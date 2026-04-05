Algo se mueve en el universo literario de Pablo Sebastià

En 2020, en plena pandemia del covid-19 y con las restricciones propias del momento, Pablo Sebastiá presentó La tetera de Russell, obra con la que resultó finalista del premio Celsius de novela fantástica de la Semana Negra, en Gijón.

Desde entonces, nada, solo silencio. El autor castellonense ha tardado cerca de seis años en publicar un nuevo trabajo literario, lo que ha generado cierta frustración en muchos de sus lectores, quienes, en algunos casos, incluso llegaron a elucubrar que había abandonado la escritura para dedicarse por completo a sus menesteres profesionales.

Nada más lejos de la realidad. Según ha podido saber este diario, Sebastiá ya tiene listo su nuevo trabajo, un thriller bíblico, según sus propias palabras, que no va a dejar a nadie indiferente. Al respecto, tras años de un movimiento más bien latente en sus redes sociales, el autor castellonense las ha reactivado, proponiendo interesantes debates, subrayando diferentes temas de actualidad y enseñando, en un ejercicio muy instructivo a la par que informativo, diferentes pasajes de la Biblia que muy pocos conocen.

«Mi novela más ambiciosa»

Consultado por este periódico, el escritor Pablo Sebastiá anuncia que «escribir un thriller bíblico, en el que la fantasía o la ciencia ficción habituales en mis anteriores trabajos dejan paso a la narración de hechos relatados en el Antiguo Testamento, con su correspondiente tratamiento histórico, no ha sido sencillo. De hecho, estamos ante mi novela más ambiciosa hasta el momento».

Como adelanto, el autor habla de la fecha de publicación. «La novela saldrá a la venta después del verano. En octubre, probablemente». Para más información, recomienda estar atentos a sus redes sociales. Por último, Sebastià comenta que la fotógrafa castellonense Laura Avinet, conocida como Ulalalau, ha sido la encargada de realizar las fotografías promocionales, con su curioso estilo, siempre cargado de fantasía y, por qué no decirlo, de fina ironía.

Una de las imágenes promocionales de la nueva novela de Pablo Sebastiá. / Ulalalau

Pablo Sebastiá Tirado es licenciado en Derecho por la Universitat Jaume I de Castellón. Desde entonces ha trabajado para diferentes medios de comunicación, tanto en radio y televisión como en prensa escrita. En este sentido, es columnista semanal de Mediterráneo. Actualmente, el autor castellonense compagina su vocación de escritor con la asesoría de empresas y la promoción cultural.

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Desde el año 2007 se dedica a la escritura de manera profesional, cuando salió a la luz su primera obra, El último proyecto del doctor Broch. Más tarde llegarían La agenda Bermeta (2008), El último grado (2010), Secreto de Estado (2011), La sonrisa de las iguanas (2014), Reikiavic (2018) y el trabajo antes citado, La tetera de Russell (2020). Asimismo, ha participado en recopilatorios de relatos, principalmente dedicados a la novela negra.