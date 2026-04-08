Siloé se suma al SOM Festival con su única actuación en Castellón en 2026
La banda vallisoletana, con su mezcla de pop, electrónica y canción de autor, actuará el 30 de julio, mostrando su intensidad emocional en directo
El SOM Festival continúa ampliando su programación para este verano con una nueva confirmación destacada: la banda Siloé actuará el próximo jueves 30 de julio en lo que será su único concierto en Castellón en 2026, dentro del ciclo musical que se celebrará del 17 de julio al 9 de agosto en la capital de la Plana.
La cita marcará además un hito en la edición de este año al convertirse en la primera noche del festival con varios shows consecutivos sobre el mismo escenario, reforzando la apuesta del evento por una experiencia musical más amplia y diversa.
Una noche con sonidos contemporáneos
El concierto reunirá a dos de las propuestas más representativas del panorama nacional actual. Por un lado, Siloé llega en uno de los momentos más destacados de su trayectoria artística, consolidado gracias a una propuesta sonora que mezcla pop, electrónica y canción de autor, una combinación que ha definido su identidad dentro de la escena indie española.
La banda aterriza en el festival castellonense con un directo que destaca por su intensidad emocional y su conexión con el público, elementos que han impulsado su crecimiento en los últimos años.
Un cartel cada vez más amplio
Con esta incorporación, el SOM Festival sigue consolidando una programación que combina artistas consagrados y nuevas propuestas. El cartel ya incluye nombres como Sergio Dalma, Rosana, Los Delinqüentes o Iván Ferreiro, configurando una oferta musical pensada para públicos diversos durante la temporada estival en la Costa del Azahar.
El festival mantiene así su línea de crecimiento, apostando por una programación plural que combina nostalgia, actualidad y descubrimiento musical en un entorno singular del verano mediterráneo.
Entradas ya disponibles
Las entradas para esta nueva fecha ya se encuentran a la venta a través de los canales oficiales del festival. El SOM Festival está producido por Disparate Entertainment y Vibra Music, y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Castelló, Port Castelló, Diputación de Castellón y Generalitat Valenciana.
Las localidades pueden adquirirse en la web oficial del festival.
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