El SanSan abre al fin con buen tiempo y un cartel reforzado para su gran arranque

“Ya es Semana Santa, estoy en el SanSan, el primer festi de la temporada”. El estribillo más reconocible del festival volvió por fin a cobrar sentido este viernes en Benicàssim, donde el recinto recuperó el pulso tras el frenazo obligado del jueves por el viento. Con sol, buen ambiente y muchas ganas acumuladas, la cita abrió al fin sus puertas y devolvió a miles de asistentes la estampa que llevaban esperando desde hacía días: música en directo, pulseras, reencuentros y un arranque reforzado para sacarse la espina de la jornada perdida.

San San. / Eva Bellido

La cancelación del jueves había dejado al festival tocado incluso antes de empezar, pero el viernes cambió por completo el paisaje. El viento desapareció, el tiempo acompañó desde primera hora y el público volvió al recinto con ese punto de euforia que tanto caracteriza en el arranque del primer gran festival de la temporada en España.

El comienzo llegó además con cambios de horarios y de escenarios para encajar a parte de los artistas que no pudieron actuar el jueves. El SanSan logró reincorporar a Love of Lesbian y Of Monsters and Men, dos de los nombres fuertes de la jornada suspendida, y reforzó así un viernes que ya de por sí concentraba buena parte de las ganas acumuladas del público.

Festival. / Eva Bellido

Un viernes de alivio y cartel potente

La programación del viernes echó a andar antes de lo habitual. Leo Rizzi abrió a las 17.00 horas y Xoel López pasó a un horario más temprano, dentro de una reorganización pensada para dar cabida al nuevo tablero musical del día.

El público pudo disfrutar de algunos de los nombres destacados de la jornada, como el artista tan popular de Benicàssim, Guitarricadelafuente, que volvió en su terreta. Ya por la noche, y por tanto tras el cierre de esta edición, debían tomar el relevo algunos de los platos fuertes del viernes, entre ellos Rigoberta Bandini, La Casa Azul y también las recuperadas Love of Lesbian y Of Monsters and Men.

En directo junto al mar

Asistentes. / Eva Bellido

Aunque el recinto no pudo abrir durante la jornada inaugural, el jueves sí dejó una imagen especial fuera del cartel oficial. Uno de los momentos más comentados lo protagonizó Puño Dragón, grupo que tenía previsto actuar ese día y que terminó improvisando una actuación informal junto al mar, en la zona de Playachica.

La escena reunió a bastantes personas alrededor de la banda, entre canciones, móviles en alto y un ambiente muy festivalero que muchos inmortalizaron en vídeo. Fue una especie de pequeño premio inesperado en medio del día frustrado, una postal espontánea que ayudó a mantener vivo el espíritu del SanSan incluso cuando el viento había obligado a apagar el recinto.

Cierre del festival

Actuación. / Eva Bellido

Tras el buen arranque del viernes, el SanSan afronta este sábado su última jornada con el objetivo de cerrar a lo grande una edición que tardó un día más de lo previsto en despegar. El cartel anuncia nombres destacados como Maria Arnal, Ángel Stanich y La M.O.D.A., una de las actuaciones más esperadas del cierre.

El cierre llegará con otros artistas como Ultraligera, Barry B, Biznaga o Sanguijuelas del Guadiana. Después del sobresalto inicial, el festival encara así su desenlace con mejores condiciones y la gran noria del recinto como telón de fondo.