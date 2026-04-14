Cannes 2026: Guitarricadelafuente y Penélope Cruz, juntos en la película 'La bola negra'

En Castellón, ciertas noticias culturales se viven como algo propio. La presencia de Guitarricadelafuente en el Festival de Cannes 2026 con La bola negra pertenece a esa categoría. No se trata solo de una aparición en la alfombra roja ni de un cameo más o menos vistoso: el artista de Benicàssim encabeza el reparto de una película que competirá por la Palma de Oro, el mayor reconocimiento del cine de autor internacional.

La dimensión del salto es evidente: de la escena musical que lo convirtió en una de las voces más personales de su generación, a la primera línea del cine europeo.

Debut protagonista en Cannes con Los Javis

La elección no es menor. Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como Los Javis, han confiado en Guitarricadelafuente para su debut como actor en un proyecto de gran ambición artística y simbólica. Según la información difundida por Movistar Plus+, el reparto de La bola negra está liderado por el cantante junto a Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes, Lola Dueñas, Penélope Cruz y Glenn Close.

Javier Ambrossi, Guitarricadelafuente y Javier Calvo en el rodaje de 'La bola negra'. / Carla Oset

El salto no es lateral, sino directo a la primera línea del cine internacional. El nombre surgido de Benicàssim se sitúa así en una producción llamada a ocupar conversación crítica, foco mediático y recorrido en festivales.

Una historia inspirada en Lorca y atravesada por el deseo

La película toma su título de una obra inacabada de Federico García Lorca y articula su relato en tres tiempos: 1932, 1937 y 2017. La sinopsis oficial plantea vidas interconectadas por la sexualidad, el deseo, el dolor y la herencia, en una propuesta que enlaza memoria, identidad y experiencia homosexual a través de distintas generaciones.

Este punto de partida confirma que Los Javis no han viajado al Festival de Cannes con una obra de transición, sino con un filme concebido para dialogar tanto con la tradición literaria española como con una sensibilidad contemporánea muy reconocible en su trayectoria.

Un proyecto gestado entre España y Grecia

La bola negra no ha llegado a Cannes por sorpresa. El proyecto fue presentado hace casi un año en el propio certamen, donde ya se anunció el fichaje de Guitarricadelafuente y el inicio del rodaje en agosto de 2025.

La filmación se prolongó durante 12 semanas en localizaciones de Castilla y León, Cantabria, Andalucía y la Comunidad de Madrid, antes de completarse en Grecia. La película está coproducida por Movistar Plus+, Suma Content Films, El Deseo y Le Pacte.

El estreno en cines españoles está previsto para el 2 de octubre de 2026, antes de su llegada a plataforma.

De Benicàssim al mayor escaparate del cine mundial

Vista desde Castellón, la noticia adquiere una lectura añadida. Guitarricadelafuente no es un nombre desligado de su origen, sino un creador cuya identidad pública ha permanecido vinculada a Benicàssim incluso en sus etapas de mayor proyección.

El artista de Benicàssim, Álvaro Lafuente, más conocido como Guitarricadelafuente, durante el rodaje del filme. / Carla Oset

Que ahora sea esa misma voz la que encabece una película española en la máxima competición de Cannes convierte el hito en algo más que una anécdota de celebridad: es la irrupción de un acento provincial en el escaparate más exigente del cine mundial.

Un año histórico para el cine español en Cannes 2026

La selección de La bola negra coincide con un momento especialmente significativo para el cine español. La edición de 2026 del Festival de Cannes ha incluido tres películas españolas en la competición oficial, un hecho inédito en la historia reciente del certamen.

En ese contexto, la presencia de Guitarricadelafuente adquiere todavía más relieve: no acude como invitado, sino como uno de los rostros protagonistas de una edición clave para la proyección internacional del cine español.

Una voz singular que encuentra otro lenguaje

El recorrido resume una rareza valiosa. Un artista que nunca ha dejado de sonar singular en la música española encuentra ahora en el cine un nuevo territorio sin renunciar a su procedencia ni a su imaginario.

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Para Castellón, donde la visibilidad cultural sigue siendo una conquista constante, la imagen tiene fuerza propia: de Benicàssim a la Croisette, el trayecto no solo mide kilómetros, sino también un cambio de escala simbólica.