'Libros y cosas'
Sergio del Molino, en el pódcast del suplemento ABRIL: “Los museos pierden cuadros todo el rato”
El escritor, que acaba de publicar su nueva novela, ‘La hija’, donde recupera y reivindica a la artista Rosario Weiss, protagoniza esta semana el episodio de ‘Libros y Cosas’
María Soto
Tras ‘Los alemanes’, novela con la que logró el Premio Alfaguara en 2024, Sergio del Molino (Madrid, 1979) regresa a las librerías con ‘La hija’, donde cuenta la historia de Rosario Weiss, figura oculta tras uno de los grandes mitos del arte español, Francisco de Goya. De ella habla esta semana con Inés Martín Rodrigo y Álex Sàlmon en ‘Libros y Cosas’, el vídeopodcast del suplemento ‘ABRIL’ de Prensa Ibérica, que esta semana protagoniza.
Haciendo uso de la máxima libertad que permite la ficción, Del Molino repara los hilos que la historia se empeñó en romper, al tiempo que reconstruye una época convulsa de la historia política y cultural de España.
Weiss creció junto a Goya y aprendió de él, pero por encima de todo, fue la hija que lo acompañó hasta sus últimos días; sin embargo, tras la muerte del pintor, quedó relegada durante décadas, borrada tanto por su condición de mujer como por la voluntad colectiva de conservar intacto el mito goyesco. ‘La hija’ devuelve su identidad a una artista excepcional que nunca debió perder el centro de su propia vida.
Entre las muchas anécdotas que salen en la conversación sobre el intenso proceso de documentación e investigación que el autor llevó a cabo para escribir la novela, destaca esta: “Para mí es un misterio cómo a un museo se le puede perder un cuadro de repente, un cuadro de la colección. Pero luego investigué y pasa constantemente, los museos pierden cuadros todo el rato, y no nos enteramos”.
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