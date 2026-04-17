Concierto de Fito en Castelló: ¿Qué canciones sonarán esta noche?
Los últimos conciertos de la gira dibujan un repertorio casi fijo para la cita de este viernes 17 de abril en el Recinto Ferial, con entradas agotadas y una mezcla de himnos y temas del nuevo disco
Fito & Fitipaldis llega este viernes a Castelló con una de las noches musicales más potentes de la primavera en la provincia. La banda de Fito Cabrales actúa en el Recinto Ferial dentro de su Aullidos Tour 25/26 y lo hace, además, con el cartel de entradas agotadas.
La parada castellonense forma parte del regreso del grupo a la carretera después de más de dos años y medio sin girar. Y todo apunta a un concierto pensado para que el público cante casi desde el primer minuto: clásicos muy reconocibles, varias canciones del nuevo disco y un tramo final de esos que se corean enteros.
Un setlist casi clavado
Hay poco margen para la sorpresa. Los últimos conciertos de Fito & Fitipaldis en Córdoba, Sevilla, MurciaValenciaBarcelona y Madrid dibujan un repertorio prácticamente calcado, con una columna vertebral que se repite noche tras noche.
Traducido al concierto de Castelló: estas son las canciones que más opciones tienen de sonar esta noche. A contraluz, Un buen castigo, Por la boca vive el pez, Me equivocaría otra vez, Los cuervos se lo pasan bien, Entre la espada y la pared, A quemarropa, El monte de los aullidos, Volverá el espanto, Cielo hermético, Cada vez cadáver, Whisky barato, Como un ataúd, Acabo de llegar, La casa por el tejado, Soldadito marinero, La noche más perfecta, Entre dos mares y Antes de que cuente diez.
En otras palabras: 19 canciones que se han convertido en el núcleo duro del show y que marcan con bastante claridad por dónde irá la noche en Castelló.
Clásicos para cantar sin mirar el escenario
El repertorio mezcla dos caminos muy claros. Por un lado, están las canciones que funcionan como himnos generacionales y que rara vez fallan en un directo de Fito: Por la boca vive el pez, Me equivocaría otra vez, La casa por el tejado, Soldadito marinero o Antes de que cuente diez.
Por otro, la gira está dejando espacio para el nuevo trabajo. Temas como El monte de los aullidos, Los cuervos se lo pasan bien, Volverá el espanto, Cielo hermético o Como un ataúd ya forman parte del bloque fijo del concierto.
Y hay además un guiño que se mantiene noche tras noche: Entre dos mares, versión de Platero y Tú, una de esas piezas que suelen disparar la conexión con el público más fiel.
Aunque los últimos conciertos dibujan un repertorio muy estable, siempre queda el margen de la sorpresa, ya sea en forma de versión, guiño o cambio puntual sobre la marcha.
Una noche especial en Castelló
El concierto llega también con un punto especial para Castelló. Fito ya pasó por la ciudad en diciembre de 2022, con un concierto en el Auditori, pero esta vez regresa a la capital de la Plana en un formato mayor. Para encontrar una visita de gran gira en Castelló hay que remontarse a 2009, cuando presentó Antes de que cuente diez.
A eso se suma el vínculo personal del cantante con la provincia, ya que su mujer, Marisa, es de Castelló, un detalle que añade un componente especial a la cita de esta noche.
Autobuses especiales para ir al concierto
El Ayuntamiento de Castelló habilitará este viernes un servicio especial de autobuses para facilitar la llegada al concierto de Fito & Fitipaldis en el Recinto de Ferias y Mercados.
El dispositivo contará con dos líneas circulares, cuatro autobuses y funcionará entre las 19.00 y la 1.30 horas, con una frecuencia de 30 minutos. Una línea conectará con el Pabellón Ciutat de Castelló y otra con la estación de ADIF.
El billete costará 1,20 euros y también se podrán usar los bonos habituales del bus urbano. El Ayuntamiento recomienda el transporte público para evitar atascos y problemas de aparcamiento.
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