De Sabina a su proyecto en solitario: Pancho Varona actuará en Castelló en un concierto muy especial

Este 29 de marzo, en Castelló, tendrá lugar un concierto que no es un concierto cualquiera. Será, más bien, una conversación con la historia reciente de la música popular española. Pancho Varona aterriza en la sala Because Pop’n’Roll con una propuesta que huye del espectáculo masivo para regresar al origen: una guitarra, una voz y las historias que sostienen las canciones cuando se apagan los focos.

La actuación comenzará a las 19.00 horas —con apertura de puertas a las 18.30— en un espacio de aforo reducido, alrededor de 150 personas, que encaja con la filosofía de una gira concebida para escuchar y recordar más que para impresionar. Las entradas anticipadas tienen un precio de 19 euros y alcanzarán los 23 en taquilla.

Un nombre clave del cancionero español

Hablar de Pancho Varona supone recorrer buena parte de la banda sonora emocional de varias generaciones. Su vínculo con Joaquín Sabina comenzó en 1982 y terminó convirtiéndose en una de las alianzas creativas más longevas de la música en castellano: más de cuatro décadas de trabajo compartido y más de cien canciones escritas conjuntamente.

Pancho Varona regresa a Castelló dentro de su gira 'Punto y seguido'. / MEDITERRÁNEO

Pero reducir su trayectoria al papel de acompañante sería simplificar una carrera mucho más amplia. Varona ha sido compositor, guitarrista, productor y constructor silencioso de melodías que hoy forman parte del imaginario colectivo. Su firma también aparece junto a artistas como Ana Belén, Miguel Ríos, Luz Casal, Estopa o Los Secretos, consolidando un perfil esencial dentro de la arquitectura sonora del pop español contemporáneo.

'Punto y Seguido': entrar en la cocina de las canciones

La gira Punto y Seguido plantea un formato radicalmente cercano. No se trata únicamente de interpretar repertorio conocido, sino de abrir la trastienda del proceso creativo. Sobre el escenario, Varona alterna canciones y relatos, reconstruyendo el contexto en el que nacieron piezas ya clásicas como Y sin embargo, Peces de ciudad, La del pirata cojo o No me importa nada.

El concierto funciona así como una narración musical en primera persona. Cada tema aparece acompañado de recuerdos, ciudades, madrugadas y episodios que explican cómo una idea termina convertida en canción. Más que un recital al uso, la propuesta adopta la forma de memoria oral del oficio musical.

Una nueva etapa en primera línea

El actual momento artístico del músico también añade una lectura especial a la cita castellonense. Tras el final de su relación profesional con Sabina en 2022, Varona ha iniciado una etapa marcada por la reafirmación personal y creativa. En 2023 publicó el sencillo Pájaro herido, producido por Ricky Falkner, como adelanto de un nuevo camino en solitario que retoma una trayectoria propia apenas explorada desde su único disco individual de 1995.

Sus últimas apariciones públicas dibujan a un artista en reconstrucción consciente: alguien que decide ocupar el espacio que durante décadas permaneció en segundo plano, defendiendo ahora en nombre propio canciones que ayudó a levantar desde dentro.

Un concierto a escala humana

La actuación en Because Pop’n’Roll adquiere así un significado doble. Por un lado, permite reencontrarse con un repertorio que ya pertenece a la memoria colectiva. Por otro, recoloca el foco sobre una figura fundamental cuya influencia ha sido tan profunda como discreta.

En una época dominada por macrofestivales y consumo acelerado, el formato íntimo del concierto funciona casi como una declaración estética: devolver las canciones a una distancia humana. Recordar que antes del himno, del coro multitudinario y del recuerdo compartido, siempre hubo alguien sentado con una guitarra buscando la forma exacta de una emoción.

Y en ese oficio paciente —el del artesano que escribe sin reclamar protagonismo— Pancho Varona ha sido, durante más de cuarenta años, uno de los nombres imprescindibles.