CeramicRes 2026 abre convocatoria en l'Alcora: requisitos, fechas y ayudas de la residencia internacional de cerámica contemporánea

La residencia CeramicRes, impulsada por Co-net Art en l’Alcora, vuelve a abrir convocatoria con una propuesta que no se limita a ofrecer tiempo y espacio de trabajo: plantea una inmersión intensiva en uno de los enclaves más significativos de la tradición cerámica valenciana. La iniciativa busca conectar artesanía, industria, investigación y creación contemporánea desde un contexto con identidad propia, lo que convierte esta residencia en una oportunidad especialmente interesante para artistas que quieran trabajar desde la cerámica o dialogar críticamente con su ecosistema cultural y productivo.

El programa cuenta con la coproducción de la Diputació de Castelló y el Ajuntament de l’Alcora, además de la colaboración de la ESCAL, Caixa Rural de l’Alcora y la feria Marte. Según las bases, la convocatoria seleccionará tres proyectos de carácter inédito y reservará además dos candidaturas suplentes en caso de renuncia.

Qué es CeramicRes y por qué l’Alcora es clave

Uno de los aspectos que más definen esta convocatoria es su relación con el lugar. Las bases presentan l’Alcora como una ciudad marcada por una larga tradición cerámica y por el peso de la industria azulejera, un contexto donde conviven la memoria artesanal y la innovación técnica. Desde esa perspectiva, CeramicRes no se plantea como una residencia deslocalizada, sino como un programa que pide a los artistas trabajar desde el territorio y con él.

Obra de Silvana Hurtado, una de las artistas que se han beneficiado del programa de residencia artística de Co-net en l'Alcora. / JUAN VICENT DONATE

Eso tiene una consecuencia directa para quienes quieran presentarse: no basta con enviar una propuesta formalmente solvente. El proyecto debe mostrar una vinculación con el territorio desde una visión crítica, articulando de forma clara la relación entre contexto local y creación cerámica contemporánea. Las bases incluso advierten que no se considerarán válidas las propuestas que se relacionen con el contexto de manera únicamente puntual.

Cuántas plazas hay y cuánto dura la residencia

CeramicRes 2026 tendrá formato anual y seleccionará tres artistas para una estancia de tres meses. El calendario previsto sitúa el inicio el 14 de septiembre de 2026 y el cierre el 18 de diciembre de 2026, ambos inclusive, aunque la organización avisa de que podría haber alguna variación en función del calendario de la ESCAL.

Durante ese periodo, la residencia exige una presencia continuada en l’Alcora. La aceptación de la plaza implica asumir la estancia de forma ininterrumpida, salvo causa mayor debidamente justificada, y también participar en las actividades promovidas por la organización. En otras palabras, el programa está pensado para quienes puedan comprometerse de manera real con el ritmo completo de trabajo, convivencia y mediación pública de la residencia.

Quién puede presentarse a Co-net de l’Alcora

La convocatoria está dirigida a artistas individuales, nacionales o internacionales, mayores de edad, con interés por la cerámica contemporánea y con capacidad para acreditar experiencia previa tanto en el campo artístico como en el trabajo con cerámica. Las bases también abren la puerta a creadores que, sin situarse exclusivamente en la técnica cerámica tradicional, utilicen el contexto cerámico para desarrollar proyectos desde otras perspectivas del arte contemporáneo.

CeramicRes abre su nueva convocatoria hasta el 12 de junio. / MEDITERRÁNEO

Hay, eso sí, varias condiciones prácticas que conviene revisar antes de preparar la candidatura. En caso de residir fuera de la Unión Europea, será necesario justificar la residencia legal en España durante el periodo del proyecto. Además, la organización exige capacidades comunicativas suficientes en castellano. El proyecto puede presentarse en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunitat Valenciana o en inglés, pero si se redacta en inglés deberá constar que se tiene al menos un conocimiento mínimo de español.

Plazo de inscripción: del 7 de abril al 12 de junio

El periodo de presentación de solicitudes estará abierto del 7 de abril al 12 de junio. Cada artista podrá presentar un único proyecto y la solicitud deberá enviarse en formato digital al correo habilitado por la organización, indicando en el asunto “OPEN CALL CERAMIC RES 26”.

La documentación requerida es uno de los puntos que más conviene preparar con antelación. En el cuerpo del correo deben incluirse los datos de contacto y el título del proyecto. Como adjuntos, las bases exigen una memoria técnica en PDF de hasta 10 MB con resumen, objetivos, descripción, bocetos y documentación gráfica de trabajos previos relacionados; también un currículum vitae en PDF y la documentación identificativa correspondiente, ya sea DNI, NIE o pasaporte, además del justificante de residencia legal si aplica.

Cuánto dinero ofrece la residencia CeramicRes 2026

La dotación económica prevista para cada proyecto parte de una base imponible de 3.500 euros, a la que deberán aplicarse el IRPF y el IVA obligatorio del 21%. La organización especifica que el pago se realizará mediante una única factura, emitida al principio de la residencia bajo el concepto de trabajos de investigación y producción, y abonada por transferencia bancaria en un plazo máximo de 30 días. Por eso, uno de los requisitos prácticos clave es que la persona seleccionada tenga capacidad de facturación a título personal.

De esa cuantía, 2.800 euros se destinan a honorarios y manutención y 700 euros a producción y embalaje. Los desplazamientos de ida y vuelta, sin embargo, no están cubiertos y deberán ser asumidos por cada artista.

Alojamiento, taller y condiciones técnicas

La residencia se desarrollará en las instalaciones de la ESCAL de l’Alcora, donde los artistas dispondrán de un espacio de trabajo compartido con mobiliario básico, toma eléctrica, iluminación e internet. El acceso a las instalaciones está previsto de lunes a viernes, de 9:00 a 20:00 horas, y habrá asistencia técnica puntual por parte del equipo de la escuela, aunque las bases subrayan que los residentes deberán ser completamente autónomos en sus procesos de trabajo.

En paralelo, Co-net Art asume los gastos de alojamiento durante la residencia en formato de piso compartido con habitación individual, aunque con una advertencia relevante para la vida diaria y la producción digital: ese alojamiento será sin conexión a internet.

También existen límites materiales concretos que pueden condicionar la viabilidad de algunas propuestas. Las bases indican que los hornos de la ESCAL tienen una dimensión máxima de 80 x 80 x 80 centímetros, por lo que los proyectos deberán adaptarse a esos requerimientos. Además, cualquier equipamiento técnico o informático extra deberá ser aportado por la propia persona residente.

Cómo será el proceso de selección

La selección correrá a cargo de un jurado constituido conforme al Código de Buenas Prácticas y formado por representantes de las entidades implicadas, miembros de la organización y profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de las artes contemporáneas. Ese jurado se dará a conocer una vez cerrado el plazo de presentación de proyectos.

Las candidaturas se valorarán a partir de tres grandes criterios: la adecuación del proyecto a los objetivos de la convocatoria, con hasta 4 puntos; el carácter innovador y la calidad artística de la propuesta, con hasta 4 puntos; y la trayectoria de la persona solicitante, con hasta 2 puntos. Co-net Art se reserva además la posibilidad de realizar una videoentrevista a finalistas antes de la deliberación definitiva.

Qué obligaciones asumen los artistas seleccionados

Ser elegido en CeramicRes implica mucho más que producir una obra. Las bases exigen permanecer en l’Alcora durante toda la residencia, usar los espacios de trabajo propuestos, participar en las actividades organizadas y colaborar activamente en la visibilidad del programa. También será obligatorio participar en el montaje, desmontaje y embalaje de la exposición final.

A esto se suma una cláusula especialmente relevante: las obras producidas quedarán cedidas a Co-net Art durante un año para su inclusión en exposiciones colectivas y otras muestras vinculadas al programa. Una vez finalizado ese periodo, las piezas serán devueltas, pero los gastos de devolución correrán por cuenta del artista.

Además, la organización no incluye seguro médico ni seguro de responsabilidad civil, de modo que cada artista deberá contratar ambos por su cuenta y presentarlos cuando se le adjudique la residencia. Las bases también contemplan la posibilidad de anular total o parcialmente la estancia e incluso reclamar la devolución del dinero aportado si la persona residente incumple la temporalidad o se ausenta del espacio de trabajo durante el periodo comprometido.

Derechos de autor y difusión del trabajo

En materia de autoría, las bases establecen una cesión no exclusiva a favor de Co-net Art de los derechos de comunicación pública de los proyectos seleccionados para su difusión en catálogos, carteles, vídeos promocionales, webs, redes sociales y otros medios relacionados con la actividad de la institución convocante. Al mismo tiempo, la organización se compromete a reconocer en todo momento la autoría de las obras.

Obra de Javier Bravo de Rueda, participante en CeramicRes en el año 2022. / Debora Barriga

Por su parte, los artistas deberán mencionar correctamente el programa, la modalidad, el centro colaborador y los productores cuando exhiban o publiquen los proyectos realizados en el marco de la residencia. También garantizan que las propuestas presentadas son originales y que disponen de los derechos o autorizaciones necesarios si intervienen materiales de terceros.

Claves para presentar una candidatura con opciones

Leyendo las bases, hay varias conclusiones estratégicas. La primera es que la residencia parece especialmente adecuada para proyectos bien aterrizados técnicamente y compatibles con las condiciones reales del taller, los hornos y el trabajo compartido. La segunda es que será difícil competir con una propuesta que no explique con claridad por qué necesita desarrollarse en l’Alcora y qué relación concreta establece con su tradición cerámica, su tejido industrial o su dimensión social.

También conviene llegar con la parte administrativa muy resuelta: documentación legal, capacidad de facturación, disponibilidad total durante tres meses y previsión de seguros. En una convocatoria como esta, la solidez formal del proyecto importa, pero también la credibilidad de su ejecución en un marco exigente y muy definido.

En definitiva, CeramicRes 2026 se presenta como una residencia con identidad, contexto y condiciones muy concretas. Para quienes trabajan en cerámica contemporánea o desean activar ese lenguaje desde el arte actual, puede ser una oportunidad de gran valor. Pero precisamente por su especificidad, preparar bien la candidatura no es un detalle menor: es parte central del proyecto.