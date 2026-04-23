La Gran Fiesta de los 80 y 90 aterriza en Almassora con cuatro horas de música en vivo, DJs, hinchables y foodtrucks: "Será impresionante"

Los amantes de la música tienen una cita el próximo sábado 9 de mayo en Almassora con la celebración de La Gran Fiesta de los 80 y 90, un espectáculo que promete reunir a más de mil personas en el Parking Piscina Municipal a partir de las 20.00 horas. El evento plantea un viaje directo a dos de las décadas más vibrantes de la música con más de cuatro horas ininterrumpidas de show en vivo, una potente puesta en escena y una amplia oferta de actividades paralelas.

Las mejores fotos: La Gran Fiesta de los 80 y 90 aterriza en Almassora con cuatro horas de música en vivo, DJs, hinchables y foodtrucks / Mediterráneo

La cita reunirá sobre el escenario a más de 30 artistas, entre cantantes, DJs, acróbatas y personajes icónicos, en una producción que busca revivir la esencia del pop, el rock y el dance que marcaron a toda una generación. El repertorio incluirá versiones de grupos y artistas tan reconocibles como Hombres G, Extremoduro o Los Rodríguez, en un formato que combina música en directo y sesiones de DJ para ampliar el recorrido sonoro de la noche.

Felipe Pereira, director de marketing de Producciones OnBeat, explica que la intención del evento es apelar a la memoria emocional del público. “Buscamos recordar los éxitos que a todos nos tocan la patata de esa época”, señala. Según detalla, la respuesta del público está siendo muy positiva y la venta de entradas avanza a buen ritmo. La organización espera asistentes no solo de Almassora, sino también de Castelló, otros municipios de la provincia e incluso de Valencia.

La música será el gran eje de la noche, aunque no el único. Pereira destaca que la prioridad será “sobre todo pop y rock porque priorizamos música en vivo, pero también habrá algo de electrónica porque habrá dj set”. Esa combinación, añade, permitirá mantener durante toda la velada un ritmo continuo en un espectáculo que contará con “una banda muy potente y un gran escenario. Será impresionante”.

Además del componente musical, la fiesta incorporará un ambiente pensado para todos los públicos con photocall, juegos hinchables y foodtrucks, además de propuestas gastronómicas como carne a la brasa o paella. La organización también subraya que tanto el precio de las entradas como el de la barra es asequible, con la idea de ofrecer una experiencia abierta “al alcance de todo el mundo”.

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El evento llega a Almassora tras cuatro años de trayectoria y después de pasar por distintas comunidades autónomas como Cataluña o Madrid, donde, según la promotora, ha tenido una buena acogida. Ahora, OnBeat aspira a consolidar esta cita en el municipio castellonense. “La intención es que se quede como una cita fija todos los años en Almassora”, apunta Pereira.