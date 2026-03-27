¿Eres director de cortos en Castellón? Esto te interesa (y mucho)

El cortometraje sigue siendo una de las grandes puertas de entrada al audiovisual, y ahora quienes ruedan desde Castellón —o tienen proyectos vinculados a la Comunitat Valenciana— cuentan con una nueva oportunidad para dar el salto fuera del territorio. El Institut Valencià de Cultura (IVC) ha abierto la convocatoria para participar en la segunda edición de 2026 del catálogo Curts Comunitat Valenciana, su principal plataforma de promoción del corto valenciano.

El plazo de inscripción ya está abierto y permanecerá activo hasta el 10 de abril a las 23.59 horas, mediante inscripción exclusivamente on line aquí.

Un escaparate para que los cortos viajen

El catálogo Curts Comunitat Valenciana funciona como una herramienta estratégica para impulsar la circulación internacional del audiovisual valenciano. Según ha explicado el director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del IVC, Luis Gosálbez, se trata de «la plataforma más importante de promoción del cortometraje valenciano».

El segundo volumen de 'Curts Comunitat Valenciana' empieza su cuenta atrás. / MEDITERRÁNEO

El objetivo es claro: facilitar la presencia de los cortos seleccionados en festivales nacionales e internacionales y en mercados profesionales del sector audiovisual, ampliando así sus posibilidades de distribución y visibilidad.

Cómo funciona el catálogo ‘Curts Comunitat Valenciana’

El Institut Valencià de Cultura publica dos volúmenes anuales del catálogo:

Un primer volumen en enero

Un segundo volumen en junio

Cada edición incluye un máximo de seis cortometrajes, seleccionados entre las obras presentadas.

Además, el IVC asume la promoción del catálogo durante doce meses, lo que convierte la iniciativa en una herramienta clave para cineastas emergentes y profesionales que buscan consolidar recorrido festivalero.

Quién puede presentarse

La convocatoria está dirigida a proyectos que cumplan estos requisitos:

Obras producidas o dirigidas en la Comunitat Valenciana

Finalizadas después del 1 de julio de 2025

Duración máxima de 30 minutos

La inscripción debe realizarse exclusivamente online a través del formulario habilitado por el Institut Valencià de Cultura.

Una oportunidad especialmente interesante para el talento de Castellón

Aunque la convocatoria tiene ámbito autonómico, iniciativas como Curts Comunitat Valenciana resultan especialmente relevantes para el ecosistema audiovisual castellonense, donde el cortometraje continúa siendo el formato más accesible para nuevos creadores, escuelas audiovisuales y productoras emergentes.

El acceso a circuitos internacionales sigue siendo uno de los principales retos para los realizadores locales, y programas de promoción institucional como este permiten convertir proyectos de proximidad en obras con recorrido exterior.