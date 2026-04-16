La Fira del Llibre renace en Vila-real con tres días de actividades, autores y literatura en la calle

La Fira del Llibre vuelve a Vila-real con una nueva edición que marca un punto de renacimiento para este evento cultural, que vuelve a enmarcarse dentro de la festividad de Sant Jordi y del Dia del Llibre. La concejala de Cultura y vicealcaldesa, Maria Fajardo, ha mostrado su satisfacción por recuperar una cita que pretende consolidarse como un espacio de encuentro, convivencia y promoción de la lectura. El evento tendrá lugar del 24 al 26 de abril en el Jardí de Jaume I y también hará uso del Molí la Vila en algunas actividades.

La feria, ha indicado Fajardo, se ha planteado como una celebración “viva, dinámica y de calle”, con el objetivo de sacar el libro de la estantería y ponerlo de nuevo en manos de la ciudadanía. En este sentido, la programación se ha diseñado con una atención especial al público infantil y juvenil, considerado clave tanto para el presente como para el futuro de la ciudad. La vicealcaldesa destaca la importancia de fomentar los hábitos de lectura desde la infancia y la adolescencia, no solo como herramienta cultural, sino también como instrumento para educar en valores, generar pensamiento crítico y promover una sociedad más empática y cohesionada. “La lectura permite entender otras realidades, hacerse preguntas y descubrir nuevas posibilidades”, ha afirmado la concejala de Cultura.

La Fira del Llibre incluirá actividades para todos los públicos, como cuentacuentos familiares, presentaciones literarias, talleres, encuentros con autores y autoras, así como espacios específicos para jóvenes lectores y lectoras. Además, contará con la participación activa de librerías locales, centros educativos y entidades culturales.

La inauguración oficial de la feria tendrá lugar el viernes 24 de abril a las 18.00 horas, con un cuentacuentos a cargo de ContaClown, seguido de la presentación del libro Propósito de Luz, de Isabel Serrano.

Durante el fin de semana, la programación incluirá presentaciones como Nosaltres, passat, present i futur de Enrique Arenós, Quique, Medalla de Oro de la ciudad; Flores de Azahar de Julio García Robles o Nowheretown de José Sanchis, así como actuaciones musicales y actividades infantiles con propuestas como La Glüps Band o Dani Miquel.

La feria contará con la participación de diversas librerías locales —Llig, Colorins i Papers, Lliures y Llibreria IMA— que dispondrán de casetas de venta, al igual que la Associació Cultural Tirant lo Groc, y también instalará su estand de libros solidarios el grupo de Corresponsales Juveniles, además de contar con firmas de ejemplares. Fajardo ha querido destacar el papel del comercio de proximidad en un contexto marcado por la competencia de la venta en línea. Las actividades se desarrollarán principalmente en el Jardín de Jaume I, donde se ubicarán las casetas y los escenarios para actuaciones, mientras que las presentaciones de libros tendrán lugar en el Molí la Vila, un espacio municipal que también se quiere poner en valor con esta iniciativa.

La concejala de Cultura ha invitado a toda la ciudadanía a participar en las actividades y a disfrutar de un fin de semana en el que Vila-real se convertirá en un punto de encuentro para la cultura, la literatura y la convivencia.