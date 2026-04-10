Electrónica y espíritu DIY: Pau Vegas lidera una jornada performativa en Castelló

La escena musical independiente de Castelló vuelve a activar su radar este 11 de abril con una propuesta que combina electrónica, performance y espíritu DIY. El espacio cultural Cúmul acogerá una jornada electroacústica y performativa encabezada por la compositora y teclista Pau Vegas, una de las figuras más versátiles del pop experimental español reciente.

El evento, que se desarrollará entre las 19.00 y las 22.00 horas en la sede de Cúmul (calle Cronista Muntaner nº4, planta baja), reunirá dos proyectos que dialogan desde extremos distintos del pop contemporáneo: la exploración electrónica e introspectiva de Vegas y el nervio punk de Cofimeiquer (proyecto personal de Andrea Calvo).

De la retaguardia del pop español al centro creativo

Durante más de una década, Pau Vegas ha sido una presencia constante —aunque muchas veces invisible para el gran público— dentro del engranaje del pop nacional. Pianista formada en conservatorio y profesora de música, ha construido su trayectoria como teclista en giras y proyectos de artistas como Valeria Castro, Yoly Saa, Cariño, Delaporte o Lola Índigo.

Pau Vegas presentará en Castelló 'La carrera para conseguir el sol', su álbum más reciente. / Raúl Prat

Ese recorrido funciona hoy como el laboratorio desde el que nace su propuesta propia: un proyecto donde los sintetizadores dejan de ser acompañamiento para convertirse en lenguaje narrativo.

Su música se sitúa en un territorio híbrido entre pop electrónico, improvisación y canción de autora, una combinación poco habitual en una escena dominada por estructuras cerradas. En sus directos, la artista introduce espacios abiertos donde las canciones pueden mutar, generando conciertos imprevisibles y orgánicos.

'La carrera para conseguir el sol': pop estelar y búsqueda creativa

El concierto en Castelló servirá como ventana a La carrera para conseguir el sol, su álbum más reciente, un trabajo compuesto por ocho canciones concebidas como una exploración total del proceso creativo.

Según la propia artista, el disco nace de una investigación emocional y sonora llevada «hasta la extenuación», una idea que define bien su identidad artística: rigor técnico heredado del conservatorio y libertad experimental propia de la electrónica contemporánea.

El resultado es un sonido atmosférico y melódico donde conviven armonías clásicas, cajas de ritmo y una sensibilidad introspectiva que conecta tanto con el indie español como con la electrónica de autor europea.

Improvisar dentro del pop

Uno de los rasgos que distingue a Pau Vegas dentro del panorama actual es su relación con la improvisación. Lejos de la programación rígida habitual en la electrónica, sus conciertos incorporan variaciones en tiempo real que transforman cada actuación en una experiencia única.

Esa filosofía procede tanto de su formación pianística como de su faceta docente: entender la música como un proceso vivo más que como un producto cerrado. La pedagogía y el escenario funcionan así como dos caras de un mismo método creativo.

Cofimeiquer abre la noche: pop sucio y actitud riot grrrl

La jornada arrancará a las 19.30 horas con Cofimeiquer, proyecto vinculado al universo del álbum Cerezas, definido por la crítica como un estallido de «pop guarro» construido sobre cuatro acordes, energía garajera y una dualidad vocal entre lo dulce y lo áspero, y que ya se pudo disfrutar en la pasada edición del festival WomaCS en La Bohemia.

Su propuesta mezcla punk pegadizo, espíritu riot grrrl y canciones directas que priorizan la personalidad frente a la perfección técnica, creando un contraste generacional y estético con la sofisticación electrónica de Vegas.

Cúmul como laboratorio cultural en Castelló

El concierto confirma la línea de programación de Cúmul, centrada en formatos cercanos y experimentales que difícilmente encuentran espacio en circuitos convencionales. Este tipo de citas refuerza el papel de los espacios autogestionados como puntos de encuentro entre música emergente, performance y nuevas audiencias.

La entrada tendrá un precio de 8 euros con consumición incluida, en un formato pensado más como experiencia colectiva que como concierto tradicional.