5 libros con acento de Castellón para celebrar el Día del Libro 2026

El Día del Libro suele empujar hacia las novedades más visibles, los nombres más rotundos o las mesas más previsibles. Pero conviene apartar un poco ese foco automático y atender a lo que sucede más cerca: en los márgenes fértiles donde escriben autores vinculados a Castellón. Desde Castelló capital hasta otros puntos de la provincia, emerge un ecosistema literario menos estridente, pero lleno de matices. Esta selección propone una lectura que se mueve entre lenguas, géneros y sensibilidades: cinco libros que trazan una cartografía cultural propia.

Biel Mesquida y la escritura como cuerpo en expansión

El primero en aparecer es Biel Mesquida. ¿Por qué motivo? A pesar de que su trayectoria está más vinculada a Mallorca y Barcelona, y siendo como es una figura clave de las letras catalanas, no hay que olvidar que nació en Castelló en 1947. Su nuevo libro, Trast, editado por LaBreu Edicions en marzo de este 2026, se define como un «libro-poema en expansión». No es una etiqueta retórica: aquí la escritura se fragmenta, se acelera, se repliega y vuelve a surgir como si fuera materia viva.

El escritor Biel Mesquida tras ser elegido Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. / Mediterráneo

No es un libro para pasar páginas sin detenerse, sino para escuchar cómo el lenguaje se construye y se desborda. Su publicación coincide además con un reconocimiento mayor: el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 2026, que sitúa a Mesquida en un momento de especial visibilidad.

Miguel Torija y la relectura de la prehistoria

Cambio de registro con Miguel Torija y su novela La pintora de piedras, publicada por Talentura el pasado mes de febrero. El libro cierra una «trilogía» (aunque no es una trilogía al uso, o el mismo Torija se muestra algo reticente a definirla así) iniciada con El espesor de un lápiz y El renacer de las naturalezas muertas, y lo hace con una propuesta clara: revisar la prehistoria desde una mirada que cuestione el relato tradicional.

El punto de partida es sugerente: el arte rupestre leído desde una perspectiva que devuelve protagonismo a posibles creadoras invisibilizadas.

Pasado y presente dialogan en una narración donde un yacimiento arqueológico conecta con ambiciones contemporáneas, tensiones y juegos de poder. Más que novela histórica, es una reinterpretación crítica del relato cultural.

Rosa Lentini: quién decide lo que leemos

El tercer título entra en el terreno del pensamiento literario con Rosa Lentini. Su ensayo Leer hacia dentro: mujeres y poesía, editado por Editorial Cántico —también en febrero de este año—, plantea una pregunta incómoda: ¿quién construye el canon?

La poeta y editoria Rosa Lentini, en la librería Argot. / Gabriel Utiel

Lentini, que reside en Castelló desde hace unos años tras su etapa en Montblanc, analiza cómo las voces femeninas han sido relegadas o reinterpretadas en la tradición poética y en su traducción.

No es solo un ensayo sobre poesía escrita por mujeres, sino sobre los mecanismos de legitimación cultural: qué textos circulan, cuáles se olvidan y bajo qué criterios. El resultado es una lectura que combina crítica, memoria literaria y perspectiva feminista sin concesiones.

Pedro Tejada Tello y la frontera entre crimen y literatura

La cuarta parada nos sitúa en el territorio híbrido de la investigación y la ficción con Pedro Tejada Tello, figura clave del festival Castelló Negre. Su libro La verdad del caso de los hermanos Villar Lledías, editado por Ediciones Algorfa en enero de 2026, parte de un crimen real ocurrido en 1945 en Ciudad de México.

El castellonense Pedro Tejada duranta su intervención en la última edición del festival Tenerife Noir. / MEDITERRÁNEO

El caso, que despertó el interés de Max Aub, se reconstruye aquí a través de documentos, versiones contradictorias y una investigación atravesada por la prensa.

El libro se mueve en una zona ambigua: ni novela negra convencional ni ensayo histórico puro. Esa tensión es precisamente su motor narrativo y lo conecta con una tradición creciente en la provincia, donde el género negro ha encontrado lectores fieles.

Verónica Fabregat y la emoción contenida del álbum ilustrado

La última recomendación introduce un matiz: Pepe Maestro firma el texto de El primer invierno de Ulrika y Oso, pero el peso visual recae en Verónica Fabregat, una de las voces más interesantes de la ilustración actual en Castellón y también a nivel nacional.

Publicado por Edelvives en marzo, el álbum cuenta la historia de dos amigos que afrontan su primer invierno juntos, con todo lo que implica: espera, silencio y separación.

La clave está en la atmósfera. Fabregat construye un universo visual donde la naturaleza y la emoción dialogan sin estridencias, consolidando una trayectoria marcada por la sensibilidad y el detalle.

Una constelación literaria cercana

Leídos en conjunto, estos cinco libros funcionan como algo más que una lista de recomendaciones. Dibujan una constelación cultural donde Castellón aparece como lugar de origen, pero también como espacio de trabajo, encuentro y creación.

Desde la radicalidad verbal hasta la delicadeza visual, pasando por la crítica literaria y la reconstrucción histórica, la selección demuestra que la literatura no siempre necesita grandes focos para ser relevante.

En este Día del Libro, la invitación es sencilla: mirar cerca. Porque, a veces, lo más interesante no está en las mesas centrales de las librerías, sino en ese mapa silencioso que sigue creciendo alrededor.