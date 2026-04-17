Sentencia
El actor Adrián Rodríguez, condenado a seis meses de cárcel por agredir a policías en Málaga
El intérprete ha reconocido los hechos, ocurridos el pasado jueves en la estación de tren María Zambrano, y ha aceptado la petición de pena solicitada por el fiscal
EFE
El actor Adrián Rodríguez, conocido por sus trabajos en series de televisión como 'Los Serrano' y 'Física o química', ha sido condenado a seis meses de prisión por agredir a unos policías el pasado jueves en la estación de tren María Zambrano de Málaga.
Fuentes judiciales han señalado a EFE que el intérprete se ha conformado este viernes con una condena de seis meses de prisión y al pago de dos multas por las lesiones causadas a los funcionarios.
El acuerdo se ha alcanzado en los juzgados de la Ciudad de la Justicia de Málaga y el detenido ha sido condenado por un delito de atentado a agentes de la autoridad.
La sentencia se ha dictado en el transcurso de un juicio rápido celebrado por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la plaza número 14 de Málaga.
El detenido ha reconocido los hechos y ha aceptado la petición de pena solicitada por el fiscal, si bien no entrará en prisión ya que se le ha suspendido el cumplimiento de la misma mientras no cometa otros delitos.
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