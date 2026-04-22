El cantante valenciano Dani Miquel revela que sufre un linfoma en un emotivo mensaje

El cantante valenciano Dani Miquel ha anunciado que padece un linfoma, una noticia que ha querido compartir personalmente con su público a través de un emotivo comunicado en redes sociales dirigido especialmente a familias, niños y niñas, principales destinatarios de su música.

“Hola amigos, familias y niños y niñas. Quiero deciros algo importante. Los médicos han detectado un linfoma, que también puede llamarse bulto, también un tumor, o también cáncer”, ha expresado el artista en un mensaje cargado de cercanía y sinceridad.

El conocido “Cantacançons”, natural de l'Alcúdia, ha explicado que se encuentra en buenas manos médicas y que, pese al impacto emocional que supone el diagnóstico, tratará de mantener una vida lo más normal posible durante el tratamiento.

Posibles cambios en su agenda de actuaciones

En su comunicado, el artista ha reconocido que el proceso requerirá numerosos desplazamientos al hospital, lo que podría afectar a su agenda artística.

“Voy a tratar de vivir una vida normal y seguir actuando mientras paso por tratamiento, pero los viajes de ida y vuelta al hospital serán numerosos, y puede que finalmente tenga que suspender algunas actuaciones”, ha señalado.

El cantante también ha confesado el impacto emocional que le ha supuesto la noticia. “Ahora mismo mi cabeza es un desastre, física y emocionalmente”, ha expresado, reflejando la intensidad del momento que atraviesa.

A pesar de ello, ha mantenido el tono optimista que caracteriza su trayectoria y su relación con el público. “Mientras pueda seguiré actuando, cantando y bailando con vosotros, que es lo que me hace feliz”, afirmó, antes de lanzar un mensaje final cargado de esperanza: “Eso mismo es lo que quiero para vosotros, que seáis felices”.

Un referente de la música infantil en valenciano

Con más de dos décadas dedicadas a la música infantil, Dani Miquel se ha consolidado como uno de los principales referentes de la música familiar en valenciano. A lo largo de su carrera ha recorrido prácticamente todos los municipios valencianos, desde Vinaròs hasta Orihuela, llevando canciones tradicionales y composiciones propias a generaciones de niños y niñas.

Nacido en 1967 en L’Alcúdia, el artista inició su trayectoria musical a los 12 años tocando la dolçaina, instrumento tradicional valenciano con el que comenzó a adentrarse en la cultura popular. Posteriormente se especializó en música antigua, profundizando en las raíces musicales valencianas, hasta que a principios de los años 2000 decidió dedicarse a la música infantil al detectar que muchas canciones tradicionales estaban desapareciendo entre las nuevas generaciones.

Desde entonces, su trabajo ha estado estrechamente vinculado a la difusión de la lengua y la cultura valenciana. El artista se define como un defensor del valenciano y ha mantenido siempre el objetivo de fomentar la alegría y el uso de la lengua a través de la música, actuando en escuelas, festivales y eventos culturales de todo el territorio.

Dani Miquel atraerá la atención del público infantil / Levante-EMV

Especialista en instrumentos tradicionales como la dolçaina, el flabiol o la viola de rueda, Dani Miquel ha desarrollado un estilo musical propio que combina tradición y modernidad, incorporando influencias de distintos estilos musicales y buscando crear canciones que conecten tanto con el público infantil como con los adultos.

Su estilo musical ha ido evolucionando con el paso de los años, incorporando influencias de distintos géneros y buscando crear canciones que resulten atractivas tanto para niños como para adultos, evitando limitar su propuesta a un público exclusivamente infantil.

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Tras el anuncio, las redes sociales del artista se han llenado de mensajes de ánimo y apoyo por parte de seguidores, familias y centros educativos que durante años han disfrutado de sus espectáculos, conocidos por su carácter participativo y festivo. "Des de l'experiència...cuida't molt, deixa que t'estimen, anirà molt bé i gràcies per no abaixar els braços. Molts ànims", le ha escrito la diputada autonómica de Compromís Aitana Mas.