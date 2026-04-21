Especialistas debaten en Morella la transformación de la música en la sociedad del siglo XIX

La Asociación Valenciana de Musicología (Avamus) celebró en Morella la vigésimo segunda edición de sus Jornadas de Musicología. La propuesta reunió en la ciudad amurallada a especialistas de todo el país en torno al lema De la iglesia al salón: música y espacios de sociabilidad en el siglo XIX hispánico.

Esta iniciativa congregó a doctores, musicólogos e intérpretes que compartieron investigaciones y reflexiones sobre la transformación de las prácticas musicales en el siglo XIX y su relación con los distintos ámbitos sociales.

Las ponencias abordaron el papel de la música como elemento de conexión entre lo religioso y lo secular, así como su influencia en la aparición de nuevos espacios de encuentro, intercambio cultural y construcción de identidades.

Entre los participantes que formaron parte del programa de actividades figuraron Esther Ciudad, Elena Aguilar, Óscar Campos, Andrea Bombi, Joaquín Tormo, Sara Pérez, Yolanda Sánchez, Mario Masó y Ferran Escrivà, entre otros, todos ellos con una amplia trayectoria en el ámbito musicológico e interpretativo.

La organización destacó además el valor añadido que supuso celebrar estas jornadas en Morella, cuyo patrimonio histórico y entorno paisajístico contribuyeron a reforzar el diálogo entre música, historia y espacio.

La 22ª edición de las Jornadas de Musicología contó con el patrocinio del Institut Valencià de Cultura (IVC) de la Generalitat, el Ayuntamiento de Morella y la basílica arciprestal Santa María la Mayor de la capital de Els Ports.