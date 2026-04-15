Nata Moreno en Benicàssim: la herida como origen y la memoria como refugio creativo

Una niña que decide llamarse Madonna para sobrevivir no es solo un personaje: es una declaración de principios. En esa frontera entre la ficción y la memoria se mueve Natalia Moreno, conocida como Nata Moreno, que aterriza en Benicàssim con su debut literario, Madonna no nació en Wisconsin (Galaxia Gutenberg). La cita será este 16 de abril, a las 19.00 horas, dentro de las Jornadas de Bienestar del Hotel Palasiet.

De la escena al papel: una creadora sin fronteras

Hablar de Nata Moreno implica asumir que las etiquetas se quedan cortas. Actriz formada en la escuela de Juan Carlos Corazza, su trayectoria se despliega como una expansión natural: del cuerpo a la palabra, de la escena a la cámara.

Su paso por la dramaturgia junto a nombres como Juan Mayorga o José Sanchís Sinisterra no fue una estación intermedia, sino una forma de entender que narrar es intervenir en el mundo.

La actriz, directora, dramaturga y escritora Natalia Moreno presenta en Benicàssim su primera novela. / Romero de Luque

En 2016 funda su productora Kokoro Films, desde donde empieza a construir un lenguaje propio: visual, emocional y político. Ese impulso cristaliza definitivamente con el documental Ara Malikian: una vida entre las cuerdas, con el que obtiene el reconocimiento de la industria y confirma una obsesión constante en su obra: cómo el arte puede recomponer lo que la vida rompe.

Identidad, fuga y reconstrucción

La novela que ahora presenta en Benicàssim no es un debut al uso. Es una irrupción.

Moreno escribe desde un territorio incómodo, donde la infancia no es refugio sino campo de batalla. La historia —una niña que decide reinventarse bajo el nombre de Madonna para escapar de un entorno asfixiante— funciona como metáfora de una idea central: la identidad no se hereda, se construye.

'Madonna no nació en Wisconsin' Autora: Natalia Moreno Editorial: Galaxia Gutenberg 224 páginas; 18,90 euros

¿Y cuáles son las claves de la novela? Podríamos destacar cuatro aspectos que resultan importantes a la hora de afrontar su lectura. En primer lugar, la reinvención como supervivencia: no hay destino fijo, solo decisiones urgentes. Existe, también, hambre emocional, con unos personajes marcados por la carencia afectiva, y una memoria sin maquillaje, es decir, una escritura que rehúye la corrección y abraza lo incómodo. Y, finalmente, una mirada femenina crítica a través de un cuestionamiento sobre los modelos heredados y sobre el peso de la validación externa.

El texto dialoga entre dos tiempos —la niña y la mujer adulta— y convierte la memoria en un espacio de combate, pero también de reparación.

Una estética «de las tripas»

El estilo de Moreno no busca agradar. Su escritura es visceral, casi física. Hereda del cine una capacidad de imagen poderosa, pero la traslada a la palabra con una crudeza que incomoda y seduce a la vez.

Por otro lado, influencias como Benito Pérez Galdós conviven con la cultura pop de Madonna o David Bowie. Ese cruce genera una voz híbrida: tan capaz de retratar una casa rural en Aragón como de evocar la promesa de libertad que late en un videoclip de los años 80.

En definitiva, podría decirse que Nata Moreno no escribe para cerrar heridas, sino para nombrarlas, y eso, en un panorama cultural donde a menudo se suaviza el dolor, se agradece, y por tanto no es baladí afirmar que su propuesta resulta incómoda y necesaria. En ese sentido, su perfil es el de una creadora que no busca respuestas, sino fisuras. Y en esas grietas —como en el kintsugi japonés— aparece el oro: la posibilidad de reconstruirse desde lo roto.

Su paso por Benicàssim será algo más que una presentación literaria. Será, probablemente, una invitación a mirarse sin filtros.