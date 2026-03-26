Salón del Cómic de Castelló 2026: todo lo que debes saber de la gran cita familiar y de cultura pop

Castelló vuelve a convertirse en punto de encuentro para lectores, familias, aficionados al cómic y curiosos que buscan un plan diferente en el centro de la ciudad gracias a la VIII edición del Salón del Cómic y el Libro Infantil y Juvenil de Castelló, una cita que mezcla viñetas, literatura, animación, talleres y cultura pop en formato abierto y para todos los públicos.

La propuesta no llega como un evento más del calendario. Llega como una fórmula que ya ha demostrado capacidad para atraer público familiar, dinamizar el centro y conectar a varias generaciones en torno a un mismo lenguaje: el de las historias. Ese es, de hecho, uno de los ejes que ha subrayado el concejal de Comercio y Consumo castellonense, Alberto Vidal, al presentar una edición que refuerza la combinación entre cultura, entretenimiento y comercio local.

1. Cuándo y dónde se celebra el Salón del Cómic de Castelló 2026

La cita se celebrará del viernes 27 al domingo 29 de marzo en la plaza Mayor de Castelló, un enclave que vuelve a ser el corazón del evento y uno de sus grandes aciertos: permite que el salón se viva a pie de calle, en pleno centro y con una circulación constante de público durante todo el fin de semana.

El concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal, ha presentado la nueva edición del Salón del Còmic de Castelló. / MEDITERRÁNEO

Ese formato abierto ayuda a entender por qué el salón funciona tan bien como plan familiar y urbano. No solo invita a ir con una agenda cerrada; también favorece la visita espontánea, el paseo, la compra y la participación en actividades aunque uno no sea un lector habitual de cómic.

2. Qué hace diferente a esta edición

Si algo define esta octava edición es su voluntad de mezclar universos. Aquí conviven el cómic, la ilustración, la literatura infantil y juvenil, la animación en vivo, el cosplay, los talleres y hasta el baile K-pop. La idea no es dirigirse únicamente al lector especializado, sino abrir el evento a públicos muy distintos y convertirlo en una experiencia más inmersiva que ferial. La web del salón destaca precisamente esa combinación de personajes, concursos, talleres, presentaciones y actividades intergeneracionales.

Eso se traduce en una pregunta muy simple que muchos lectores se harán antes de decidir si ir: ¿merece la pena aunque no seas fan del cómic? Todo apunta a que sí. Porque la edición de 2026 ha sido pensada para que convivan el coleccionista, la familia con niños, el adolescente que sigue la cultura pop asiática y el visitante que simplemente busca un plan de fin de semana en Castellón.

3. Superhéroes, princesas y guerreras K-pop: el gran gancho para el público familiar

Uno de los grandes reclamos del salón será la presencia constante de personajes de animación, con photocalls y actividades protagonizadas por superhéroes, princesas y guerreras K-pop. Ese componente visual y participativo apunta directamente al público infantil y familiar, pero también al consumo digital del evento: fotos, vídeos cortos, redes sociales y momentos fácilmente compartibles. La experiencia está diseñada para que pequeños y mayores puedan interactuar con personajes y vivir el salón de forma más inmersiva.

Uno de los grandes reclamos del salón será la presencia continua de personajes de animación. / MEDITERRÁNEO

Y aquí está una de las claves del éxito de este tipo de citas en 2026: ya no basta con exponer libros o vender cómics. El público busca experiencia. Busca algo que ver, tocar, fotografiar y recordar. El Salón del Cómic de Castelló parece haber entendido bien esa lógica.

4. Los autores invitados: una edición con peso cultural

Más allá del componente lúdico, el salón refuerza este año su dimensión cultural con nombres destacados del panorama nacional. Entre ellos sobresale Miguel Ángel Giner Bou, Premio Nacional del Cómic, junto a autores e ilustradores como María Badia, Kiko Sánchez, Pablo R. Roca (Occimorons), Agustín Ferrer Casas y Pedro Cifuentes. La previsión es que participen en presentaciones, talleres, firmas y encuentros con el público.

Este punto resulta clave para entender la madurez del evento. No se queda en una feria de entretenimiento: busca consolidarse también como escaparate creativo y espacio de conversación entre autores, lectores y nuevos talentos.

5. Actividades para todos los públicos: del cuentacuentos al dibujo en vivo

La programación volverá a incluir propuestas pensadas para públicos muy diferentes. Entre ellas figuran la clase gratuita y exhibición de baile K-pop, los cuentacuentos, talleres y juegos infantiles, el dibujo en vivo sobre un vehículo Mitsubishi y el ya reconocible concurso infantil de disfraces de superhéroes y personajes de cine. La propia web del salón confirma además el concurso de disfraces infantil y juvenil, previsto para el domingo 29 a las 13.00 horas.

Ese concurso, por cierto, tiene todos los ingredientes para convertirse en uno de los momentos más fotografiados del fin de semana. No solo por su atractivo visual, sino porque resume bien el espíritu del evento: participación, juego, comunidad y cultura pop.

6. Un salón que también mira al talento emergente

Uno de los apartados más interesantes de esta edición es su conexión con la creación joven. El programa incorpora propuestas como el Poetry Cómic Slam, centrado en la Generación del 27, en colaboración con la Escola d’Art i Superior de Disseny de Castelló (EASD). Además, el alumnado podrá mostrar sus trabajos en encuentros rápidos con editores consolidados y participar en la creación de un cómic colaborativo.

Este tipo de iniciativas elevan el perfil del salón. Ya no se trata solo de consumir cultura, sino también de producirla, compartirla y abrir puertas profesionales. Para estudiantes, ilustradores emergentes o jóvenes creadores, ahí puede estar una de las razones más potentes para acercarse.

7. Más de 25 expositores: editoriales, librerías y tiendas especializadas

La edición de 2026 reunirá a más de 25 expositores, entre editoriales, librerías y tiendas especializadas. La web oficial menciona 25 expositores y enumera sellos y espacios como GP Ediciones, Blue! Comics, Grafito, Unrated Comics, Sargantana, Batidora, Tinturas, Serendipia, El Anillo de Sirio, Unaria, Astronave, Cosquillas, Malian, Hola Monstruo, además de librerías y tiendas como Babel, Argot, Plácido Gómez, Todojuguete, Júpiter Juegos, Warp Zone, Akiba Games o Gomu Gomu Shop.

Ese equilibrio entre editoriales especializadas, literatura infantil y juvenil, librerías generalistas y tiendas frikis amplía mucho el radio del evento. Quien vaya podrá encontrarse desde novedades editoriales hasta regalo temático, merchandising, cómic de autor o lectura para primeros lectores.

8. Por qué este salón importa a la ciudad

Hay una segunda lectura del evento que va más allá del cartel. El Ayuntamiento lo presenta como una herramienta para dinamizar el comercio local y generar actividad en el centro urbano, una línea en la que ya incidió en la edición anterior. El contexto, por tanto, no es menor: cultura y consumo se combinan aquí como estrategia de ciudad.

Y eso explica también la elección de la plaza Mayor como escenario. No es un recinto aislado, sino un espacio integrado en la vida diaria de la capital de la Plana. Cada visita al salón puede convertirse también en una comida, una compra, un paseo o una tarde completa en el centro.

9. Las claves rápidas para decidir si ir

Si buscas una respuesta exprés, estas son las razones por las que esta edición puede funcionar especialmente bien:

Porque reúne cultura y ocio en un mismo espacio, sin exigir un perfil experto.

Porque tiene un fuerte componente familiar, gracias a los personajes de animación, los talleres y los concursos.

Porque suma autores reconocidos, lo que eleva el interés para lectores habituales.

Porque abre espacio al talento emergente, con actividades vinculadas a la EASD.

Porque está en pleno centro, lo que facilita una visita cómoda y flexible.

10. En resumen: una cita que quiere ser algo más que una feria

El VIII Salón del Cómic y el Libro Infantil y Juvenil de Castelló llega con ambición de consolidarse como una de las citas culturales y familiares más reconocibles de la ciudad. No solo por el cartel, ni solo por el volumen de expositores, ni solo por los superhéroes y las princesas. Lo hace porque ha entendido que en 2026 un evento cultural necesita ser, al mismo tiempo, útil, visual, participativo y compartible. Y esa mezcla, bien ejecutada, suele traducirse en algo muy valioso: público que se queda, vuelve y recomienda.