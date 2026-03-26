La historia que une a un pueblo de Castellón con México llega ahora en forma de concierto: cuándo y dónde

La música servirá este sábado 28 de marzo para contar una historia singular dentro del mapa cultural castellonense. Un pueblo de Castellón acogerá una charla-concierto dedicada a las canciones más representativas del folklore mexicano, una propuesta que trasciende el formato de recital para adentrarse en la memoria compartida que une desde hace décadas al municipio con México.

La cita tendrá lugar a las 18.30 horas en el Local dels Joves y se integra dentro de la programación conmemorativa del 75 aniversario de la Plaza México, uno de los espacios más emblemáticos de La Salzadella, en el Baix Maestrat, y símbolo visible de un vínculo histórico construido a través de la emigración.

México como parte de la identidad local

En La Salzadella, México no aparece como una referencia lejana o exótica. Su presencia forma parte del paisaje urbano y de la memoria colectiva del municipio. El mejor ejemplo es la Plaza México, considerada por el Ayuntamiento un caso excepcional de arquitectura indiana y la principal imagen urbana de la población.

Imagen de la Plaza México de La Salzadella. / MEDITERRÁNEO

Este espacio resume una relación transatlántica que ha marcado la historia social y económica del pueblo y que explica el sentido profundo de un concierto dedicado precisamente al repertorio musical mexicano.

El origen: emigración, comunidad y prosperidad compartida

El vínculo se remonta a 1951. Según la documentación municipal, los salzadellenses Daniel Montull y Tomás Molins, residentes en México, impulsaron junto al vecindario la transformación de la antigua «Bassa» en el jardín que hoy ocupa el corazón de la plaza.

La intervención contó con una importante aportación económica procedente de la colonia mexicana vinculada al municipio, circunstancia que dio nombre al espacio. La plaza conserva actualmente 24 bancos conmemorativos, recuerdo del legado de emigrantes que prosperaron como empresarios cerilleros en México.

Plaza de la Plaza México de La Salzadella en la que se puede ver el símbolo del águila posada en un nopal, símbolo de México. / MEDITERRÁNEO

La relación no se limitó al ámbito urbano. El Ayuntamiento recuerda también que la restauración de la iglesia parroquial, dañada en 1936, recibió en 1964 y 1967 contribuciones económicas de vecinos emigrados a México, reforzando así la recuperación del patrimonio local.

Un aniversario para recuperar la memoria de los 'Indians'

El concierto se enmarca dentro del programa cultural municipal impulsado bajo el lema 75 aniversari de la Plaça Mèxic. Memòria dels nostres Indians, con el que el consistorio busca reactivar durante 2026 la memoria histórica ligada a la emigración.

La propuesta musical funciona así como celebración, pero también como ejercicio de divulgación cultural: una manera de explicar la historia local a través de la música.

Más que un recital: música explicada y contexto cultural

El formato de charla-concierto combinará interpretación y explicación, ofreciendo al público un recorrido por algunas de las piezas más representativas del folklore mexicano junto a sus claves culturales: letras, tradiciones, paisajes simbólicos y contexto histórico.

En un municipio donde México forma parte de la propia biografía colectiva, la propuesta adquiere un significado añadido. No se trata únicamente de escuchar canciones, sino de comprender por qué esa música mantiene una resonancia especial en La Salzadella.

La actuación estará protagonizada por Fabiola Flores, voz, y Bruno Esteban, guitarra. Ambos ya han compartido escenario anteriormente en un recital programado por el MACVAC de Vilafamés.