Emmanuel Guigon desentraña el enigma del objeto surrealista en el Museu de Belles Arts de Castelló

No es habitual que un museo provincial se convierta, por una tarde, en un laboratorio de ideas capaz de tensar el siglo XX hasta hacerlo dialogar con el presente. El 22 de abril, el Museu de Belles Arts de Castelló lo consigue al acoger la conferencia de Emmanuel Guigon, una de las figuras clave en la gestión cultural europea contemporánea.

A las 19.00 horas y con entrada libre hasta completar aforo, el actual director del Museu Picasso de Barcelona desplegará su ponencia Apuntes sobre el objeto surrealista, un recorrido que se adentra en uno de los territorios más inestables —y fértiles— del arte moderno: el momento en que los objetos dejan de servir y empiezan a significar.

El objeto en crisis: del uso al deseo

Cuando la utilidad coloniza la vida cotidiana, el objeto se agota. Esa es la grieta desde la que parte Guigon, evocando la respuesta irónica de Marcel Duchamp con el ready-made y, sobre todo, la deriva más ambiciosa del surrealismo.

Emmanuel Guigon es el actual director del Museo Picasso de Barcelona. / MEDITERRÁNEO

Figuras como André Breton, Louis Aragon o Salvador Dalí entendieron que el objeto podía ser otra cosa: un territorio de fricción entre el sueño y la vigilia, entre el azar y el deseo. No se trataba de representar el mundo, sino de reconfigurarlo.

Objetos robados, maniquíes, artefactos oníricos o poemas-objeto forman parte de ese inventario heterodoxo que Guigon revisa como si se tratara de un folletín: una narración fragmentaria donde cada pieza altera la lógica anterior.

Del surrealismo a la sociedad digital

No hay nostalgia en la mirada de Guigon. Su lectura del objeto surrealista no se queda en la arqueología de las vanguardias, sino que se proyecta hacia el presente.

La pregunta que sobrevuela la conferencia es incómoda: ¿qué ocurre hoy con los objetos en una sociedad hipertecnificada? En un contexto dominado por dispositivos, algoritmos y mercancías invisibles, el pensamiento surrealista reaparece como una herramienta crítica. Lo que antes eran fetiches o hallazgos, hoy podrían ser interfaces, datos o sistemas automatizados. El objeto sigue en crisis, aunque haya cambiado de forma.

Un intelectual entre la Sorbona y el Mediterráneo

La intervención en Castelló no es un episodio aislado. Forma parte de la trayectoria de un perfil poco frecuente: el del gestor que piensa.

Doctor por la Université de la Sorbonne, antiguo conservador del Institut Valencià d'Art Modern y director de instituciones en Francia y España, Guigon ha construido una carrera donde la investigación y la gestión no se excluyen, sino que se contaminan.

Desde su llegada en 2017 al Museu Picasso de Barcelona, su objetivo ha sido claro: transformar el museo en un espacio de pensamiento. No basta con exhibir obras; hay que interrogarlas.

Su afinidad con el surrealismo —se define a sí mismo como «bretoniano»— explica el enfoque de su trabajo: el arte como mecanismo de deseo, como sistema de conexiones inesperadas.

Castelló como nodo cultural

La presencia de Guigon refuerza una idea cada vez más visible: la cultura se construye en red. Castelló, lejos de los grandes centros, se convierte por un día en un punto de cruce entre Barcelona, Valencia y la tradición europea de las vanguardias.

Su paso previo por el IVAM y su conocimiento del contexto valenciano añaden una capa de sentido a esta visita, que no solo tiene valor divulgativo, sino también estratégico.

Más allá de la conferencia

Escuchar a Emmanuel Guigon no es asistir a una lección de historia del arte. Es entrar en una forma de pensar donde los objetos —los de antes y los de ahora— dejan de ser evidentes.

En tiempos de sobreproducción material y saturación digital, su propuesta recupera una intuición esencial del surrealismo: lo real todavía puede ser alterado.