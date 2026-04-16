De Alicia Giménez Bartlett a los autores locales: cuatro municipios convierten Castellón en territorio lector

La provincia de Castellón se dispone a vivir uno de esos fines de semana que confirman que la cultura, cuando se comparte, deja de ser un gesto íntimo para convertirse en una celebración colectiva. Cuatro municipios —Vinaròs, La Vall d’Uixó, Nules y Peñíscola— activan estos días sus respectivas ferias y jornadas literarias, dibujando un mapa lector que atraviesa la provincia de norte a sur y que sitúa abril en el centro de la agenda cultural.

Un territorio que se lee a sí mismo

El pulso de estas citas no es uniforme, pero sí coherente. Cada localidad propone su propio acento: la presencia de nombres reconocidos, el impulso del tejido cultural local o la voluntad de abrir nuevos espacios para la lectura. Todo bajo una idea compartida: sacar los libros a la calle y convertirlos en experiencia.

En Vinaròs, la XXIV Fira del Llibre volverá a tomar el paseo Colón con el mar como telón de fondo. La imagen es conocida, pero no pierde fuerza: casetas abiertas, lectores curioseando entre novedades y autores que dejan de ser nombres en una cubierta para convertirse en interlocutores directos. Encabeza el cartel Alicia Giménez Bartlett, acompañada por Amelia Noguera, Albert Alarcón, Ester Forner, Conxa Solans o Xavi Verdoy, entre otros.

Autores, lectores y una escena compartida

La feria de Vinaròs combina presentaciones, firmas y actividades paralelas que refuerzan su carácter de encuentro. Talleres infantiles, juegos de rol, cuentacuentos o espectáculos participativos configuran una programación donde el público infantil deja de ser acompañante para ocupar el centro de la escena. El cierre, con la entrega de premios del Concurso de Microrelatos y una globotada final, apunta a ese tono festivo que atraviesa toda la jornada.

En la Vall d’Uixó, la Feria del Libro alcanza su undécima edición los días 18 y 19 de abril, consolidada como una de las citas más estables del calendario comarcal. Una quincena de estands —entre librerías, editoriales, asociaciones y floristerías— sostienen una programación continua que mezcla literatura, música y artes escénicas.

Una feria que desborda el libro

La inauguración, con las bandas de las tres escuelas de música y el pregón del actor Rafael Martí Monforte, marca el inicio de un fin de semana en el que conviven presentaciones, teatro de calle y propuestas familiares. El espectáculo Olympics, de Nacho Vilar Producciones e Yllana Teatro, abre una agenda que incorpora haikus, pintacaras, podcast en directo o el concierto del cantautor Josep Lluís Notari.

El actor Rafael Martí Monforte hará de pregonero en la Feria del Libro de la Vall d'Uixó. / MEDITERRÁNEO

Por la feria pasarán firmas como Emi Rodríguez, Ángel Latorre, Josep Lluís Segarra, Maritxé Abad o Pasqual Mas, en una propuesta que se define por su transversalidad: literatura, sí, pero también convivencia y experimentación cultural.

Nules: la literatura como comunidad

Nules opta por ampliar el marco temporal y extender su Feria del Libro del 17 al 24 de abril. No es un detalle menor: la lectura aquí se plantea como proceso, no solo como evento. El arranque, con la presentación de Joa am de Mercé Estrela Tena —Premio Flor Natural de los Jocs Florals Vila de Nules—, sitúa desde el inicio el foco en la creación literaria vinculada al territorio.

El sábado concentra buena parte de la actividad con autores locales como Juanma González, Josep Usó o Mònica Mira, en una programación donde el protagonismo recae en el tejido cultural del municipio. Asociaciones, ONG, librerías y comercios participan en una feria que se entiende como punto de encuentro.

Poesía, infancia y memoria cultural

El recital de Vicent Camps, los cuentacuentos o el espectáculo Sinfonía de Estrellas conviven con la IV Feria de Coleccionismo y Antigüedades. La suma no es casual: en Nules, el libro dialoga con otras formas de memoria y patrimonio, ampliando el alcance cultural de la cita.

Peñíscola, por su parte, se incorpora este año con la I Jornada Cultural del Libro, prevista para el domingo 19 en el Paseo Marítimo. Una primera edición que funciona como declaración de intenciones: visibilizar a los autores locales y abrir la lectura a nuevas generaciones.

Peñíscola: el debut de una apuesta cultural

La jornada reunirá a escritores y colectivos culturales como Jesús Arnau Fresquet, Paco Arnau Esbrí, Sergi Cambrils o Laura M. Pantaleón, junto a entidades como la Asociación Amigos del Papa Luna. Talleres, conciertos del Cor Da Capo, magia o actividades de escritura creativa completan una programación que incluye también la presentación de Memorias de la Nube, de Francisco Toledo.

Peñíscola acogerá la I Jornada Cultural del Libro de la localidad este 19 de abril. / MEDITERRÁNEO

El gesto de regalar una rosa por la compra de un libro —en sintonía con el espíritu del Día del Libro— cierra el círculo simbólico de una jornada que busca arraigar en el calendario local.

La lectura como espacio compartido

Más allá de las diferencias de escala o enfoque, las cuatro citas comparten una misma intuición: la cultura necesita ser vivida para seguir siendo relevante. Las ferias del libro de Vinaròs, la Vall d’Uixó, Nules y Peñíscola no solo programan actividades; construyen espacios de relación.

Porque en este fin de semana literario, los protagonistas no son únicamente los autores ni los títulos que se presentan. También lo son los lectores que pasean entre casetas, los niños que descubren historias por primera vez y los municipios que, durante unos días, convierten la lectura en una forma de estar juntos.