Luz Safont: ilustrar para imaginar otros mundos desde Almenara

A sus 24 años, la ilustradora Luz Safont, vecina de Almenara, ha convertido una afición infantil en el eje de su proyecto vital. Dibujar fue desde muy pequeña una actividad constante que pasó de ser un entretenimiento cotidiano a convertirse en una vocación que hoy orienta su trayectoria hacia la ilustración digital y el mundo del cómic.

Su recorrido académico ha estado siempre ligado al arte. Safont cursó el bachillerato artístico en Vila-real, etapa en la que comenzó a consolidar sus conocimientos técnicos y a desarrollar una mirada más consciente sobre el dibujo.

Una de las ilustraciones digitales de Luz Safont. / MEDITERRÁNEO

Posteriormente amplió su formación con el ciclo superior de Ilustración en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Castellón, donde profundizó en los lenguajes visuales contemporáneos y en las herramientas digitales que hoy definen su trabajo creativo.

Un estudio propio para crear en digital

Desde su vivienda ha habilitado un pequeño estudio personal en el que pasa largas horas frente a la pantalla dando forma a sus ilustraciones. Este espacio doméstico se ha convertido en su principal laboratorio creativo, desde donde trabaja con la intención de dedicarse profesionalmente al arte digital.

La constancia y la práctica diaria marcan un proceso creativo basado en la experimentación y el aprendizaje continuo.

Primeras exposiciones y arte digital en directo

El trabajo de Safont ha comenzado a ganar visibilidad en el ámbito cultural local. La artista ha expuesto sus obras en el Museu Molí d’Arròs de Almenara y en el espacio cultural La Bohemia de Castellón, donde el público ha podido acercarse a su estilo y conocer de cerca su proceso creativo.

Desde su casa en Almenara, la joven ha establecido su lugar de trabajo. / MEDITERRÁNEO

Especial relevancia tuvo su participación en este último espacio, donde se convirtió en la primera artista de la provincia en realizar arte digital en directo dentro del proyecto Dub Space Event. Con esta experiencia buscaba también reivindicar el esfuerzo técnico y creativo que implica la ilustración digital, frente a la idea extendida de que se trata de un proceso inmediato o sencillo.

Naturaleza, música y narrativas complejas

El universo creativo de la ilustradora se nutre de referencias diversas. La naturaleza ocupa un lugar central —especialmente las nubes, que le interesan por sus formas cambiantes— junto a bosques, plantas y animales.

También encuentra inspiración en la observación del color, tanto en paisajes naturales como urbanos, y en la música, un elemento fundamental dentro de su proceso creativo y emocional.

A estas influencias se suma su interés por las historias complejas y llenas de matices narrativos. La literatura, la fantasía y distintas disciplinas artísticas alimentan su imaginario, junto a inquietudes sociales y políticas vinculadas al activismo, la transformación social y las luchas colectivas, aspectos que terminan reflejándose en sus obras.

Un cómic personal en proceso

Actualmente, Safont trabaja en su proyecto más ambicioso: un cómic del que es autora integral. Ha concebido la historia, escrito el guion y desarrolla las ilustraciones de una obra que combina fantasía urbana con una marcada dimensión sociopolítica y moral, incorporando experiencias personales y observaciones de su entorno.

El proyecto se encuentra todavía en fase de creación, aunque su objetivo es publicarlo en el futuro y compartirlo con el público.

Mientras tanto, la ilustradora continúa avanzando paso a paso, dedicando tiempo y precisión a cada ilustración y consolidando una trayectoria artística que comienza a abrirse camino desde el ámbito local hacia nuevos espacios creativos.