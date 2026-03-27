Shakira añade dos fechas más a su residencia en Madrid: ha vendido 450.000 entradas en tiempo récord

Serán 11 conciertos. Shakira acaba de anunciar dos nuevas fechas a su residencia en Madrid. A las nueve citas que ya figuraban en el calendario (18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre y 2, 3 y 4 de octubre) se incoporan ahora dos más, previstas para los días 10 y 11 de octubre en el Iberdrola Music. Para esta serie de espectáculos, los organizadores levantarán el llamado Estadio Shakira, un espacio con capacidad para 50.000 asistentes por jornada. En conjunto, la artista colombiana reunirá a unas 550.000 personas, una cifra notable aunque todavía por debajo de las 600.000 que se esperan en los conciertos de Bad Bunny.

Cada noche formará parte de Es Latina, una propuesta concebida como una experiencia de 12 horas de duración. El parque temático está diseñado para elevar la experiencia del público: contará con una infraestructura premium que busca garantizar la mayor calidad de visión y sonido. Un desafío que sus arquitectos ya superaron con Adele en agosto de 2024. Desde entonces, trabajan para crear un nuevo estándar en los eventos en vivo. “Nos hemos dedicado a escuchar lo que la artista soñaba. Quería celebrar lo latino, por eso ha elegido Madrid. Hemos explotado la idea de intimidad colectiva para que cualquiera pueda sentirse cerca de ella. Es una manera de reflejar su personalidad, una confluencia entre ambos mundos”, selañó Agustín Pérez, uno de sus responsables, durante su presentación.

El coliseo que se levantará en Villaverde deberá estar listo en 69 días. Es el plazo que tendrán desde el último concierto que acogerá el Iberdrola Music el 18 de julio. Por lo que todo deberá estar milimetrado. Sobre todo, teniendo en cuenta la envergadura del proyecto que ha diseñado el estudio Bjarke Ingels Group (BIG): el estadio será el núcleo de Macondo Park, un ecosistema de 150.000 metros cuadrados donde se desarrollarán actividades en torno a la música. El objetivo es convertir el recinto en un lugar con una programación viva.

“Habrá sorpresas, amigos y muchas más cosas que no puedo contar porque me matan. Vamos a tirar la casa por la ventana. Aquí tengo amigos entrañables. Va a ser un concierto que a mis hijos les gustará ver”, contó Shakira en una entrevista publicada en El País el domingo. Antes de llegar a Madrid, continuará expandiéndose por otras ciudades. Entre ellas, Río de Janeiro, donde protagonizará Todo Mundo No Río en la playa de Copacabana. Se espera que atraiga a dos millones de personas, una cifra que Lady Gaga ya rebasó en 2025.

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Ha vendido 95 millones de álbumes desde que debutó en 1991 con Magia. Las mujeres ya no lloran es su último, el duodécimo, del que ha extraído los pelotazos Te felicito y Monotonía. “Es un testimonio deslumbrante de resiliencia y fuerza, así como el poder de la música para transformar las experiencias más difíciles en momentos preciosos”, subrayaba el comunicado lanzado por Live Nation. El anuncio de los conciertos en Madrid llega después del histórico cierre en México, donde reunió a 400.000 almas en el Zócalo, la mayor multitud registrada en la plaza según las autoridades.