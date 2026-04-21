MARTE Castellón 2026: la obra de Juana González, un viaje entre el Barroco y la incertidumbre

¿Quién es Juana González? Esta es una pregunta pertinente para todas aquellas personas interesadas mínimamente por el mundo del arte contemporáneo en Castellón. ¿Por qué motivo? Básicamente, porque ella es la artista invitada de MARTE 2026, la Feria de Arte Contemporáneo de Castellón, que como ya avanzó Mediterráneo tendrá lugar del 22 al 24 de mayo en el Auditori i Palau de Congressos de la capital.

Pero la respuesta, en realidad, no se agota ahí. Saber por qué está en MARTE explica su presencia, no su pintura. Y es precisamente en su obra donde empieza lo verdaderamente interesante: una forma de entender la imagen como un territorio de incertidumbre, donde nada termina de resolverse del todo y cada escena parece contener algo que se escapa.

Una trayectoria sólida en el arte contemporáneo español

Nacida en Puertollano en 1972 y licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid en 2005, Juana González ha construido una trayectoria sólida sin necesidad de estridencias. Su trabajo, a medio camino entre la pintura y el dibujo, ha ido perfilando un lenguaje reconocible en el que conviven la figuración y su constante puesta en duda.

Una obra pictórica de Juana González, artista invitada en MARTE 2026. / Juana González

Sus cuadros funcionan como escenas detenidas. No tanto porque representen un instante concreto, sino porque parecen interrumpir una acción más amplia que nunca llega a mostrarse por completo. Los personajes —a menudo fragmentados, desplazados o suspendidos— habitan espacios que recuerdan a una escenografía densa, cargada, donde la mirada no encuentra un punto de reposo claro.

Pintura contemporánea entre el Barroco y la incertidumbre

Esa construcción tiene algo de barroco en el sentido más mental del término. La propia artista ha señalado en distintas ocasiones su afinidad con esa tradición: composiciones tensas, dramatismo contenido, una cierta oscuridad que no remite a lo tenebroso sino a lo complejo.

Frente a la lectura más inmediata que podría vincular su trabajo con el surrealismo, González parece interesada en otra cosa: no en lo onírico como evasión, sino en la ambigüedad como forma de conocimiento.

Claves de su pintura:

Escenas incompletas que evitan el relato cerrado

Personajes fragmentados y en tensión

Influencia del Barroco desde lo conceptual

Rechazo de la interpretación única

El espectador entra en sus pinturas sin instrucciones. No hay relato cerrado ni jerarquía evidente. Más bien una acumulación de indicios que no terminan de encajar del todo. Esa falta de resolución no es un defecto, sino el núcleo de su propuesta.

La materia pictórica como lenguaje

A ese planteamiento se suma un trabajo matérico especialmente visible. En sus lienzos, la pintura se comporta como una presencia autónoma: el color se espesa, se arrastra, se interrumpe; aparecen goteos, empastes, zonas donde la imagen parece deshacerse antes de recomponerse en otro lugar.

Otra de las piezas de la artista de Puertollano. / Juana González

La pincelada no busca ocultar el proceso, sino dejarlo a la vista. Y en esa exposición hay una fricción constante entre lo que se quiere representar y lo que la propia materia impone.

Resultado: obras que no se entregan de inmediato y que exigen una mirada activa.

Su trayectoria confirma la consistencia de esa búsqueda dentro del arte contemporáneo español e internacional. En los últimos años, su presencia se ha reforzado con exposiciones en ciudades como Colonia y París, y el pasado 2025 recibió el premio al Mejor Artista Español en ARCOmadrid, otorgado por artepuntoes, y el XXXIV Premio López Villaseñor de Artes Plásticas por la obra Miedo. Reconocimientos que confirman una madurez construida a lo largo del tiempo.

Referencias e imaginario artístico

En su universo confluyen distintas tradiciones: la pintura clásica, el collage, el teatro y ciertas corrientes contemporáneas. La artista ha citado a Neo Rauch como referencia, y es posible reconocer esa influencia en la construcción de escenas ambiguas.

Sin embargo, en Juana González todo aparece filtrado dentro de una iconografía propia, donde conviven la solemnidad, la fragilidad y una sensación constante de inestabilidad.

Sus obras más recientes, presentadas por ARMA Gallery, refuerzan esa idea: retratos fragmentados, cuerpos en tránsito, imágenes que parecen debatirse entre la aparición y el borrado.

MARTE Castellón 2026: una invitación a mirar distinto

La elección de Juana González como artista invitada de MARTE Castellón 2026 no es casual. Su trabajo encarna una forma de contemporaneidad alejada del impacto inmediato y del consumo rápido de imágenes.

Para el público, su obra puede ser un desafío, pero también una oportunidad. Frente a la saturación visual, introduce una pausa. Obliga a detenerse, a mirar con más atención, a aceptar que no todo necesita resolverse de inmediato. Porque sus cuadros no terminan cuando se contemplan. Continúan trabajando después, como una pregunta abierta. Y es ahí, en esa persistencia silenciosa, donde la pintura de Juana González encuentra su verdadera potencia.