Peñíscola adelanta Sant Jordi con una jornada del libro llena de autores, música y rosas

Peñíscola ha acogido, con motivo del Día del Libro, la I Jornada Cultural del Libro, una cita con la que la ciudad se adelantó a Sant Jordi y reunió en el paseo marítimo a autores y artistas locales junto a sus obras.

En esta primera edición tampoco faltaron establecimientos locales como la librería París y la floristería Gio, así como la editorial Onada Edicions de Benicarló.

Autores, lectores y visitantes recorren los puestos de libros instalados junto a la playa en Peñíscola. / Alba Boix

A lo largo de la jornada se sucedieron en el escenario del paseo Marítimo actuaciones de todo tipo, como la de la escuela de magia Magic Museum by Yunke o los dos conciertos de Cor da Capo de Benicarló.

El broche de oro lo puso la presentación del libro Memorias en la nube, de Francisco Toledo.

Libros, flores y ambiente cultural

Los asistentes pudieron conseguir una rosa de forma totalmente gratuita con la compra de un libro. Al efectuar la compra, recibían un vale para canjearlo por una flor.

A la hora del vermut, la asociación Peñíscola Contra el Cáncer ofreció mosto, vermut casero y aperitivos para recaudar fondos para la entidad.

Un lector adquiere un ejemplar en una de las casetas instaladas en el paseo marítimo durante la I Jornada Cultural del Libro. / Alba Boix

Un total de 10 casetas se desplegaron por el paseo, junto a la Tourist Info, ofreciendo novedades editoriales relacionadas con los autores locales.

En ellas, los amantes de la lectura pudieron encontrar obras de Jesús Arnau Fresquet, Paco Arnau Esbri, la Asociación Amigos del Papa Luna, Domingo Bayarri, Juan Manuel Bayarri, Raquel Bayarri, Carlos Caspe, Sergi Cambrils, Piluka Diago, Ene, Joan Esbrí, Ester Forner, Javier Marqués, José Marín, David Gómez de Mora, Laura M. Pantaleón, Ainhoa Martín, David Moreda Arzo, Vicen Oms, Juan Bautista Simó y del Centro de Iniciativas Culturales de Peñíscola.

Talleres para los más pequeños

La jornada se completó con juegos y talleres infantiles, en los que los más pequeños pudieron dejar volar su creatividad dibujando, pintando y creando rosas y puntos de libro.