Santi Campos anuncia 'Áprie', un disco sobre la familia y la pérdida, un ajuste de cuentas con la memoria desde Castelló

No hay concesión, tampoco cálculo. En la trayectoria de Santi Campos nunca la ha habido, y su nuevo disco, Áprie, lo confirma con una contundencia serena, casi susurrada. El artista, castellonense de adopción y figura clave del pop-rock independiente español, ha anunciado en sus redes sociales un trabajo que se sitúa en el centro de su universo creativo: la memoria, la familia, la muerte y el lenguaje como refugio.

El álbum, que se publicará el próximo 19 de junio en vinilo y CD gracias a la alianza entre Hanky Panky Récords y Rock Indiana, no llegará a plataformas digitales hasta después del verano. Una decisión coherente con su concepción: un disco para ser escuchado de principio a fin, sin fragmentación ni adelantos.

Un disco contra el olvido

Áprie no es un título casual. Es, en palabras del propio Campos, un territorio mental, una geografía íntima construida a partir del recuerdo. «Áprie también es un lugar que solo es real en mi mente, pero que está lleno de sitios que sí que existen o existieron», asegura.

Portada del nuevo disco de Santi Campos, que verá la luz en junio de este 2026. / MEDITERRÁNEO

El disco nace como un gesto profundamente personal, casi un acto de reparación. En este sentido, aclara: «Es un tributo y un ajuste de cuentas a mi padre, que hace un par de años que se esfumó».

En esa frase se condensa la materia del álbum: la pérdida, el duelo y una reflexión poco complaciente sobre los vínculos familiares. Campos va más allá del homenaje para adentrarse en terrenos incómodos, y por ello matiza que el trabajo «habla de aprender a ser hijo, de valorar la dificultad de ser padre no habiéndolo sido, de la enfermedad, del silencio y del derecho a poder decidir en qué momento queremos morir».

Pasado y presente

Santi Campos lleva muchos años vinculado a Castelló, ciudad donde ha desarrollado gran parte de su carrera y donde ha encontrado un ecosistema propicio para su independencia artística (ahora mismo, además de su labor en solitario forma parte de Back to the Hills, banda castellonense de power-pop). Sin embargo, Áprie no mira a ese presente, sino a un pasado anterior, situado en «una infancia vivida en los 70 en una pequeña y provinciana capital castellana», una evocación que remite a sus orígenes en Castilla y que articula el núcleo emocional del disco.

Santi Campos publica este mes de junio el que quizá sea su trabajo más personal. / Susana Godoy

No es difícil leer ahí un eco del territorio, una reconstrucción emocional que conecta lo biográfico con lo colectivo. En ese sentido, el disco adquiere también una dimensión o espacio simbólico desde el que se articula una obra profundamente personal.

Radicalidad en tiempos de algoritmo

En plena era del single, del consumo fragmentado y de la inmediatez, el artista segoviano opta por la resistencia: sin canciones de adelanto; sin presencia inicial en plataformas y sin estrategias de impacto inmediato (aunque él mismo dice que «si tienes muchas ganas de escucharlo, si no puedes llegar a junio», se lo comenten por mensaje directo a través de sus redes). La propuesta, no obstante, es clara: reivindicar el disco como unidad narrativa.

No es una postura nueva en su trayectoria, pero sí especialmente significativa en un momento donde la industria empuja en sentido contrario. Campos insiste en su propia lógica, la misma que ha sostenido durante tres décadas: la de un autor que prefiere la coherencia a la visibilidad.

Un susurro que quiere quedarse

Producido por su «hermano», el también músico J.J. Extremera, Áprie se presenta como «un disco pequeño y susurrado», en palabras del propio autor.

Lejos de la grandilocuencia, Campos vuelve a ese lugar donde su música resulta más incisiva: la intimidad. Un espacio donde la voz no necesita elevarse para dejar huella. «Espero que entre en vuestra vida para quedarse», asegura.

No es una promesa, sino una invitación. Y quizá también una declaración de principios: en tiempos extraños y quizá demasiado ruidosos, Santi Campos sigue apostando por la profundidad. Desde Castelló, lejos del foco pero en el centro de algo mucho más difícil de sostener: una obra que no negocia consigo misma.