Inés de Lis inaugura la primavera del SONS Castelló con su hipnótico 'glitch folk'
La compositora madrileña inaugura el Cicle de Músiques Independets de este trimestre con un directo íntimo entre el folk y la electrónica sutil
La primavera musical de SONS Castelló no comienza con un estallido, sino con una respiración contenida. Este lunes, 20 de abril, a las 20.00 horas, el Teatre del Raval de Castelló acoge el concierto de Inés de Lis, una artista situada en ese territorio donde la canción todavía funciona como espacio de búsqueda. Con entrada voluntaria, disponible en la web municipal o en taquilla desde una hora antes, la cita se presenta como uno de los arranques más sugerentes del ciclo.
Un concierto que define el espíritu de SONS Castelló
No se trata de una elección casual. SONS Castelló lleva más de dos décadas construyendo una programación centrada en músicas que escapan de lo evidente: folk, pop, experimentación o minimalismo, pero sobre todo una manera de escuchar. En ese mapa, la presencia de Inés de Lis en Castelló resulta especialmente significativa: una autora en transición, en pleno desarrollo de un lenguaje propio.
Nacida en Madrid en 1991, la artista fue durante años la voz principal de Faneka, uno de los proyectos más singulares del folk alternativo español. Su etapa en solitario no supone una ruptura, sino un desplazamiento: la canción sigue siendo el núcleo, pero ahora aparece más desnuda, más vulnerable y abierta a nuevas formas.
Del folk acústico a la electrónica emocional
El proyecto actual de Inés de Lis se mueve en un equilibrio delicado entre lo acústico y lo digital. Guitarra y voz conviven con capas electrónicas que no buscan protagonismo, pero sí alterar el espacio sonoro. En sus primeros adelantos —If I Didn’t Know Better, Reality has been jinxed y Body & Mind— se percibe una escritura que mantiene la raíz melódica del folk, pero la desplaza hacia territorios cercanos a la indietrónica o el antifolk.
Su álbum debut, Time Honey, verá la luz el 30 de abril, producido junto a Jan Raydán y editado por RASO. El concierto en el Teatre del Raval llega, por tanto, en un momento clave: justo antes de que el proyecto se cierre sobre sí mismo. Más que una presentación, será una instantánea del proceso creativo.
Qué es el «glitch folk» de Inés de Lis
La propia artista ha definido su propuesta como glitch folk, una etiqueta que ayuda a entender su universo sonoro. Se trata de canciones emocionalmente nítidas atravesadas por pequeñas interferencias electrónicas. No es una suma de elementos, sino una forma de tensión: mantener la intimidad mientras se desplaza.
Entre sus referencias aparecen nombres como Feist, Daniel Johnston, The Postal Service, Adrianne Lenker o incluso Violeta Parra. Sin embargo, más que un collage de influencias, lo que emerge es una voz que busca su propia forma sin acomodarse.
El Teatre del Raval, un espacio para la escucha
El Teatre del Raval de Castelló se presenta como el lugar idóneo para este tipo de propuesta. La música de Inés de Lis no exige volumen, sino atención. Se construye en los matices: la respiración, el fraseo, las capas mínimas. Precisamente ahí es donde SONS Castelló ha consolidado su identidad: convertir cada concierto en una experiencia de escucha.
Programación de primavera de SONS Castelló
La temporada continuará con otras dos citas destacadas:
- 4 de mayo: Ólöf Arnalds, referente del folk contemporáneo europeo
- 25 de mayo: Packaging, banda estadounidense que cerrará el ciclo
Todos los conciertos se celebrarán en el Teatre del Raval a las 20.00 horas y con entrada voluntaria, una fórmula que refuerza la accesibilidad cultural en Castelló.
Un inicio de ciclo con vocación de descubrimiento
El concierto de Inés de Lis en SONS Castelló funciona como una declaración de intenciones. No solo abre la programación de primavera, sino que introduce al público en un momento decisivo de una artista que ha pasado de una banda de culto a un proyecto en solitario todavía en construcción.
No hay una forma definitiva, ni parece necesaria. Lo que se despliega es una intuición, una manera de habitar la canción desde la incertidumbre. Y quizá ahí reside el verdadero sentido de SONS Castelló: no confirmar certezas, sino abrir procesos.
Porque empezar la primavera con una voz que aún se está definiendo no es una debilidad, sino una invitación.
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