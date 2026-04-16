Fito y Fitipaldis en Castelló: horario, accesos, aparcamiento y todo lo que debes saber del concierto en el Recinto Ferial

Fito & Fitipaldis aterrizan este viernes en Castelló con una de las citas musicales más potentes de la primavera en la provincia. La banda liderada por Fito Cabrales actúa este 17 de abril en el Recinto Ferial dentro de su Aullidos Tour 25/26, y lo hace además con el cartel de entradas agotadas en la parada castellonense de la gira.

El concierto forma parte del regreso a la carretera de Fito & Fitipaldis después de más de dos años y medio sin girar. El tour recorrerá 28 ciudades españolas y servirá tanto para repasar los grandes éxitos de la banda como para presentar su nuevo trabajo, El monte de los aullidos, el octavo disco de estudio del grupo.

A qué hora empieza el concierto de Fito y Fitipaldis en Castelló

La cita está programada para este viernes a las 21.00 horas, mientras que la apertura de puertas será a las 19.00 horas. El Ayuntamiento ha activado un dispositivo especial al prever la asistencia de más de 16.000 personas, en la que será además la única actuación de la gira en la provincia de Castellón.

Fito & Fitipaldis están en plena gira por España demostrando su poder de convocatoria como queda patente el 'no hay entradas' que registra ahora Castelló. / Rafa Arjones

Ese volumen de público convierte el concierto en uno de los eventos más multitudinarios celebrados en Castellón en los últimos años y obliga a planificar bien la llegada. Para el asistente, la principal recomendación es sencilla: no apurar la entrada al recinto y llegar con tiempo suficiente para evitar colas, tráfico denso y esperas en los accesos, especialmente en la franja previa al inicio del show. Esa recomendación se desprende del horario de apertura y del operativo especial de movilidad anunciado para el entorno del REFEYME.

Aparcamiento y tráfico en el entorno del Recinto de Ferias y Mercados

Uno de los puntos clave para quienes acudan en coche será el tráfico. El dispositivo municipal contempla el corte del Camino Caminàs desde las 14.00 horas para facilitar el montaje y la organización del entorno. Además, desde la apertura del recinto habrá presencia policial en los accesos y un operativo de movilidad con seis agentes de Movilidad y cuatro agentes de Policía Local, que regularán pasos peatonales y posibles cortes puntuales en la Ronda Norte y/o la Avenida del Mar en los momentos de mayor afluencia.

Ubicación del Recinto Ferial de Castelló en Google Maps.

Con este escenario, todo apunta a que aparcar junto al recinto no será la opción más cómoda. En la información pública consultada sobre el operativo no se detallan bolsas extraordinarias de estacionamiento, por lo que la opción más práctica para el público es aparcar con margen en zonas más alejadas y completar a pie el último tramo, en lugar de intentar llegar hasta la misma puerta del recinto a última hora. Esto es una recomendación razonable a partir de los cortes y controles de tráfico anunciados.

Accesos: qué llevar para entrar sin problemas

En un concierto de estas dimensiones, llevar la entrada preparada puede marcar la diferencia entre entrar con fluidez o perder tiempo en la cola. Ticketmaster recomienda acceder con la entrada móvil dentro de la app y no mediante captura de pantalla. De hecho, su centro de ayuda especifica que las capturas no sirven para acceder al recinto y aconseja llevar el código descargado en el móvil, además de batería suficiente.

También conviene revisar si la entrada es nominal. En ese caso, Ticketmaster indica que el titular debe poder acreditar su identidad con DNI o pasaporte, y que quienes lleven entradas a nombre de otra persona solo podrán acceder acompañados por el titular correspondiente.

Si van a asistir menores, lo más prudente es revisar previamente las condiciones concretas de acceso asociadas a la compra. Ticketmaster recuerda que la política de edad puede variar según el evento y el recinto, y que en algunos casos se exige una hoja de responsabilidad, que puede descargarse durante la compra o solicitarse en taquilla.

Seguridad, asistencia sanitaria y servicios previstos para el concierto

El dispositivo especial preparado para el concierto no se limita al tráfico. El operativo incluye refuerzo policial, asistencia sanitaria y prevención de emergencias. Para el día del concierto se ha previsto una ambulancia de Soporte Vital Básico, otra de Soporte Vital Avanzado con personal técnico y sanitario, además de una enfermería móvil en el periodo de montaje. También habrá presencia preventiva del Cuerpo de Bomberos, con una unidad de coordinación y una autobomba con dotación. El dispositivo de seguridad está previsto hasta las 00.00 horas, una hora después de la finalización estimada del evento.

Fito y Fitipaldis llegan a Castelló con una gira de grandes himnos y disco nuevo

La parada de Castelló se enmarca en una gira especialmente esperada por los seguidores de la banda. Aullidos Tour 25/26 supone el regreso de Fito & Fitipaldis a los escenarios con una combinación que suele funcionar sin fisuras: repertorio de himnos generacionales y nuevas canciones. La gira acompaña a El monte de los aullidos, el nuevo álbum del grupo, y confirma la vigencia de una formación que sigue llenando recintos en toda España. La propia web oficial de la banda refleja el lleno en Castellón, una señal del tirón con el que Fito Cabrales y los suyos llegan a la capital de la Plana.

Fito & Fitipaldis. Aullidos Tour en Castellón. / Instagram

En resumen, para disfrutar del concierto con menos estrés conviene quedarse con cuatro ideas: llegar pronto, no confiar en aparcar junto al recinto, llevar la entrada correctamente descargada y el DNI a mano, y tener en cuenta que habrá controles y regulación especial en el entorno del REFEYME. Castellón se prepara para una noche grande de rock en directo, y Fito & Fitipaldis llegan con un tour que vuelve a colocarlos entre los nombres más convocantes del panorama musical español.