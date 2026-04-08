Castellón destaca en los Premios de la Música de España: Guitarricadelafuente y Vicent Ortiz Gimeno, entre los nominados

La provincia de Castellón tendrá una presencia destacada en la tercera edición de los Premios de la Academia de la Música de España. El benicense Guitarricadelafuente y el vallero Vicent Ortiz Gimeno figuran entre los nominados de una cita que reunirá el próximo 26 de mayo en Madrid a algunos de los nombres más relevantes del panorama musical estatal.

Guitarricadelafuente, entre los grandes favoritos

El gran foco castellonense recae sobre Guitarricadelafuente, nombre artístico de Álvaro Lafuente, natural de Benicàssim, que se ha colado entre los artistas más reconocidos de esta edición. Comparte protagonismo con figuras como Rosalía, Amaia y Leiva y parte como uno de los grandes favoritos al sumar ocho nominaciones.

Castellón se cuela en la gran fiesta de la música nacional con las nominaciones a Guitarricadelafuente y Vicent Ortiz Gimeno. / MEDITERRÁNEO

El artista castellonense opta a:

Artista del Año

Canción del Año , por Full Time Papi

, por Full Time Papi Compositor/a del Año

Mejor Álbum Pop , por Spanish Leather

, por Spanish Leather Mejor Canción Pop , por Full Time Papi

, por Full Time Papi Mejor Álbum de Música Alternativa , por Spanish Leather

, por Spanish Leather Mejor Canción Alternativa , por Babieca

, por Babieca Mejor Videoclip Musical, también por Full Time Papi

Su presencia en categorías centrales confirma el peso que ha adquirido en la escena nacional y sitúa a Benicàssim en primera línea de unos premios que buscan reconocer el talento musical del país.

Vicent Ortiz Gimeno aporta la mirada contemporánea

Junto a él, la representación provincial la completa Vicent Ortiz Gimeno, compositor de la Vall d’Uixó, nominado en la categoría de Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea por Simfonia Núm. 1 “Urban Light”.

Su candidatura introduce una mirada distinta dentro del protagonismo castellonense, al abrir espacio a la música clásica contemporánea en una edición marcada por la diversidad estilística.

Una edición con 218 candidaturas y 43 categorías

La Academia de la Música de España ha dado a conocer un total de 218 candidaturas repartidas en 43 categorías, en una convocatoria que vuelve a reivindicar la amplitud del sector musical. Los premios abarcan géneros como:

pop

rock

música urbana

flamenco

jazz

música clásica

folclore

canción de autor

En este amplio escaparate, Castellón logra hacerse un hueco con dos nombres propios y trayectorias muy distintas, pero igualmente significativas dentro del panorama musical actual.

Castellón se posiciona en el mapa musical estatal

Mientras Guitarricadelafuente llega como uno de los artistas más visibles y nominados del año, Vicent Ortiz Gimeno representa la solidez de una creación musical menos mediática pero de notable valor compositivo.

Entre ambos, Benicàssim y la Vall d’Uixó colocan a la provincia en el mapa de unos galardones que, más allá del resultado final, ya dejan una buena noticia para la escena cultural castellonense: su talento vuelve a sonar con fuerza en el panorama estatal.