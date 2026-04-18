12 libros para transformar la mirada en Sant Jordi: de la historia a la biografía, del cuerpo al mito

Sant Jordi se repite cada año con la precisión de los rituales que han aprendido a mezclarse con la vida: la rosa como gesto, el paseo como liturgia, el libro como promesa. Pero entre la novedad constante y la urgencia del mercado, conviene recordar que el Día del Libro también puede ser otra cosa: un espacio de elección lenta, incluso de resistencia. No tanto elegir qué leer, sino desde dónde queremos leer el mundo.

Esta selección de 12 títulos no aspira a la unanimidad ni al consumo rápido. No hay aquí literatura concebida como entretenimiento ligero, sino como herramienta de percepción. Libros que incomodan, desplazan o afinan. Que obligan a cambiar de escala: de la historia a la biografía, del cuerpo al mito, de lo humano a lo vegetal o lo animal. En conjunto, dibujan una cartografía donde todo parece atravesado por una misma intuición: vivir hoy es aprender a moverse entre ruinas, pero también entre formas nuevas de sensibilidad.

En ese mapa, Tras mi rastro (De Conatus), de Gregor von Rezzori, y con traducción de José Aníbal Campos, funciona como una conciencia europea en estado de intemperie. No son unas memorias al uso, sino el relato de una vida atravesada por los desplazamientos, las fracturas y las ironías del siglo XX. Rezzori no ordena su biografía: muestra cómo la historia la desordena. Y en ese gesto, profundamente literario, convierte el pasado en algo cercano, incluso incómodo, como si la gran Historia no fuera más que una suma de escenas domésticas, contradictorias, irreparables.

Von Rezzori, Rilke, Kerényi, Barbieri, Ferrer Lerín y Giraldo son algunos de los autores recomendados para celebrar Sant Jordi. / MEDITERRÁNEO

Muy lejos de cualquier arqueología, la nueva edición al cuidado de Adan Kovacsics y Andreu Jaume de Sonetos a Orfeo (Lumen), de Rainer Maria Rilke, devuelve a la conversación contemporánea una pregunta radical: qué puede la poesía frente a la pérdida. Rilke no escribe desde el ornamento, sino desde la transformación. Orfeo deja de ser mito para convertirse en una energía del lenguaje, en una forma de atravesar la muerte sin negarla. Leer estos poemas hoy no es un ejercicio de erudición, sino una manera de medir hasta qué punto el lenguaje sigue siendo una herramienta viva.

También hay desplazamiento en Metazoa (Jekyll & Jill), de Francisco Ferrer Lerín, donde los animales dejan de ser decorado para ocupar el centro del relato. Su escritura no busca reconciliar al lector con la naturaleza, sino incomodarlo. Cambiar el foco. Recordar que lo humano no es la única medida posible de lo narrable. En tiempos de literatura paisajística o simbólicamente domesticada, Ferrer Lerín propone una imaginación que desestabiliza.

El viaje como forma de recomposición aparece en En el Japón sagrado, de Michiko Barbieri (traducción de David Paradela López). Lo que podría haber sido un recorrido espiritual convencional se convierte aquí en una pedagogía de la atención. Un cuerpo herido –una ruptura sentimental– se desplaza por templos, estaciones y rituales cotidianos hasta aprender otra forma de estar en el mundo. No se trata de acumular lugares, sino de modificar la mirada.

La metamorfosis y el mito

Algo similar ocurre con la reedición de Los héroes griegos (Atalanta), de Karl Kerényi –con traducción de Cristina Serna–, que devuelve al mito su espesor original. Lejos de la simplificación contemporánea, estos héroes no son modelos ni relatos edificantes, sino problemas. Figuras atravesadas por la fatalidad, la violencia, el destino. Leerlos hoy implica asumir que el mito no simplifica la experiencia: la hace más compleja, más ambigua, más cercana a lo real.

En La voz solitaria (La Navaja Suiza), Frank O’Connor (traducido por Bernardo Santano Moreno) plantea una de las ideas más fértiles para entender el relato breve: el cuento como territorio de los márgenes. Frente a la novela como construcción social amplia, el cuento pertenece a quienes no terminan de encajar. A los solitarios, los desplazados, las vidas que quedan fuera del foco. Esa intuición convierte el libro en algo más que un ensayo: en una forma de leer el presente.

La sensibilidad se vuelve vegetal en Sumario de plantas oficiosas (Acantilado), de Efrén Giraldo, donde las plantas dejan de ser fondo para convertirse en pensamiento. El ensayo no idealiza la naturaleza, sino que aprende de su lógica: lentitud, resistencia, inteligencia silenciosa. En un tiempo dominado por la velocidad y la visibilidad, Giraldo propone una forma distinta de atención.

Galé Moyano, O'Connor, Michon, Venegas, Jennings y Collado Cabrera también encuentran un hueco en este listado de recomendaciones. / MEDITERRÁNEO

Más visceral resulta Arterial (Candaya), de María José Galé Moyano, una novela que convierte la sangre en lenguaje. Lo íntimo y lo urbano, el duelo y el arte, se entrelazan en una escritura que no busca consolar, sino abrir una percepción. Es literatura que se acerca al cuerpo sin domesticarlo, que hace de la herida una forma de conocimiento.

La memoria y la lengua se cruzan en Leche de silencio (Páginas de Espuma), de Socorro Venegas, donde la pregunta por la lengua materna se convierte en una indagación política y emocional. El silencio no es vacío, sino huella. Y la escritura, una forma de reconstruir lo que se ha perdido o se ha negado.

Más lecturas para un despertar

Por su parte, en Riesgo moral (Muñeca Infinita; trad. Ester Cruz Santaella), Kate Jennings enfrenta dos violencias que rara vez aparecen juntas: la del sistema económico y la del deterioro físico. La novela no separa lo financiero de lo afectivo, sino que muestra cómo ambos ámbitos se contaminan. En ese cruce aparece una de las preguntas más incómodas del presente: cómo sostener el cuidado en un mundo regido por la rentabilidad.

Marcelino (Pepitas), de la burrianense Bibiana Collado Cabrera, introduce una voz poco habitual: la de un hombre rural que reflexiona sobre el deseo, el miedo y la masculinidad. Sin retórica ni complacencia, la novela observa los límites de una mirada y las grietas de una identidad construida desde la tierra. Y cierra esta selección Agéladas de Argos (Shangrila), del extraordinario Pierre Michon –traducción de Ester Quirós–, donde el pasado clásico se convierte en materia viva. No hay aquí reconstrucción histórica, sino condensación. La prosa de Michon trabaja el tiempo como si fuera bronce, devolviendo al lector la sensación de que el mito no pertenece al pasado, sino a una forma persistente de intensidad.

Leídos en conjunto, estos 12 libros no ofrecen respuestas, pero sí algo más valioso: preguntas mejor formuladas. Sant Jordi puede seguir siendo una fiesta, pero también una elección. No de títulos, sino de mirada. Elegir libros que no solo acompañen, sino que transformen. Que dejen una inquietud abierta. Que obliguen a leer –y a vivir– de otro modo.