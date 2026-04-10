Benicàssim celebra su Feria del Libro 2026: guía completa para disfrutar de un fin de semana entre libros y cultura
El Ayuntamiento de Benicàssim impulsa la Feria del Libro con una programación que incluye cuentacuentos, firmas de libros y un espectáculo de teatro para clausurar el evento
Benicàssim se prepara para vivir uno de los fines de semana culturales más esperados del año con la Feria del Libro 2026, que tendrá lugar los días 11 y 12 de abril en la Plaza de la Constitución. Una cita que no solo reúne a librerías, editoriales y autores, sino que se plantea como una auténtica experiencia cultural abierta a todos los públicos, desde el público infantil hasta los lectores más habituales.
La programación, impulsada por el Ayuntamiento, se complementa además con un calendario de actividades que se extiende durante todo el mes de abril, consolidando así a la localidad como un punto de referencia en torno al fomento de la lectura.
Un fin de semana para sumergirse en los libros
La feria abrirá sus puertas con un formato amplio y accesible. El sábado 11 de abril, el horario se extenderá de 10.00 a 21.00 horas, mientras que el domingo 12 será de 10.00 a 14.00 horas.
Durante ambas jornadas, los visitantes podrán recorrer los diferentes estands instalados en la plaza y participar en una programación dinámica que combina animación lectora, firmas de autores, cuentacuentos y coloquios.
Sábado 11 de abril: actividades infantiles, narración oral y encuentros con autores
El sábado concentra buena parte de la actividad, con propuestas pensadas especialmente para el público familiar:
Por la mañana, los más pequeños podrán participar en iniciativas como Jugafusta (de 10 a 12 horas) o el concurso de punto de libro infantil (11 a 12 horas), reforzando el carácter didáctico y creativo de la feria.
A las 11.30 horas, el cuentacuentos Los Belliquercus: Musgón y el viaje a lo desconocido introducirá a los niños en el mundo del bosque y la imaginación.
Los encuentros literarios comenzarán a las 12:30 horas con el coloquio y firma de libros de Vicent Gascó, que presentará Pan de mono e Ingràvids aleteigs.
Por la tarde, la programación continúa con nuevas propuestas:
- 17.00 h: cuentacuentos y firma con Sandra Sanjuan (Musp y el jardín prohibido)
- 18.00 h: coloquio y firma con Mari Carmen Castillo (Un toque de magia y La mirada de Estigia)
- 19.00 h: firma de libros de Miguel Torija (La pintora de piedras)
Domingo 12 de abril: literatura y teatro para cerrar la feria
La jornada del domingo mantiene el enfoque familiar, aunque con un formato más concentrado.
A las 11.00 horas, Felip Kervarec ofrecerá el cuentacuentos La maleta de contes, mientras que a las 12.30 horas tendrá lugar el coloquio y firma de Francisco Mezquita Broch con su obra Anys de batxillerat.
El cierre llegará por la tarde, ya fuera del recinto de la feria, con una propuesta escénica en el Teatro Municipal Francesc Tàrrega. A las 19.00 horas, la compañía La Zafirina representará Vine para algo más que para pasar como una sombra, un espectáculo que combina teatro y poesía.
Abril, el mes del libro en Benicàssim
Más allá del fin de semana central, el Ayuntamiento ha diseñado una programación extendida que convierte abril en un mes dedicado a la lectura.
Entre las actividades más destacadas:
- Exposición sobre Josefina Aldecoa (del 13 al 30 de abril) en la Biblioteca Pública Municipal
- Talleres de animación lectora a partir del 20 de abril
- Libros de cine (28 de abril), con lectura participativa de El viejo y el mar, de Ernest Hemingway, y posterior proyección cinematográfica
- Noche en la biblioteca prevista para el 8 de mayo
Todas las actividades son gratuitas, lo que refuerza el objetivo de acercar la cultura a toda la ciudadanía.
Una apuesta por la cultura y la lectura
La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, ha destacado que «la Feria del Libro es una cita imprescindible para fomentar la lectura, dinamizando la vida cultural del municipio», subrayando además que apostar por el libro implica impulsar el conocimiento, la creatividad y el pensamiento crítico.
En la misma línea, la concejal de Cultura, Rosa María Gil, ha señalado que «abril es el mes del libro por excelencia» y que el consistorio ha preparado un calendario completo «para todas las edades».
Qué no te puedes perder
Para ir con niños: Jugafusta, cuentacuentos y el concurso de marcapáginas
Para lectores habituales: firmas de autores y coloquios literarios
Para una experiencia completa: combinar la feria con el teatro del domingo y las actividades del mes
Suscríbete para seguir leyendo
- El entorno del Estadio de la Cerámica de Vila-real ganará 150 nuevas plazas de aparcamiento
- Educación le pondrá un profesor de apoyo al niño con discapacidad de Vila-real, pero solo la mitad de horas que ordena la jueza
- San Vicente Ferrer 2026: estos son los pueblos de Castellón donde será festivo este lunes 13 de abril
- Identifican al responsable de un vertido ilegal de grandes dimensiones en un monte privado de Castellón
- Les Useres desvela los nombres de los 13 ‘pelegrins’ de este 2026
- Los 40 restaurantes de la Comunitat Valenciana que pugnarán en Castelló por cocinar la mejor paella
- Un incendio de madrugada en el Puerto de Castellón hace saltar las alarmas en el Grau
- Los locales de Peñíscola Playa ya son historia después de más de 30 años de conflictos