Alejandro y María Laura inauguran el Singin’ in the Cave 2026: «Nos emociona cantar sin micros, solo con la reverberación de la cueva»
El ciclo musical de la Vall d'Uixó arranca en les Coves de Sant Josep con el dúo peruano, que presentarán su propuesta musical sin amplificación eléctrica este 12 de abril, a las 20.00 horas
La música vuelve a resonar bajo tierra en la Vall d’Uixó. El ciclo Singin’ in the Cave arranca este domingo a las 20.00 horas en les Coves de Sant Josep con el concierto del dúo peruano Alejandro y María Laura, una propuesta que combina patrimonio natural, acústica orgánica y cercanía artística en uno de los escenarios más singulares de la Comunitat Valenciana.
Los músicos, nominados al Latin Grammy 2025 por su álbum Dos Hemisferios en la categoría de Mejor Álbum Cantautor, actuarán en el formato que consideran su esencia artística: sin amplificación eléctrica y aprovechando únicamente la sonoridad natural del entorno.
Un concierto sin micros: música y naturaleza en estado puro
«Estos eventos de formato pequeño son nuestros favoritos. Nos encanta poder sentir esa intimidad con la que compusimos las canciones y mostrarlas así al público», explican Alejandro y María Laura sobre su actuación en el ciclo musical.
El concierto se desarrollará en el interior de les Coves de Sant Josep, donde la acústica permite prescindir de micrófonos. El sonido se construye únicamente con las voces, la guitarra y la reverberación natural de la cavidad.
«Hay una acústica tan bonita que nos permite cantar y tocar sin micros, solo con las voces y la guitarra, y contando con la reverberación de la cueva. Es algo que nos emociona muchísimo», añaden.
Esta característica convierte cada actuación en una experiencia irrepetible, marcada por la escucha atenta y la conexión directa entre artistas y público.
Singin’ in the Cave: cuando el patrimonio se convierte en escenario
El ciclo Singin’ in the Cave es un proyecto público-privado que une música en directo y patrimonio natural. La experiencia incluye una breve visita en barca por el río subterráneo navegable más largo de Europa antes de llegar al espacio donde se celebra el concierto acústico.
La ausencia de amplificación artificial y la singular belleza del entorno generan una atmósfera inmersiva que ha consolidado el ciclo como una de las propuestas culturales más originales del territorio desde su creación en 2016.
El universo sonoro de Alejandro y María Laura
El dúo peruano, actualmente residente en Paiporta, construye canciones enérgicas y dinámicas que funcionan como pequeñas celebraciones cotidianas frente al ritmo acelerado de la vida contemporánea.
Su música combina indie y pop con ligeros elementos folclóricos, creando un sonido de carácter bucólico y naturalista. Entre la nostalgia y la exploración sonora, sus composiciones destacan por voces delicadas y una sensibilidad romántica y reflexiva que busca revitalizar emocionalmente al oyente.
Programación internacional del ciclo 2026
Tras el concierto inaugural, Singin’ in the Cave continuará con una programación de carácter internacional:
- Emilia y Pablo (Chile) — 26 de abril
- Carolina Ligeiro & David Antunes (Portugal) — 10 de mayo
- AnimalPersona, nuevo proyecto de Carles Chiner (24 de mayo)
Las entradas para los cuatro conciertos están disponibles en la web oficial de Coves de Sant Josep.
Cultura y turismo sostenible en la Vall d’Uixó
El Ajuntament de la Vall d’Uixó impulsa este ciclo dentro de su estrategia de renovación y diversificación turística, especialmente vinculada a les Coves de Sant Josep, con criterios sostenibles e inclusivos.
Singin’ in the Cave está organizado por Coves de Sant Josep, con programación, producción y comunicación a cargo de luzazul, y cuenta con el patrocinio municipal y la colaboración del Institut Valencià de Cultura y Turisme Comunitat Valenciana a través de la marca Mediterranew Musix.
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