Benicàssim presenta tres días de flamenco y rumba con Antonio Carmona al frente

Benicàssim ya ha desvelado la programación municipal del Benicàssim Flamenco Fusión Gastro Festival 2026, una cita que volverá a llenar de música, baile y ambiente las calles del municipio durante el puente de mayo. El cartel oficial diseñado por el Ayuntamiento se desarrollará los días 1, 2 y 3 de mayo y tendrá como gran nombre propio a Antonio Carmona, uno de los referentes más reconocidos del flamenco fusión, al frente de una propuesta pensada para atraer visitantes y reforzar el tirón cultural y turístico de la localidad.

El festival regresará así con una fórmula que combina conciertos, actividades familiares y expresiones tradicionales, dentro de una apuesta municipal que busca seguir consolidando este evento como una de las grandes citas del calendario de primavera en Benicàssim. La programación presentada desde la Concejalía de Turismo mezcla nombres conocidos, guiños al público más popular y actos pensados para disfrutar del flamenco también en familia.

Dinamización de la localidad

La alcaldesa, Susana Marqués, ha destacado que este certamen «se ha consolidado como uno de los eventos de dinamización más importantes de cuantos se celebran en Benicàssim, capaz de transformar las calles en un escenario vibrante para todos aquellos amantes del flamenco y la buena gastronomía que se dan cita durante estos días en nuestro municipio».

Por su parte, la concejala de Turismo, Elena Llobell, ha señalado que este tipo de iniciativas «permiten avanzar hacia un turismo más diversificado, generador de empleo y alineado con las nuevas tendencias del sector, poniendo en valor la identidad cultural mediterránea y la riqueza gastronómica local en la que también está implicado el tejido empresarial con actuaciones por toda la localidad».

El cartel

La programación municipal arrancará el viernes 1 de mayo con Sara de las Chuches, que actuará a las 23.30 horas, en el escenario ubicado en el bulevar. Será el primer gran concierto de una edición que concentrará sus principales citas musicales en ese espacio, convertido de nuevo en uno de los puntos neurálgicos del festival.

El sábado 2 de mayo llegará una de las jornadas más potentes del cartel, con el tributo a El Barrio a las 19.30 horas, también en el bulevar, mientras que a las 23.30 horas tomará el relevo Antonio Carmona, gran reclamo de esta edición y cabeza visible de un programa que vuelve a apostar por artistas con capacidad para atraer a público de dentro y fuera del municipio.

La programación municipal se cerrará el domingo 3 de mayo con una jornada más abierta y familiar. La plaza Constitución acogerá de 11.00 a 13.00 horas talleres infantiles y exhibiciones de baile flamenco para niños, mientras que la plaza de los Dolores será escenario a las 13.00 horas de un encuentro de sevillanas con música en directo, en la plaza de Los Dolores. Ya por la tarde, el festival volverá al bulevar con la actuación de Blanca Perdiguer, prevista para las 18.00 horas.

Implicación de la hostelería local

Más allá de esta programación municipal para los tres días, el festival volverá a apoyarse también en la fuerte implicación de la hostelería local, uno de los rasgos que mejor definen esta cita en Benicàssim. En los próximos días se dará a conocer la agenda de conciertos y actuaciones impulsada por empresarios del municipio, que cada año extienden el ambiente flamenco y rumbero por numerosas calles y plazas y convierten el puente de mayo en un escaparate musical y festivo repartido por buena parte de la localidad.