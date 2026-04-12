Estados Unidos
Bruce Springsteen se la juega con su gira anti-Trump
Su actual ‘tour’ no está exento de riesgos en un país donde el 32% de los adultos dicen poseer un arma de fuego y cuyo presidente no prodiga precisamente la convivencia respetuosa entre ideologías
Jordi Bianciotto
Mientras hablamos de los macroconciertos como de expresiones risueñas ligadas al ‘entertainment’, en Estados Unidos tiene lugar estos días una gira movida por pulsiones antagónicas: indignación, protesta, dientes apretados. Es el ‘Land of hope and dreams tour’ de Bruce Springsteen, que luce el eslogan de ‘No kings’ y que tiene como sana finalidad poner verde a Donald Trump. Por supuesto, su eficacia está por demostrar: recordemos que la gira ‘Vote for change’, de 2004, encabezada por él mismo, terminó con la derrota de John Kerry y la victoria de George W. Bush.
No pasa todos los días que el presidente de un país ridiculice a uno de sus artistas (y de los más importantes) y llame al boicot a sus conciertos, ocurrencia que ha provocado la denuncia de la Asociación de Músicos de Estados Unidos. Trump ha dirigido a Springsteen descalificaciones pintorescas (“perdedor total”) y lo ha ridiculizado llamándolo “ciruela pasa reseca”. Su cálculo, si es que lo hay y no es puro desbarre impulsivo, que podría ser, es equivocado, porque al autor de ‘Born to run’, que es más americano que la Coca-Cola, no lo siguen solo los votantes del Partido Demócrata, sino también conservadores no regidos por el fanatismo. Pero él sabrá.
En estos conciertos, Springsteen carga tintas a conciencia, llamando a Trump “corrupto, incompetente, racista, imprudente y traidor” y las crónicas hablan de sesiones de muy alto voltaje político. No hay más que consultar los repertorios: abre con ‘War’ (el himno antibelicista que popularizó Edwin Starr), recorre piezas acusatorias como ‘Murder incorporated’ o ‘American skin (41 shots)’ y presenta la novedosa ‘Streets of Minneapolis’, donde menciona por sus nombres a Alex Pretti y Renée Gold, ciudadanos asesinados por el ICE. Tom Morello (Rage Against the Machine), invitado de la gira, luce en el reverso de su guitarra dos palabras poco sujetas a metáforas: ‘Fuck Trump’.
Mientras Bad Bunny rehúye los escenarios de Estados Unidos, por conflictivos, Bruce Springsteen los encara, y su iniciativa no está exenta de riesgos en un país donde el 32% de los adultos dicen poseer un arma de fuego y donde el presidente no prodiga la convivencia respetuosa entre ideologías sino todo lo contrario. En lugar de recluirse en su granja de Colts Neck, New Jersey, a ver la vida pasar, Bruce salta a la arena con nuevos conciertos extenuantes. Infatigable a los 76, ajeno a la idea de desfallecer, en un pulso artístico y cívico con su propia obsolescencia. Sí, es un caso aparte.
Suscríbete para seguir leyendo
- Emotiva boda de Cristian Ramírez y Montse Gual en Castelló: Todos los detalles e invitados del enlace matrimonial
- Aviso por calima y barro en Castellón: un experto de la UPV pide “salir poco de casa” si aumenta el polvo sahariano
- 80 víctimas de trata liberadas y 7 detenidos: así operaba la red de 'semiesclavitud' de Castellón
- Unas 150 personas arropan a Francisco Camps en un ‘esmorzaret popular’ en Castellón: Conoce quién le ha acompañado
- La boda más albinegra: Se casan con todos los invitados vestidos del CD Castellón y lo celebran en Castalia
- HELDELA apuesta por un modelo residencial sostenible en Moncofa
- Las mejores fotos: Emotiva boda de Cristian Ramírez y Montse Gual en Castelló
- Juan Pablo, un enfermero de premio en Castellón: 'Lo he hecho todo al revés