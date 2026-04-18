Luisa Máñez, autora de 'Escicha': «La muerte es una compañera más a la que había que darle un lugar»

La escritura de Luisa Máñez se adentra en territorios donde la belleza y la crudeza conviven sin jerarquías. Con Escicha (Talentura), la autora valenciana, pero residente en Almassora, construye un universo narrativo donde la fatalidad no es un accidente, sino una herencia, una forma de estar en el mundo que se transmite como una cicatriz invisible. Lejos del costumbrismo, su mirada sitúa lo rural en un plano casi mítico, atravesado por una naturaleza que no consuela y por personajes empujados hasta los límites de lo humano.

En esta conversación, que tiene lugar en la redacción de Mediterráneo, Máñez desvela el origen íntimo de la novela –una escena cotidiana en la que la muerte irrumpe con naturalidad–, reflexiona sobre el lenguaje como materia viva y explica cómo su formación, su vínculo con la poesía y su sensibilidad hacia lo orgánico han moldeado una prosa que oscila entre el temblor lírico y la violencia. Una voz que, como ella misma reconoce, ha descubierto en el proceso de escritura.

La escritora Luisa Máñez en la redacción de 'Mediterráneo'. / Gabriel Utiel

—Antes de hablar de la novela, me gustaría empezar por el origen: ¿recuerdas el primer momento –una imagen, una frase, una sensación– en el que apareció Escicha por primera vez, incluso antes de saber que sería una novela?

Mi educación más íntima, la que he recibido de mis padres, siempre se ha mostrado esquiva y hostil hacia la muerte, de modo que, por inercia, le he dado la espalda hasta que se ha impuesto con la aparición de alguna ausencia. Veraneo desde hace más de una década en una aldea de la Sierra del Segura. Allí descubrí que la muerte es un miembro más de la comunidad, y se le trata con naturalidad. Esta novela nació después de escuchar los comentarios de unas vecinas que habían ido a mostrar sus respetos a la esposa de un aldeano que había fallecido la noche anterior; una de ellas dijo: «Un pañuelo en la cara». «Debió morir con los ojos abiertos», respondió la otra. Y rieron, pero no con frivolidad, sino con la espontaneidad que otorga la aceptación, y comprendí que eso también significaba admitir que la muerte sorprende como si nos gastara una broma de mal gusto; esas mujeres, a diferencia de mí, habían asumido que la muerte es una compañera más a la que había que darle un lugar. Nuestra sociedad priva a la muerte del espacio que le corresponde, y para devolvérselo, debemos de algún modo regresar a nuestras raíces, a nuestros orígenes, y yo los he encontrado en aquellas tierras.

—El título nace de una deformación oral de «desdicha». ¿Qué te atrajo de esa palabra imperfecta y qué descubriste sobre tus personajes —o sobre ti misma— al convertirla en el centro del libro?

No deseaba adentrarme en la desdicha que encontramos en las clases sociales más bajas, sino en la miseria de nuestra especie, aquella que heredamos de nuestros padres y transmitimos a nuestros hijos, porque cuando los lugareños más ancianos pronuncian escicha, una percibe inmediatamente que es una palabra que emerge desde las entrañas y siente cómo les araña la garganta. Es una palabra con muchísima carga emocional, por eso la convertí en uno de los ejes de la novela.

«La poética de lo sórdido me fascina y es necesaria en esta novela, porque le da la mano al lector»

—Tu formación en Salud Ambiental parece muy presente en la manera de mirar la naturaleza, casi con una precisión clínica. ¿Sientes que observas el mundo como científica que escribe o como escritora que analiza?

Soy una persona minuciosa, por eso te responderé que solo soy un filtro. Todo aquello que mis sentidos captan, pasa a través del tamiz que soy yo, y esa información se queda en mi telaraña neuronal. Lo que luego pasa allí, ni yo misma me lo explico.

—Antes de la novela hubo poesía. ¿Qué aprendiste de la poesía que hoy sigue latiendo en la construcción de escenas y personajes de Escicha?

Aprendí que una atmósfera es lo mismo que la esencia de un personaje; a que la atención debe detenerse y sostenerse sobre un instante para poder captar el lirismo de este. La poética de lo sórdido me fascina y es necesaria en esta novela, porque le da la mano al lector: la misma mano que lo abofetea es la que le acaricia la mejilla.

—La novela se sitúa en un entorno rural duro, pero se aleja del costumbrismo. ¿Te interesaba retratar un lugar concreto o más bien construir un paisaje emocional, casi mítico, donde pudiera habitar la fatalidad?

Es un paisaje emocional extremo. Todos los personajes, animales u objetos que aparecen han sido llevados a los límites de la tolerancia para resaltar la fatalidad; ella es la protagonista de esta novela: nadie puede escapar de su destino, nadie puede salir de su particular círculo vicioso; son personajes que se encuentran solos y abandonados a un sino nada venturoso.

—En Escicha la naturaleza no parece un fondo sino una presencia viva, incluso moral. ¿Hasta qué punto el paisaje condiciona el destino de los personajes?

En El árbol de la ciencia, de Pío Baroja, el personaje de Andrés Hurtado afirma que la justicia es una invención humana, ya que en la naturaleza no hay evidencias de su existencia. Esa idea me condicionó sobremanera, y por eso decidí desnudar a todos los personajes de esa ficción que rige nuestras vidas, para que estallara el instinto en ellos; ese es el motivo por el cual todos los personajes de Escicha muerden, están rabiosos y son tan vulnerables, porque viven bajo las reglas de una naturaleza no idealizada. En la tercera parte, la justicia humana aparece y resuelve lo mismo que la divina: nada.

'Escicha' Autora: Luisa Máñez Editorial: Talentura 138 páginas; 15 euros

—La estructura en tres partes da voz a distintas formas de vivir la desdicha: mirar, callar y caer. ¿La historia nació ya fragmentada o fue la propia escritura la que te obligó a encontrar esa arquitectura?

Nada salió según lo previsto. A medida que iba construyendo los personajes, ellos ganaban autonomía y mis márgenes para definir la trama disminuían, así que decidí escucharlos para que ellos mismos se precipitaran en sus destinos; lo único que hice, fue narrarlo con mi estilo literario.

—Graciana encarna un conflicto identitario profundamente íntimo en un contexto hostil. ¿Cómo trabajaste esa voz para evitar el juicio contemporáneo y, al mismo tiempo, mantener una sensibilidad actual?

Graciana representa el arquetipo de la mujer salvaje; el tercer sexo, que menciona Platón en El banquete. El conflicto identitario no tiene su origen en ella, sino en el criterio de los demás; luego, la ocultación; después, la amputación. Es un personaje que se siente completo, fuente de vida y sustento a la que la miseria de la humanidad destierra. Intenté empoderarla hacia el final de la novela, hasta que comprendí que Graciana había sido derrotada.

«El arte es una tabla de flotación donde agarrarnos cuando la fatalidad azota»

—La crítica ha definido tu estilo como «entraña, aullido y poesía». ¿Cómo encuentras el equilibrio entre la belleza del lenguaje y la crudeza de lo que cuentas para que una cosa no suavice ni traicione a la otra?

Apelo a la sensibilidad del lector a través del tremendismo y el lirismo; ese equilibrio al que te refieres, me ha hecho sentir durante todo el proceso de escritura como una funambulista. Muchas lecturas del manuscrito y una corrección atenta: esas han sido las principales herramientas para que el resultado goce de esta armonía en su estructura, forma y cohesión.

—Después de escribir una novela tan atravesada por la herencia y la fatalidad, ¿qué te ha cambiado a ti como autora: la forma de escribir, la forma de mirar o la forma de escuchar las historias que aún no has contado?

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A través de la escritura de Escicha descubrí que tengo una voz, y eso es lo más emocionante que he descubierto de mí misma jamás. Mi mirada hacia la vida es bastante pesimista, y es algo que también se refleja en el nuevo manuscrito en el que estoy trabajando, sin embargo, nunca ha de faltar la belleza, porque ella es la única que puede rescatarnos. El arte es una tabla de flotación donde agarrarnos cuando la fatalidad azota.