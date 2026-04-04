El SanSan baja el telón en Benicàssim tras dos días frenéticos de conciertos

El SanSan Festival bajó este sábado el telón de su edición más accidentada en el arranque y también una de las más esperadas por el público de Benicàssim. Tras la suspensión del jueves por el viento y el despegue del viernes con el recinto por fin en marcha, la cita musical cerró anoche con una última jornada de buen ambiente, público entregado y un cartel que volvió a reunir a miles de personas en el primer gran festival de la temporada en España.

El sábado mantuvo el pulso del festival desde la soleada tarde, con un recinto ya plenamente activado, movimiento entre escenarios y esa mezcla de pulseras, reencuentros y canciones coreadas que terminó de devolver al SanSan su imagen más reconocible. La jornada discurrió además bajo un tiempo muy veraniego, muy lejos ya del sobresalto meteorológico que había trastocado el inicio de la edición.

Un sábado sólido antes del gran tramo nocturno

El público disfrutó del cartel del sábado. Maria Arnal firmó uno de los conciertos más esperados de la franja central del día, mientras Samuraï y Ángel Stanich reforzaron una tarde con propuestas muy distintas entre sí, pero bien recibidas por un público con ganas de apurar hasta el final la última jornada. También pasó por el recinto Comandante Twin, dentro de una programación que volvió a mover al festival entre el pop alternativo, el indie y los sonidos más personales.

El gran reclamo antes de la medianoche era La M.O.D.A., llamada a protagonizar uno de los momentos fuertes del cierre con un directo de mucho tirón entre los asistentes. Ya después, y por tanto tras el cierre de esta edición, estaba previsto que tomaran el relevo otros nombres destacados como Ultraligera, Biznaga, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana o Alizzz DJ Set, encargados de estirar la despedida del festival hasta bien entrada la madrugada.

La M.O.D.A. fue uno de los grandes reclamos de la última jornada. / Eva Bellido

Guitarricadelafuente emocionó a su tierra

El viernes dejó algunos de los momentos más memorables del festival. Uno de ellos llevó acento claramente benicense. Guitarricadelafuente cautivó al público con su guitarra y con un concierto muy ligado a su tierra, en el que quiso dejar claro que actuar en este recinto no era una fecha más dentro de la gira.

El artista lució una camiseta de I love Benicàssim y fue dejando durante el concierto múltiples guiños a la localidad, donde tiene a su familia y a muchos amigos. Muy emocionado por momentos, recordó también cómo había disfrutado desde muy joven del FIB y de los festivales de Benicàssim, y lo especial que resultaba para él volver a subirse a este escenario. El concierto tuvo así un componente sentimental evidente y conectó de forma especial con un público que percibió ese regreso casi como una actuación en casa.

Rigoberta convirtió la noche del viernes en un gran espectáculo

La otra gran actuación que marcó el viernes fue la de Rigoberta Bandini, que firmó uno de los conciertos más potentes y comentados del festival. Su propuesta enganchó desde el primer momento con un espectáculo muy visual, de aire psicodélico y con una puesta en escena que atrapó al público tanto por la fuerza de las canciones como por el modo de contarlas sobre el escenario.

Uno de los recursos más llamativos del show fue la cámara incorporada en el propio micrófono, que iba lanzando primeros planos continuos del rostro de la cantante y reforzaba esa sensación de cercanía y de intensidad escénica. Ya en la recta final, el concierto vivió uno de sus momentos de máxima exaltación con la esperadísima interpretación de Ay mamá, la canción con la que la artista se convirtió en un fenómeno popular y que volvió a sonar cargada de reivindicación feminista. En ese clímax final, ella y parte del cuerpo de baile enseñaron el pecho durante unos segundos como gesto ligado al mensaje de libertad y visibilidad que acompaña al tema.

Gran ambiente en la jornada de clausura del SanSan. / Eva Bellido

Con ese viernes ya convertido en una de las noches fuertes del SanSan, con otros conciertos tan animados y esperados como La Casa Azul, y con un sábado encargado de rematar la edición, el festival encaró su despedida con la sensación de haber logrado recomponerse a tiempo tras un inicio torcido, que logró recuperar a grupos como Love of Lesbian y Of Monsters of Men, aunque muchos se quedaron con las ganas de otras bandas como Siloé.