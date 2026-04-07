La Nit de l'Art de Castelló 2026 sopla 18 velas con más de 130 propuestas en 80 espacios: conócelas

La Nit de l’Art de Castelló 2026 ya tiene fechas, cartel y una programación que confirma la madurez de una de las citas culturales más reconocibles del calendario castellonense. Los próximos 8 y 9 de mayo, la ciudad celebrará la 18ª edición de este evento con una propuesta que reunirá más de 130 actividades en 80 espacios, consolidando un modelo abierto, gratuito, accesible y cada vez más expandido por el territorio urbano.

Lejos de repetirse, la Nit de l’Art vuelve a crecer. Lo hace sin renunciar a su esencia: activar calles, plazas, estudios, centros culturales y enclaves poco convencionales para convertir Castelló en un gran mapa de experiencias artísticas compartidas. Durante 48 horas, la ciudad dejará de ser un simple escenario para convertirse en protagonista activa de un programa donde conviven la creación emergente y la consolidada, lo local y lo internacional, lo íntimo y lo espectacular.

Una edición histórica para la mayoría de edad de La Nit de l’Art

La edición de 2026 tiene un simbolismo especial. La Nit de l'Art alcanza su mayoría de edad y lo hace en un momento de plena consolidación institucional, artística y social. La cita, organizada por la Asociación de Arte Contemporáneo de Castellón, vuelve a contar con el patrocinio del Ayuntamiento de Castelló, la Diputación Provincial y la Generalitat Valenciana a través del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana y el Institut Valencià de Cultura, además de sumar colaboraciones como Al Port, la Universitat Jaume I y Ruralnostra.

Yvonne Bacas, directora de la Nit de l'art, durante la presentación de la presente edición de la cita. / MEDITERRÁNEO

Ese crecimiento también se refleja en la respuesta a la convocatoria abierta: cerca de 700 propuestas procedentes de hasta 21 países, una cifra que da cuenta del alcance que ha adquirido el proyecto y de su capacidad para resonar en contextos muy distintos. La Nit de l'Art ya no es solo una cita local con vocación cultural; es una plataforma reconocible dentro del circuito contemporáneo, con arraigo en Castelló y proyección más allá de su territorio inmediato.

Programación de La Nit de l'Art 2026: arte multidisciplinar a cada paso

La programación de La Nit de l'Art de Castelló 2026 vuelve a apostar por la diversidad de lenguajes y formatos. El cartel de esta edición incluye danza, teatro, performance, poesía, música, circo, talleres, rutas guiadas, instalaciones y exposiciones, dibujando un ecosistema cultural que busca conectar con públicos distintos y activar múltiples formas de participación.

Entre las cifras más destacadas de esta edición aparecen cerca de 50 exposiciones, cinco instalaciones y 17 performances, en un año especialmente marcado por el componente lúdico, inmersivo y sensorial. El circo contemporáneo, la exploración del cuerpo, la naturaleza y el entorno, así como las propuestas híbridas entre disciplinas, tendrán un peso notable en un recorrido artístico que invita tanto a la contemplación como a la interacción.

A ello se suman nueve talleres, cuatro pasacalles musicales, recitales poéticos y flamencos, conciertos, propuestas teatrales, desfiles de moda, mesas redondas, mercadillos artísticos y actividades infantiles con títeres, clown y música en directo. La programación incorpora además piezas de gran formato como Ave de Fuego, de Baraka Circ, que fusionará circo, fuego y danza aérea, y propuestas singulares como las Cabinas Poéticas, una experiencia de arte sonoro y literatura performativa que transformará antiguas cabinas telefónicas en espacios de escucha íntima.

Nuevos espacios y una ciudad convertida en escenario

Uno de los rasgos más interesantes de esta edición es la ampliación del circuito con nuevos espacios que refuerzan la idea de ciudad como escenario activo. La Nit de l’Art 2026 llegará este año al Auditori i Palau de Congressos, sede de la exposición Materia Negra del artista Carles Pedrón; al Mercat Central, donde la acción en directo Llamada calle contemporánea pondrá en diálogo la música improvisada de Pau Puig y la danza contemporánea de Noemí Gurillo; al Templete del parque Ribalta, que acogerá el taller Dansa Natura de Miguel Mata; y a la plaza Hernán Cortés, escenario de la performance Pintura en viu i límits de l’exposició de María Artnow.

Las calles de Castelló se inundan de arte con la Nit de l'art /

Junto a estas incorporaciones, el mapa de la edición suma también espacios como Espai Escènic Dansa i Teatre, Librería Argot, Laliblue Estudio Taller, Font Real 15-14, Mondo Rítmic, Academia de Bellas Artes Trazo Estudio, Alberto Navarro Ceramista, Hotel Intelier Rosa-Feria Marte, L’Andana o Sala Mindful Art. La expansión física del festival no es un detalle menor: habla de una cita que sigue creciendo desde una lógica de proximidad, ocupando el tejido urbano desde dentro y abriendo nuevas rutas culturales por Castelló.

El Grau, punto de partida de la edición 2026

El Grau de Castelló volverá a ocupar un lugar central en el arranque de la programación. El acto inaugural tendrá lugar el viernes 8 de mayo a las 17.00 horas en el Edificio Moruno, con Colores, una performance de danza a cargo del alumnado de l’Espai Escènic Dansa i Teatre. A continuación se abrirá la exposición colectiva Art a la Mar, reforzando una línea que conecta territorio, identidad y creación contemporánea.

Este gesto de comenzar desde el Grau no es casual. La Nit de l’Art insiste así en su capacidad para descentralizar la experiencia cultural y activar diferentes zonas de la ciudad, ampliando el relato urbano de Castelló más allá del circuito habitual y haciendo del arte un puente entre espacios, memorias y comunidades.

Open Studios, exposiciones y experiencias inmersivas

Otra de las novedades destacadas de la programación de La Nit de l’Art 2026 es la ampliación de las rutas de Open Studios, que pasan a organizarse en 16 estudios distribuidos en cuatro recorridos, en lugar de los tres habituales. Este crecimiento fortalece uno de los formatos más valorados por el público: el encuentro directo entre artistas y visitantes en el propio lugar de trabajo, sin mediaciones excesivas y con mayor posibilidad de diálogo.

La edición de 2026 también pondrá el foco en exposiciones que atraviesan disciplinas y temáticas muy diversas, desde la cerámica hasta la fotografía, el cómic, el dibujo, la pintura o la tradición marinera. Entre las instalaciones figura Vilafranca 2021, centrada en la historia de una centenaria firma textil ya desaparecida, dentro de una programación que no renuncia a la memoria, la crítica social y la revisión de los relatos productivos del territorio.

Una programación con cuerpo, comunidad y mirada crítica

Más allá de las cifras, la programación de esta edición refuerza una línea curatorial sensible a los conflictos y preguntas del presente. La Nit de l’Art 2026 vuelve a abrir espacio para proyectos vinculados a la inclusión, la diversidad, el bienestar social, la salud mental, la educación artística y el trabajo intergeneracional, al tiempo que incorpora reflexiones sobre la identidad, la tecnología, la memoria o la relación entre individuo y sistema.

En paralelo, muchas propuestas invitan a la participación directa del público, afianzando ese perfil abierto e inclusivo que ha distinguido al evento desde sus primeras ediciones. La comunidad no aparece aquí como espectadora pasiva, sino como parte activa de los procesos creativos. Esa implicación se traduce en una ciudad que se resignifica a través del arte, con calles y plazas convertidas en lugares de escucha, juego, experimentación y encuentro.

También hay un lugar destacado para la emoción y la experiencia sensorial. El cuerpo como territorio de resistencia, la naturaleza como refugio, la sostenibilidad como urgencia y los afectos como fuerza política atraviesan muchas de las piezas y acciones programadas. Pero La Nit de l’Art no se queda en el diagnóstico. Frente al cansancio, la crispación o la incertidumbre, el evento reivindica también el arte como espacio de oxígeno, humor, deseo y esperanza.

Castelló consolida una cita cultural imprescindible

Con esta 18ª edición, la Nit de l’Art de Castelló refuerza su papel como uno de los grandes acontecimientos culturales de la ciudad y como una referencia en la Comunitat Valenciana. Su capacidad para reunir instituciones, tejido asociativo, centros educativos, artistas y públicos diversos en torno a una experiencia compartida explica buena parte de su vigencia.

La fórmula sigue funcionando porque no se limita a mostrar obras: propone una manera de habitar la ciudad desde la cultura. Durante dos días, Castelló se convierte en un espacio expandido donde el arte aparece en lugares inesperados, activa nuevas miradas sobre lo cotidiano y demuestra que la creación contemporánea también puede ser cercana, festiva, crítica y profundamente pública.

En 2026, La Nit de l’Art celebra sus 18 años no como una meta, sino como una confirmación: la de un proyecto que ha sabido crecer sin perder su pulso experimental, su vínculo con el territorio y su capacidad para hacer del arte una experiencia compartida a cada paso.

Fechas clave de La Nit de l’Art de Castelló 2026

La Nit de l’Art de Castelló 2026 se celebrará los días 8 y 9 de mayo con una programación integrada por más de 130 propuestas en 80 espacios de la ciudad. La inauguración oficial tendrá lugar el viernes 8 de mayo a las 17.00 horas en el Edificio Moruno del Grau.