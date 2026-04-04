¿Quién es la castellonense que ha pasado por el 'confesionario' de Rosalía en el 'Lux Tour'?

El segundo concierto de Rosalía en el Movistar Arena de Madrid, celebrado el pasado día 1, dejó uno de los instantes más comentados de su gira LUX Tour gracias a la aparición sorpresa de una artista castellonense en el ya popular confesionario previo a la interpretación de La Perla. Su intervención fue muy comentada y desató las risas y la complicidad del público asistente.

La rapera de Castellón

Se trata de Metrika, de nombre real Thais Amores García. Hace cinco años, cuando tenía 17 y siendo todavía una promesa, fue entrevistada por Mediterráneo.

En la actualidad ya se ha hecho un nombre en el panorama musical, como bien demuestra el hecho que Rosalía la subiera al escenario en tan importante concierto. Emparentada con artistas como Bad Gyal y La Zowi, su pujante carrera le llevará este verano a actuar, por ejemplo, en un festival tan importante como el Sónar de Barcelona, que la anuncia así: "Vampira. Barbie. Satanista. La rapera más provocadora e innovadora de España".

Confesionario

Metrika subió al escenario con Rosalía para compartir una historia personal de desamor que terminó desatando la reacción inmediata del público.

Relató que mantenía una relación de dos años y que, tras acceder a mensajes vinculados a una estancia de su entonces pareja en el extranjero, descubrió que él estaba celebrando un compromiso matrimonial con otra mujer. La confesión provocó sorpresa en el recinto y dio pie a uno de los intercambios más comentados de la noche entre ambas cantantes.

'La Perla'

El momento ganó todavía más fuerza por la reacción de Rosalía, que convirtió la anécdota en parte del relato emocional del concierto antes de arrancar La Perla. La catalana remató la escena defendiendo a su invitada y subrayando que el verdadero “perla” de la historia era el exnovio, enlazando así la confesión con una de las canciones más celebradas del repertorio.

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La aparición de Métrika confirmó además que ese confesionario se está consolidando como uno de los recursos más virales del LUX Tour. En el concierto del 1 de abril en Madrid, Rosalía volvió a usar ese formato íntimo y teatral para reforzar la conexión con el público y convertir una vivencia personal en uno de los grandes focos de conversación de la noche.