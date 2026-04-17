Entradas agotadas para Luz Casal en Castelló: 7 curiosidades antes de su concierto en el Auditori

Luz Casal regresa a Castelló este domingo, 19 de abril, con un concierto muy esperado en el Auditori i Palau de Congressos de Castelló. La actuación, enmarcada en la gira de Me voy a permitir, arrancará a las 19.00 horas (apertura de puertas a las 18.00) y lo hará con el cartel de entradas agotadas.

Cerca de 1.200 personas llenarán la Sala Sinfónica para disfrutar de un directo que combinará sus nuevas canciones con los grandes clásicos de su repertorio. Pero más allá del concierto, la trayectoria de la artista está llena de historias poco conocidas.

1. De pionera del rock a icono de la balada

Antes de convertirse en una de las grandes voces de la balada, Luz Casal inició su carrera en los años ochenta con un sonido marcadamente rockero. Su debut en 1982 la sitúa como una de las pioneras del rock en español, en un contexto donde las mujeres tenían escasa presencia en ese género.

Luz Casal, una de las grandes divas de la canción española, visita Castelló este 19 de abril. / MEDITERRÁNEO

2. El impulso definitivo de Pedro Almodóvar

El cineasta Pedro Almodóvar marcó un antes y un después en su carrera. Su participación en Tacones lejanos con temas como Piensa en mí y Un año de amor multiplicó su popularidad y abrió definitivamente su proyección internacional.

3. Francia la convirtió en una artista de referencia

El vínculo con Francia ha sido clave en su carrera. Desde los años noventa, su éxito en el país galo ha sido constante, con hitos como actuar en el Olympia de París y recibir en 2023 el título de Comendadora de las Artes y las Letras, uno de los mayores reconocimientos culturales del país.

4. Una relación estrecha con el cine

Más allá de su colaboración con Almodóvar, su carrera está ligada al séptimo arte. Ganó el Goya junto a Pablo Guerrero por Tu bosque animado, y su versión de Negra sombra formó parte de Mar adentro, consolidando una presencia constante en el cine español.

5. La música tras superar dos veces el cáncer

En 2007, un cáncer de mama interrumpió su carrera en pleno auge. Sin embargo, apenas unos meses después regresó con el disco Vida tóxica. En 2011 volvió a enfrentarse a la enfermedad, reafirmando una trayectoria marcada por la resiliencia personal y artística.

6. Un festival solidario con raíces personales

En 2012 impulsó el Festival de la Luz en su localidad natal, Boimorto. Se trata de un proyecto con carácter benéfico que ha colaborado con organizaciones como la Asociación Española Contra el Cáncer o el Banco de Alimentos, mostrando su compromiso social más allá de los escenarios.

7. Canciones nacidas del contacto directo con el público

Durante la pandemia, la artista mantuvo conversaciones telefónicas con personas que buscaban apoyo emocional. De esa experiencia surgió Hola, qué tal, un tema inspirado en esas historias anónimas que reflejan su conexión con el público.

Un concierto que resume toda una trayectoria

El concierto de Castelló no será solo un repaso de éxitos, sino también un reflejo de esa carrera diversa. Me voy a permitir incluye canciones como Nada es imposible, ¿Qué has hecho conmigo? o Todo cambia, que se suman a clásicos imprescindibles.

Con el aforo completo y el público entregado, la cita en el Auditori i Palau de Congressos de Castelló se presenta como una de las grandes noches culturales del año en la ciudad: un recorrido por la vida y la música de una artista imposible de encasillar.