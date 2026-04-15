Javier Sahuquillo, director teatral: «El monstruo puede ser cualquiera y eso genera una tremenda inseguridad vital»

El mito de Jack el Destripador vuelve a escena desde una mirada poco habitual: no como un enigma policial, sino como un inquietante experimento teatral. El director valenciano Javier Sahuquillo se enfrenta al texto de Ignacio García May con una propuesta que mezcla cabaret, terror y reflexión escénica, en un montaje que cuestiona los límites entre ficción y realidad y que llega este 19 de abril al Teatre Principal de Castelló: Afectuosamente tuyo, Jack el Destripador.

Con formación como historiador y una trayectoria marcada por la hibridación de lenguajes, Sahuquillo reivindica un teatro que huye del naturalismo plano y apuesta por la potencia de la imagen, el cuerpo y la palabra. En esta entrevista desgrana su proceso creativo, su manera de trabajar con los actores y su visión de un teatro que, por encima de todo, debe contar historias capaces de atravesar al espectador.

Javier Sahuquillo ha recibido este año el premio Jose Luis Alonso para jóvenes directores de la Asociación de directores de España por la puesta en escena de 'Afectuosamente suyo, Jack el destripador'. / MEDITERRÁNEO

—¿Qué fue lo primero que te atrapó del texto de Ignacio García May cuando llegó a sus manos y te hizo pensar: «quiero dirigir esto»?

El texto llega a mis manos gracias a Eduardo Vasco. Me llamó y me dijo: «quiero que dirijas esto para el Salón de los balcones del Teatro Español». He leído muchas obras de May, pero esta no la había leído todavía y me encantó. May tiene dos grandes virtudes como dramaturgo: es profundamente teatral y, a su vez, esconde una serie de minas en sus textos que incentivan la creatividad del director. Además, Ignacio ha sido mi maestro y su poética me resulta cercana y, para mí, muy sencilla de comprender.

—Jack el Destripador es un mito muy instalado en la cultura popular. Como director, ¿cómo te enfrentas al reto de sorprender al espectador con una historia que cree conocer de antemano?

Se sabe mucho de Jack y a su vez nada, ya que es un caso que quedó sin resolver. Lo más interesante de este texto es que no se plantea desde la perspectiva policial sino desde la visión del asesino y eso lo hace profundamente interesante e inquietante. Además, el asesino es una persona normal y May, como en las películas de terror posteriores a Psicosis, nos señala que el monstruo puede ser cualquier y eso es algo horrible porque te genera una tremenda inseguridad vital.

«El teatro es el territorio del sueño y nos debemos atrever a esas mezclas»

—La obra juega con la idea de que el crimen podría ser casi una construcción teatral. Desde la dirección, ¿cómo se traduce esa frontera difusa entre ficción y realidad sobre el escenario?

Lo tuve muy claro desde el principio. Para escenificar esta obra había que estudiar una tradición que se inició a finales del XIX: la del Grand Guignol. En este teatro parisino se representaban obras de terror hasta mitad del siglo XX. Toda esa poética expresionista era necesaria para levantar esta función. Había que huir del naturalismo; de hecho, es una de las pugnas que hay en el discurso de la obra: el naturalismo como nueva forma de hacer, frente a la tradición teatral británica de la declamación.

—El montaje mezcla cabaret, thriller, humor negro y una atmósfera casi grotesca. ¿Cómo se encuentra el equilibrio para que todo conviva sin que la función pierda unidad?

Porque nace del propio texto. Es un texto híbrido y solicita ser levantado de esa forma. No se puede hacer naturalismo con muertes, narración, ruptura de la cuarta pared. Lo interesante es ofrecer al espectador una puesta en escena total donde la música en directo, el cabaret, el duelo verbal, la historia, la mitología del asesino y el teatro de objetos se den la mano para ofrecernos una lectura sobre el oscuro siglo XIX y los medios de comunicación de masas que empezaban a despuntar en ese momento.

—En la obra aparecen dos maneras de entender la interpretación: una más romántica y otra más naturalista. ¿Cómo trabajaste con los actores para que ese debate también se perciba físicamente en escena?

Howard Hawks decía el reparto es el cincuenta por ciento de una película. Y así lo creo también en el teatro. Por ello, decidí poner frente a frente a dos actores de tradiciones distintas: Toni Misó, como Henry Irving que defiende la tradición romántica, frente a Raúl Ferrando, como el doctor, que aboga por el naturalismo como nueva forma de entender el teatro. Aunque en el texto las edades de los personajes son parejas, yo vi claro que era un duelo entre un veterano y un bisoño. Un duelo entre lo viejo y lo nuevo.

—Tus espectáculos suelen tener una gran importancia visual y corporal. Cuando empiezas a dirigir, ¿piensas primero en las imágenes, en el ritmo o en el texto?

Lo primero que pienso es en el espacio. ¿Dónde voy a contar esta historia? Cuando tengo claro dónde sucede la acción ya me resulta fácil trabajar. Por eso para mí es muy importante la conexión con los escenógrafos y vestuaristas. Como decidimos un espacio más poético (una sala de autopsias creada por Luis Crespo), el vestuario debía ser naturalista, para que el espectador en un primer vistazo pudiera situarse y María Poquet, candidata al Max a mejor diseño de vestuario por esta pieza, ha hecho un trabajo increíble.

Toni Misó, Raúl Ferrando, Lula Heredia y David Kelly protagonizan la obra 'Afectuosamente suyo, Jack el Destripador', que llega al Teatre Principal de Castelló el 19 de abril. / MEDITERRÁNEO

—El público está muy cerca de los actores y casi se convierte en testigo del experimento. ¿Te interesa que el espectador se sienta incómodo o incluso cómplice de lo que ocurre?

En el Salón de los balcones el público estaba a 50 centímetros de los actores y además a tres bandas. Allí el espectáculo brilló. La cercanía ayudó muchísimo y los espectadores fueron cómplices de la deriva hacia la locura del doctor y de sus crímenes. De hecho, Raúl utilizaba al público como parte del espectáculo y dotó a la función de un dinamismo y una recepción irrepetibles.

«Lo más interesante de este texto es que no se plantea desde la perspectiva policial sino desde la visión del asesino»

—La música en directo y la estética victoriana conviven con elementos muy contemporáneos. ¿Qué te permite ese juego de anacronismos como director?

El teatro es el territorio del sueño y nos debemos atrever a esas mezclas, porque la apoteosis de contrarios, como diría Walter Benjamin, es parte de nuestra naturaleza. Creemos que podemos ser coherentes, pero somos un manojo de contradicciones. Por eso me gusta tanto el Barroco español, porque están muy claras esas contradicciones de los personajes. Si nosotros estamos construidos por múltiples experiencias, contradicciones y referencias, ¿por qué ofrecer a los espectadores espectáculos monolíticos y uniformes? Me parece un terrible aburrimiento. ¿Es más cómodo? Sí. ¿Es teatro? Lo dudo. La televisión más ramplona no puede alcanzar nuestros escenarios.

—Tienes formación como historiador. ¿Esa mirada influye en cómo abordas un material ambientado en 1888 o el teatro te permite precisamente alejarse del rigor histórico?

Sobre todo, mi formación como historiador lo que me ha permitido en el teatro es trasladar las herramientas de la investigación a las puestas en escena o a los textos. El rigor académico me permite afrontar cada proyecto con trabajo, cariño, investigación, coherencia… Para mí, realizar investigaciones me resulta algo sencillo porque ya vengo de esa tradición dura, como es haber trabajado en el departamento de Historia Contemporánea de la Universitat de València, uno de los más potentes de España.

—Después de dirigir una obra que reflexiona tanto sobre la representación y la máscara, ¿qué crees que sigue siendo hoy lo esencial del teatro: contar una historia o provocar una experiencia?

La experiencia está sobrevalorada en el teatro y creo que ha dejado una recua de espectáculos de una frivolidad y una intrascendencia terrible. Yo quiero contar historias. Cuando mi tía abuela Trini nos sentaba a mi hermano y a mí en su sala de estar, cerraba las persianas e iluminaba un pequeño cuadro naturalista en el que había una casa, un lago y un bosque y nos contaba la historia de una bruja que vivía allí y se comía a los niños, y mi hermano y yo acabábamos saliendo corriendo y gritando de aquella habitación, solo con el poder de la imagen, la palabra y nuestra imaginación, eso es el teatro y eso es lo que me interesa a mí: contar historias y que esas historia provoquen risa, terror y/o piedad. Si somos capaces de que el espectador conecte con nuestras historias no habremos logrado que tenga una experiencia, sino que seremos parte de su experiencia vital.