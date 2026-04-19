Peñíscola adelanta Sant Jordi con una jornada del libro llena de autores, música y rosas
La cita reúne en el paseo marítimo a escritores locales, editoriales, talleres infantiles, actuaciones y una campaña con flores por cada compra
Peñíscola ha acogido, con motivo del Día del Libro, la I Jornada Cultural del Libro, una cita con la que la ciudad se adelantó a Sant Jordi y reunió en el paseo marítimo a autores y artistas locales junto a sus obras.
En esta primera edición tampoco faltaron establecimientos locales como la librería París y la floristería Gio, así como la editorial Onada Edicions de Benicarló.
A lo largo de la jornada se sucedieron en el escenario del paseo Marítimo actuaciones de todo tipo, como la de la escuela de magia Magic Museum by Yunke o los dos conciertos de Cor da Capo de Benicarló.
El broche de oro lo puso la presentación del libro Memorias en la nube, de Francisco Toledo.
Libros, flores y ambiente cultural
Los asistentes pudieron conseguir una rosa de forma totalmente gratuita con la compra de un libro. Al efectuar la compra, recibían un vale para canjearlo por una flor.
A la hora del vermut, la asociación Peñíscola Contra el Cáncer ofreció mosto, vermut casero y aperitivos para recaudar fondos para la entidad.
Un total de 10 casetas se desplegaron por el paseo, junto a la Tourist Info, ofreciendo novedades editoriales relacionadas con los autores locales.
En ellas, los amantes de la lectura pudieron encontrar obras de Jesús Arnau Fresquet, Paco Arnau Esbri, la Asociación Amigos del Papa Luna, Domingo Bayarri, Juan Manuel Bayarri, Raquel Bayarri, Carlos Caspe, Sergi Cambrils, Piluka Diago, Ene, Joan Esbrí, Ester Forner, Javier Marqués, José Marín, David Gómez de Mora, Laura M. Pantaleón, Ainhoa Martín, David Moreda Arzo, Vicen Oms, Juan Bautista Simó y del Centro de Iniciativas Culturales de Peñíscola.
Talleres para los más pequeños
La jornada se completó con juegos y talleres infantiles, en los que los más pequeños pudieron dejar volar su creatividad dibujando, pintando y creando rosas y puntos de libro.
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