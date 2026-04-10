¿Quién hay detrás de la guapura de Rosalía en LUX TOUR? Sergio Antón De las Nieves y Serpiente, así es el tándem de maquillaje y peluquería del momento

La próxima parada española del LUX TOUR de Rosalía será Barcelona, donde la artista catalana actuará cuatro noches en el Palau Sant Jordi, los días 13, 15, 17 y 18 de abril. Y, a estas alturas de la gira, ya se entiende que su imagen no se remata de cualquier forma, sino que está muy bien estudiada y pensada. Es más, se construye en equipo. Los propios protagonistas así lo acreditan en las fotos que comparten en sus perfiles sociales: creative director @pilienspain, stylist @joecarayol, makeup @makeupbysergio, hair by me @serpiente.es. Es decir: dirección creativa, vestuario, maquillaje y peluquría, formando parte de una misma idea visual; la de sublimar la guapura natural de Rosalía

Ahí es donde entran Joe Carayol, estilista de la era LUX, y, dos nombres que ahora el gran público empieza a leer como tándem, aunque en la industria hace tiempo que trabajan al alimón: Sergio Antón de las Nieves, @makeupbysergio, y Serpiente, (@serpiente.es). Si Carayol ha levantado para Rosalía un universo de archivo, drama, referencias escénicas y teatralidad contemporánea, Sergio y Serpiente se encargan de que esa visión no termine en la ropa. La continúan en la piel (de porcelana) y en el pelo (de ondas infinitas).

Rosalía, durante un concierto de LUX TOUR. / EFE

Jóvenes universos paralelos

El LUX TOUR no ha inventado a De las Nieves y Serpiente; simplemente ha hecho más visible una alianza creativa que venía de antes. En una entrevista reciente, Sergio explicaba que Serpiente fue la primera persona que conoció al llegar a Madrid, que él empezó antes con Georgina Rodríguez y que fue quien le abrió esa puerta decisiva. Desde entonces, ambos se han ido ayudando y dando trabajo. Más que dos nombres que coinciden en una gira, son dos profesionales que han crecido juntos y han acabado afinando una misma gramática visual.

Sergio Antón de las Nieves nació en Monforte del Cid (Alicante) en 1998. Su trayectoria responde bastante bien al modelo de ascenso de esta década: vocación precoz, aprendizaje en parte autodidacta, paso por Sephora, mucha calle, muchas redes y, por fin, una firma reconocible. La prensa de moda lo ha retratado como el maquillador que convirtió la piel impecable en seña de identidad y que define su estilo como "femenino, con personalidad y empoderador". También ha contado que Georgina Rodríguez -la mujer de Cristiano Ronaldo- cambió su carrera a nivel mundial y le abrió el camino hacia artistas internacionales como la de Sant Esteve Sesrovires.

Como canta la propia Rosalía: "Mi piel es fina / De porcelana. Rota en la esquina / Mi piel es fina / De porcelana".

Rostro esculpido con luz

Ese salto no fue solo de agenda, sino de lenguaje. Sergio Antón trabaja el rostro como si lo esculpiera con luz: piel pulida, color muy medido, 'blush' alto, contorno integrado y un brillo controlado que nunca parece casual. En torno a los 'looks' de Georgina se ha descrito esa estética como un maquillaje de aire 'Los Ángeles', construido con labios nude, 'foxy eyes', rubor rosa e iluminador visible, pero sin perder nunca la sensación de precisión. Desde este mismo enero, además, ese estilo ha recibido aval institucional: Sergio es el nuevo National Make Up Artist de YSL Beauty en España.

Con Rosalía, su relación es anterior al LUX TOUR, aunque la gira la haya vuelto más visible. La secuencia importa: no aparece de la nada en este capítulo, sino como alguien que ya estaba dentro del ecosistema estético de la artista y que ahora lo firma de forma más evidente.

Trenzados con firma

Si Sergio ha hecho de la piel una arquitectura de luz, Serpiente ha hecho del cabello una forma de narración. Nacido en Madrid en 2000, el estilista contaba en una entrevista que, con solo 23 años, ya había trabajado con nombres como Georgina Rodríguez, Rosalía, Sita Abellán, Milena Smith, Úrsula Corberó y Jessica Goicoechea, entre otras. En esa conversación dejaba claro también de dónde sale su universo: trenzas como firma, estructuras con intención, inspiración en la cultura japonesa, el manga, el anime y todo lo 'kawaii'. No es un peluquero de acabado limpio sin más; es alguien que entiende el pelo como un gesto visual con argumento propio.

En el caso de Serpiente, además, la relación con Rosalía puede seguirse con más nitidez cronológica. Antes del LUX TOUR, ya aparecía acreditado en la peluquería de la Motomami Tik Tok Live Performance de Rosalía, difundida en junio de 2022, y su propio perfil profesional sitúa una de sus primeras colaboraciones con la artista en torno a 'Chicken Teriyaki', en febrero de 2022, en plena era Motomami. Más tarde llegaría también el universo visual de 'Tuya', en 2023. Es decir: mucho antes de que el gran público los identificara como parte del engranaje visual del LUX TOUR, Serpiente ya participaba en la evolución capilar de Rosalía.

Ese recorrido paralelo con Georgina Rodríguez ayuda a entender por qué hoy ambos se leen tan bien juntos. El escaparate de Georgina no solo les dio visibilidad; también consolidó una estética compartida de glamur muy contemporáneo, muy pulido y perfectamente reconocible en redes y en fotografía.

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Y es que en Rosalía hasta un mechón suelto parece tener una historia detrás y una razón de ser.