Cuatro nuevas confirmaciones se suman al cartel del SOM Festival 2026: conoce cuáles son

SOM Festival continúa ampliando el cartel de su próxima edición con la incorporación de cuatro destacados nombres: Plácido Domingo actuando con la Orquestra Simfónica de Castellò, Pablo López, Siempre Así y Los Morancos. Con estas nuevas confirmaciones, el ciclo reafirma su apuesta por una programación diversa y de calidad, capaz de atraer a públicos de distintos perfiles en el enclave único del Puerto de Castellón.

El pianista, compositor y cantante Pablo López será uno de los grandes protagonistas del festival con su actuación el próximo 17 de julio. El artista malagueño, reconocido por su sensibilidad y su capacidad para emocionar en directo, ha firmado algunos de los temas más destacados del pop nacional reciente como “La mejor noche de mi vida” o “Tu enemigo”, junto a Juanes. Sus conciertos destacan por una puesta en escena íntima en la que el piano se convierte en el eje de una experiencia emocional muy directa con el público.

Pablo López regresará a Castellón para formar parte del cartel de la presente edición del SOM Festival en el Real Club Náutico de la capital. / MEDITERRÁNEO

Orquesta Simfònica de Castelló

Por su parte, Plácido Domingo, una de las grandes figuras de la música a nivel mundial, actuará el próximo 26 de julio en un formato totalmente excepcional actuando con la Orquestra Simfònica de Castelló. Con una trayectoria legendaria, el tenor ha brillado tanto en la ópera como en la zarzuela, consolidándose como uno de los artistas más influyentes del panorama internacional. Galardonado con múltiples premios Emmy y Grammy, su presencia en SOM Festival supone una oportunidad excepcional para disfrutar de una de las voces más importantes de la historia reciente.

El reconocido tenor y director de orquesta Plácido Domingo será uno de los alicientes del SOM Festival 2026. / Max Catena

El cartel se completa en su vertiente musical con Siempre Así, que actuarán el domingo 2 de agosto. Con más de 35 años de carrera y más de 1.500 conciertos, la formación sevillana ha llevado sus rumbas por todo el mundo, convirtiéndose en sinónimo de celebración. En su directo no faltarán temas emblemáticos como “Se me va” o “Para volver a volver”, en un espectáculo pensado para conectar de forma directa con el público.

Jorge y César Cadaval

A esta programación se suma también el humor de Los Morancos, que actuarán el 8 de agosto. El dúo formado por Jorge y César Cadaval es uno de los referentes del humor en España desde los años 80, gracias a sus parodias, personajes icónicos y su capacidad para retratar con ironía los estereotipos sociales. El dúo repite en SOM Festival con su nuevo espectáculo ‘Bota Antonia’, tras su arrollador paso en la edición de 2025.

Su espectáculo en SOM Festival combinará humor, música y guiños al flamenco —una de sus señas de identidad— en una velada pensada para el entretenimiento y la conexión con el público, manteniendo su característico estilo cercano y desenfadado.

Con estas incorporaciones, SOM Festival continúa configurando un cartel ecléctico que combina grandes figuras internacionales con artistas nacionales y propuestas de entretenimiento, consolidándose como una de las citas culturales más destacadas del verano en la Comunidad Valenciana. El ciclo se celebrará entre el 17 de julio y el 9 de agosto en el Puerto de Castellón, ofreciendo una programación variada en un entorno privilegiado junto al mar Mediterráneo.