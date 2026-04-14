Nick Offerman, del Emmy por 'The last of us' a compartir serie con Elle Fanning y Michelle Pfeiffer: "Nunca habría soñado algo así"

Una vida puede ser muchas. Nick Offerman empezó como actor en el teatro de Chicago; saltó a la fama en la telecomedia 'Parks & recreation'; reveló un lado dramático sobrecogedor en 'Devs' y, sobre todo, 'The last of us', que le valió un premio Emmy a mejor actor invitado… Pero también ha sido carpintero y escrito varios libros sobre el oficio, algunos de ellos dirigidos a niños y familias a los que, paradójicamente, quiere sacar de las pantallas para que hagan cosas juntos fuera. De una familia en busca de reconexión va su nueva serie, 'Margo tiene problemas de dinero' (Apple TV, desde el miércoles, día 15), creada por David E. Kelley ('Big little lies') a partir de una querida novela de Rufi Thorpe y con las mismísimas Elle Fanning y Michelle Pfeiffer como, respectivamente, la hija y exmujer del personaje de Offerman, una antigua estrella de la lucha libre que trata de aprender a vivir tras salir de rehabilitación.

¿Qué fue lo que le atrajo de esta serie en un primer momento?

Cuando recibí la propuesta de hacer la serie, fue como vivir diez mañanas de Navidad a la vez. La novela de Rufi Thorpe, David E. Kelley, Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Apple TV, poder rodar donde vivo [Los Ángeles]… Pero siempre elijo mis proyectos en base a lo que leo. Me gustan los guiones nuevos y únicos y, a ser posible, con algo de medicinal. Que te hagan pensar o sentir, o, con suerte, las dos cosas. Cuando leí los de esta serie, enseguida supe que haría cualquier cosa por participar en ella. Nos ha pasado lo mismo a todos, de los actores al equipo de todos los departamentos. Amamos el material y queremos cuidarlo y sacarlo adelante durante muchos años como si fuera el bebé de la serie.

Tenía muchas ganas de participar, pero actuar al lado de leyendas como Michelle Pfeiffer y Nicole Kidman y la quizá mejor actriz de su generación, Elle Fanning, debe dar cierta ansiedad.

Me siento afortunado por muchas cosas que me han pasado, pero en la vida había soñado con trabajar con esas tres actrices. Estoy de acuerdo con lo que dice sobre Elle. La relación emocional que tienen mi personaje y el de Michelle es realmente compleja, un verdadero regalo para cualquier actor. Me esforcé mucho por estar a la altura de las circunstancias. Quería que siguieran llamándome.

¿Cómo se preparó para resultar creíble como veterano de la lucha libre?

Un entrenador llamado Grant L. Roberts, antiguo Mr. World Canada, me ayudó con la parte del culturismo. Debíamos poner músculo solo en los lugares adecuados. Después trabajé con Chavo Guerrero, que forma parte de una dinastía familiar de luchadores. Y con nuestro coordinador de especialistas, John Epstein. A mí me encanta todo lo que conlleva una transformación. Aprender a hacer algo nuevo hasta el punto de no resultar fácilmente reconocible y que luego la gente me diga: "¡Me costó darme cuenta de que eras tú!".

¿Y para la vulnerabilidad que muestra en la serie? ¿Cómo se prepara para eso?

Para esa parte necesito, sobre todo, un buen guion. Luego, simplemente, trato de ser una persona humana. Aquí una persona necesitada de amor, pero que una y otra vez fracasa en ello por sus debilidades. Fue una gozada hacer esas escenas tan emotivas con un reparto así. Se supone que el trabajo no debería ser así de disfrutable, que tendrías que tener ganas de coger vacaciones. Pero con un proyecto como, ni siquiera quería irme a casa al final de la jornada. Es como si estuviera jugando fuera con mis amigos y me llamaran para ir a la cama. "¡No, no, dejadme seguir jugando!".

No sé si David E. Kelley o algún otro productor de la serie le habló de su papel en 'The last of us' como motivo principal de que estuvieran interesados en usted. De que lo creyeran capaz de la ternura necesaria.

El guion de Craig Mazin para esa serie me ha ayudado de tantas maneras… Tampoco es que los productores me lo dijeran claramente, pero estoy seguro de que el personaje de Bill [cuyo romance de dos décadas con el Frank de Murray Bartlett se seguía de modo emotivo] tuvo mucho que ver con mi fichaje para 'Margo'. Había sido mi trabajo dramático más efectivo hasta la fecha.

De todos modos, antes de 'The last of us' ya había ofrecido alguna interpretación dramática poderosa, sobre todo en 'Devs', la serie de Alex Garland. Puede que no tuviera que resultar tan expresivo como en 'Margo', pero igualmente transpiraba humanidad, compleja humanidad.

Bueno, muchas gracias. Con usted ya son siete las personas que vieron esa serie. Se estrenó el 5 de marzo de 2020, poco antes de que la OMS declarase oficialmente el covid-19 como pandemia. Un mes después, el mundo decía: "Nos estamos volviendo locos, estamos encerrados en casa, necesitamos buenas series". Y nosotros contestábamos que la nuestra había salido hace solo unas semanas. Por algún motivo, se perdió entre las noticias de los primeros días de pandemia oficial.

Consolidó su relación artística con Garland en 'Civil war', en la que le reservó el papel de presidente de Estados Unidos.

Y vuelvo a rodar película con él este verano. Es un artista maravilloso y exquisito. Fue primero novelista y, después, un gran cineasta. 'Devs' y sus dos películas posteriores, 'Civil war' y 'Warfare: Tiempo de guerra', hacen preguntas realmente difíciles. En 'Devs', una serie adelantada a su tiempo, se preguntaba dónde estaban los controles para esos sistemas desarrollados por magnates tecnológicos de los que tanto dependemos. ¿Qué es más importante? ¿Nuestra tecnología, nuestro negocio, nuestro provecho, o nuestra gente, nuestras familias?

Usted siempre se ha mostrado preocupado por la interferencia de las corporaciones tecnológicas en nuestras vidas diarias e identidades. Aboga a través de libros y actividades por reconectar con la naturaleza y el trabajo manual, a ser posible en familia.

He publicado ya seis libros en torno a esos temas. Tengo una carpintería en Los Ángeles donde solía hacer muebles a medida. Cuando empecé a despegar como actor, contraté a gente para mantenerla abierta. Y allí siguen trabajando seis personas. Soy de una familia de Illinois en la que todos son granjeros, enfermeros, sanitarios, maestros de escuela… Valen su peso en oro. Han dedicado sus vidas a servir a los demás. Yo soy la oveja negra, quien lo dejó todo para trabajar en el espectáculo.

Pero trata de transmitir ese sistema de valores a través de su trabajo.

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Es lo que intento, así es. Como seres pensantes, es nuestra responsabilidad cuidar el mundo y decir “de acuerdo, tenemos agua, tenemos este ecosistema: ¿cómo lo hacemos para respetar la creación, ser buenos ancestros y que nuestros nietos y bisnietos puedan también tener todo esto y un suelo fértil?". Me encantan escritores como Wendell Berry, Michael Pollan, Robin Wall Kimmerer, Rebecca Solnit, James Rebanks o Helen Rebanks. Todos esos pensadores agrícolas que nos recuerdan que si la humanidad quiere seguir sobreviviendo, debe volver a comportarse como los árboles. En el pasado sabíamos cuánto podíamos quitar a la tierra y al aire, y no les quitábamos más que eso porque queríamos seguir aquí por toda la eternidad. Siempre que puedo, intento colocar esas ideas en mi trabajo, o dicho otro modo, poner ese brócoli en mi pizza.