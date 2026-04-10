Benicàssim celebra su Feria del Libro 2026: guía completa para disfrutar de un fin de semana entre libros y cultura

Benicàssim se prepara para vivir uno de los fines de semana culturales más esperados del año con la Feria del Libro 2026, que tendrá lugar los días 11 y 12 de abril en la Plaza de la Constitución. Una cita que no solo reúne a librerías, editoriales y autores, sino que se plantea como una auténtica experiencia cultural abierta a todos los públicos, desde el público infantil hasta los lectores más habituales.

La programación, impulsada por el Ayuntamiento, se complementa además con un calendario de actividades que se extiende durante todo el mes de abril, consolidando así a la localidad como un punto de referencia en torno al fomento de la lectura.

Un fin de semana para sumergirse en los libros

La feria abrirá sus puertas con un formato amplio y accesible. El sábado 11 de abril, el horario se extenderá de 10.00 a 21.00 horas, mientras que el domingo 12 será de 10.00 a 14.00 horas.

Cartel del mes del libro que organiza el Ayuntamiento de Benicàssim. / BABET EVENTOS

Durante ambas jornadas, los visitantes podrán recorrer los diferentes estands instalados en la plaza y participar en una programación dinámica que combina animación lectora, firmas de autores, cuentacuentos y coloquios.

Sábado 11 de abril: actividades infantiles, narración oral y encuentros con autores

El sábado concentra buena parte de la actividad, con propuestas pensadas especialmente para el público familiar:

Por la mañana, los más pequeños podrán participar en iniciativas como Jugafusta (de 10 a 12 horas) o el concurso de punto de libro infantil (11 a 12 horas), reforzando el carácter didáctico y creativo de la feria.

A las 11.30 horas, el cuentacuentos Los Belliquercus: Musgón y el viaje a lo desconocido introducirá a los niños en el mundo del bosque y la imaginación.

Los encuentros literarios comenzarán a las 12:30 horas con el coloquio y firma de libros de Vicent Gascó, que presentará Pan de mono e Ingràvids aleteigs.

Por la tarde, la programación continúa con nuevas propuestas:

17.00 h: cuentacuentos y firma con Sandra Sanjuan (Musp y el jardín prohibido)

18.00 h: coloquio y firma con Mari Carmen Castillo (Un toque de magia y La mirada de Estigia)

19.00 h: firma de libros de Miguel Torija (La pintora de piedras)

Domingo 12 de abril: literatura y teatro para cerrar la feria

La jornada del domingo mantiene el enfoque familiar, aunque con un formato más concentrado.

A las 11.00 horas, Felip Kervarec ofrecerá el cuentacuentos La maleta de contes, mientras que a las 12.30 horas tendrá lugar el coloquio y firma de Francisco Mezquita Broch con su obra Anys de batxillerat.

El cierre llegará por la tarde, ya fuera del recinto de la feria, con una propuesta escénica en el Teatro Municipal Francesc Tàrrega. A las 19.00 horas, la compañía La Zafirina representará Vine para algo más que para pasar como una sombra, un espectáculo que combina teatro y poesía.

Abril, el mes del libro en Benicàssim

Más allá del fin de semana central, el Ayuntamiento ha diseñado una programación extendida que convierte abril en un mes dedicado a la lectura.

Entre las actividades más destacadas:

Exposición sobre Josefina Aldecoa (del 13 al 30 de abril) en la Biblioteca Pública Municipal

(del 13 al 30 de abril) en la Biblioteca Pública Municipal Talleres de animación lectora a partir del 20 de abril

a partir del 20 de abril Libros de cine (28 de abril), con lectura participativa de El viejo y el mar, de Ernest Hemingway, y posterior proyección cinematográfica

(28 de abril), con lectura participativa de El viejo y el mar, de Ernest Hemingway, y posterior proyección cinematográfica Noche en la biblioteca prevista para el 8 de mayo

Todas las actividades son gratuitas, lo que refuerza el objetivo de acercar la cultura a toda la ciudadanía.

Una apuesta por la cultura y la lectura

La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, ha destacado que «la Feria del Libro es una cita imprescindible para fomentar la lectura, dinamizando la vida cultural del municipio», subrayando además que apostar por el libro implica impulsar el conocimiento, la creatividad y el pensamiento crítico.

En la misma línea, la concejal de Cultura, Rosa María Gil, ha señalado que «abril es el mes del libro por excelencia» y que el consistorio ha preparado un calendario completo «para todas las edades».

Qué no te puedes perder

Para ir con niños: Jugafusta, cuentacuentos y el concurso de marcapáginas

Para lectores habituales: firmas de autores y coloquios literarios

Para una experiencia completa: combinar la feria con el teatro del domingo y las actividades del mes