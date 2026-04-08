Xabier Fortes, Antón Reixa, Paco Roca y Rosario Raro se citan en la feria del libro de un pueblo de 651 habitantes de Castellón

El mapa cultural no siempre responde a la lógica de las grandes capitales. A veces basta un fin de semana, una plaza llena de libros y una programación bien pensada para alterar las jerarquías habituales. Del 10 al 12 de abril, un pueblo castellonense de apenas 651 habitantes reunirá a algunas de las voces más reconocibles del periodismo, la literatura, el cómic y la edición independiente española en una feria que crece sin perder escala humana.

La clave no está solo en la celebración de una nueva edición, sino en la densidad de su cartel. El periodista Xabier Fortes, el agitador cultural Antón Reixa, el historietista Paco Roca o la novelista Rosario Raro compartirán espacio con editores, dramaturgos, ilustradores y autores emergentes en un programa que desborda cualquier expectativa asociada al tamaño del municipio. Un fenómeno cada vez más frecuente —aunque todavía sorprendente—: la cultura como motor de centralidad desde la periferia.

En el corazón del Alto Palancia se encuentra esta localidad que fue designada Capital Cultural Valenciana en 2023. / MEDITERRÁNEO

Ese lugar es Geldo, localidad del Alto Palancia distinguida como Capital Cultural Valenciana en 2023 y que vuelve a convertir su casco urbano en un punto de encuentro entre lectores, creadores y editoriales. La IV Feria del Libro confirma así una trayectoria ascendente que ha consolidado la cita como uno de los eventos culturales más singulares del interior de Castellón.

Una feria que piensa la cultura rural

La programación arrancará el viernes 10 de abril con una jornada de pre-feria en el Palacio de Geldo. El inicio llegará con la presentación de los Premios de Literatura Iberia Sumergida, junto a Josep Carles Laínez, seguida de una conversación sobre editar libros desde el medio rural, con Álvaro Ibáñez Solaz (Creaciones Alalimón), Álvaro González (La Zamarra) y Vicente Gómez Benedito (ICAP).

El planteamiento marca el ADN del evento: no solo vender libros, sino reflexionar sobre cómo se escribe, se publica y se sostiene la cultura lejos de los grandes centros urbanos.

Sábado: nombres propios y foco nacional

La jornada central, el sábado 11, concentrará el mayor protagonismo mediático.

Xabier Fortes, rostro de La noche en 24 horas de RTVE, inaugurará oficialmente la feria antes de protagonizar junto a Antón Reixa uno de los diálogos más esperados del programa, centrado en Melancoholemia. Vida de Mamarracho y Enciclopedia Perplexidade. La conversación reunirá dos perfiles que representan formas distintas —pero complementarias— de entender la cultura contemporánea desde el pensamiento crítico y la creación híbrida.

Xabier Fortes en 'La noche en 24 horas'. / RTVE

El cómic también ocupará un lugar destacado con la presentación de Salam, de Javier Alamán y Héctor Hugo Navarro, novela gráfica reconocida por su mirada sobre las adopciones internacionales.

Más tarde llegará otro de los momentos fuertes del día: la presentación de La vida a CARA o CRUZ, de MacDiego, acompañado por Paco Roca y Boke Bazán. La cita reúne diseño, ilustración y narrativa gráfica en torno a uno de los autores fundamentales del cómic español contemporáneo.

Voces femeninas y literatura contemporánea

Uno de los encuentros centrales será la conversación «Escritoras de este planeta», que reunirá a Rosario Raro y Angélica Morales. Raro, escritora de Segorbe y Premio Azorín de Novela 2025 por La novia de la paz, representa una de las trayectorias literarias con mayor proyección exterior surgidas de la provincia. Morales aportará una mirada transversal entre narrativa, poesía y teatro tras una carrera reconocida con numerosos galardones nacionales.

Una feria pensada para todo el pueblo

La feria se expandirá más allá del recinto principal con una zona infantil y juvenil en la Calle del Juego, donde habrá actividades de SEDEO, cuentacuentos de Patricia Artero, talleres de ilustración con Mónica González y propuestas de Contaclown con kamishibai.

Este enfoque familiar explica parte del éxito del evento: convertir la literatura en experiencia colectiva, integrando primeras firmas y públicos diversos dentro de un mismo tejido comunitario.

Domingo: teatro, edición independiente y cierre cultural

El domingo 12 de abril estará marcado por el diálogo entre literatura y artes escénicas. La conversación Lorca y Aub, teatreros reunirá a Marcos Almendros y Nel Diago, moderados por el dramaturgo Rafa Segura, en un encuentro dedicado a la memoria teatral y la edición poética.

La dramaturga castellonense Mafalda Bellido conversará con el editor de La Uña Rota, Carlos Rod. / Pepe Camps

A continuación, la mesa «Escribir teatro, publicar teatro» juntará a Mafalda Bellido —premiada por el Institut Valencià de Cultura— y Carlos Rod, representante de la editorial La Uña Rota, distinguida con el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural 2025.

El programa se completará con:

La entrega del V Certamen de Cuentos para Jóvenes Escritores “Miguel Alayrach Martínez”.

La presentación de Hormigas en el centro de un desierto, de Raúl Molina.

El encuentro sobre La verdad del caso de los hermanos Villar Lledías, de Pedro Tejada Tello.

Las exposiciones África es Mujer, de Lara Ripoll, y Maternajes Transfronterizos, de Gabriela Rivera Lucero, en el Palacio de Geldo.

Un modelo cultural desde la escala pequeña

La Feria del Libro de Geldo vuelve a demostrar que la dimensión cultural no depende del tamaño demográfico. En un municipio de apenas 651 habitantes, reunir durante tres días a referentes del periodismo, la literatura, la novela gráfica, la poesía, el teatro y la edición independiente funciona como algo más que una programación: es una declaración de intenciones.

Porque cuando un pueblo pequeño logra atraer talento, generar conversación y activar comunidad alrededor de los libros, deja de ser periferia para convertirse —aunque solo sea durante un fin de semana— en centro cultural. Y esa, precisamente, parece ser la verdadera historia que cuenta Geldo.