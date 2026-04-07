En condición estable
El rapero Offset, hospitalizado tras ser tiroteado en Florida
Kiari Kendrell Cephus recibió un disparo este lunes y dos personas han sido arrestadas en relación con el incidente
EFE
El rapero estadounidense Offset se recupera en un hospital del estado de Florida tras ser tiroteado el lunes y, según un portavoz del artista, se encuentra en condición estable.
De acuerdo con informes de la policía de la localidad de Seminole, dos personas han sido arrestadas en relación con el incidente, cuya investigación continua, de acuerdo a la cadena ABC.
"Podemos confirmar que Offset recibió un disparo y actualmente se encuentra en el hospital recibiendo atención médica. Su estado es estable y está siendo observado de cerca", indicó su portavoz al canal.
El cantante, cuyo nombre legal es Kiari Kendrell Cephus, resultó herido el lunes durante un tiroteo después de las 19.00 hora local 23.00 GMT), en un estacionamiento del Seminole Hard Rock Hotel & Casino.
El músico estuvo casado 7 años con la famosa rapera Cardi B, con la que tiene dos hijos.
Uno de sus compañeros del grupo de rap Migos, Takeoff, fue asesinado a tiros en noviembre de 2022.
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