Dos colecciones de Castellón llevan la espiritualidad del arte contemporáneo al Museo del Mar de Santa Pola

El Museo del Mar de Santa Pola se convierte esta primavera en un espacio de reflexión artística y espiritual con la inauguración de [Iter spirituale]. Dos colecciones, una exposición que reúne fondos del Museu d’Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni de Vilafamés (MACVAC) y de la colección de la galería Espai Nivi de Castellón. La muestra, abierta al público desde el 27 de marzo, propone un recorrido por distintas formas de entender la espiritualidad en el arte contemporáneo a través de obras de artistas nacionales e internacionales.

Un viaje interior a través del arte contemporáneo

Comisariada por los profesores e investigadores de la Universitat Politècnica de València Alejandro Mañas García y Laura Silvestre García, la exposición plantea un itinerario artístico que invita al visitante a explorar la dimensión espiritual desde múltiples lenguajes plásticos.

Javier Mariscal. 3625-1, 2005. Colección Galería Espai Nivi. / JAVIER MARISCAL

Lejos de construir un relato cerrado, los comisarios definen el proyecto como «un proceso de búsqueda, un viaje hacia dentro en el que cada obra se convierte en umbral y cada sala en una morada que el visitante habita a su propio ritmo».

La muestra articula su discurso en cuatro ámbitos temáticos —Cuerpo, Rituales, Paisajes del alma y Trascendencia— que trazan un recorrido desde la experiencia biográfica y física hasta territorios más abstractos vinculados al signo y la contemplación.

Grandes nombres del arte moderno y contemporáneo

[Iter spirituale] reúne por primera vez en Santa Pola un conjunto significativo de artistas de distintas generaciones y sensibilidades. Entre ellos figuran nombres fundamentales como Pablo Picasso, Andy Warhol, Antoni Tàpies, Eduardo Chillida, Marc Chagall o Miquel Barceló, junto a creadores contemporáneos como Nan Goldin, Takashi Murakami o Alberto García-Alix.

El conjunto incluye además obras inéditas y recientes incorporaciones a ambas colecciones, lo que convierte la exposición en una oportunidad singular para descubrir piezas poco vistas hasta ahora.

El diálogo entre dos colecciones desde la periferia

Uno de los ejes centrales del proyecto es el diálogo entre dos iniciativas culturales desarrolladas durante décadas desde la provincia de Castellón. Tanto el MACVAC como la colección Espai Nivi han construido relatos propios sobre la contemporaneidad artística al margen de los grandes centros hegemónicos.

Según los comisarios, el objetivo era evidenciar cómo colecciones nacidas fuera de los circuitos dominantes pueden custodiar «un patrimonio interior compartido, hecho de riesgos, afinidades y memorias que hablan de nuestro tiempo desde otros lugares».

Arte, mediación cultural y territorio

Más allá de su dimensión expositiva, la muestra incorpora una clara vocación divulgadora dirigida al público general, la comunidad educativa y el tejido cultural de la comarca. El proyecto refuerza así el papel del Museo del Mar como espacio de encuentro entre territorio y creación contemporánea, consolidando vínculos entre instituciones, coleccionistas y artistas.

Darío Villalba. 'Basic document chapel', 1976. Colección MACVAC. / DARÍO VILLALBA

En un contexto marcado por la aceleración y la hiperconectividad, [Iter spirituale]. Dos colecciones plantea la espiritualidad no como evasión, sino como una práctica de atención y escucha. Tal y como subrayan Mañas y Silvestre, la exposición «apela a la capacidad de conmoverse y de hacer del arte una práctica de autoconocimiento compartido».

Fechas y horarios

La exposición podrá visitarse en el Museo del Mar de Santa Pola hasta el 18 de mayo, en el horario habitual del centro:

Martes a sábado: 10.00–13.00 y 16.00–19.00 horas

Domingos: 11.00–13.30 horas

Con esta propuesta, Santa Pola se suma al mapa expositivo contemporáneo valenciano con una muestra que conecta arte, espiritualidad y territorio desde una mirada abierta y plural.