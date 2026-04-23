¿Qué leen los políticos de Castellón por el Día del Libro?: de Eloy Moreno a 'Maus'

El Día del Libro 2026 vuelve a dejar una pregunta tan sencilla como reveladora: qué leen los políticos. Entre las recomendaciones lanzadas en la Comunitat Valenciana con motivo del 23 de abril, en clave de Castellón hay varios nombres que concentran especialmente la atención: la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina; la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco; el portavoz de Cultura del PP en Les Corts, Alejo Font de Mora; la presidenta de Les Corts, Llanos Massó; y la portavoz de Cultura de Compromís, Verònica Ruiz.

La fotografía lectora que dejan sus recomendaciones mezcla autores de la tierra, grandes superventas, memoria, novela gráfica, clásicos y ensayo político. Un mosaico variado que, en esta ocasión, permite castellonizar una lista autonómica y bajar el foco hacia perfiles, títulos y sensibilidades con mayor proximidad para el lector de la provincia.

Marta Barrachina reivindica a Eloy Moreno

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, opta por una recomendación con claro acento provincial. Su elección pone en valor la obra de Eloy Moreno, distinguido con el Mérito de las Artes en el Día de la Provincia 2025. Entre toda su producción, Barrachina se queda con Invisible (Nube de Tinta), una de las novelas más conocidas y leídas del autor castellonense.

Eloy Moreno fue distinguido con el Mérito de las Artes en el Día de la Provincia 2025. / Gabriel Utiel

La elección no es menor: Moreno se ha consolidado como uno de los escritores nacidos en la provincia con mayor proyección entre el gran público, de modo que su presencia en esta lista funciona también como una manera de situar Castellón en el mapa lector del Día del Libro.

Begoña Carrasco apuesta por Juan Gómez-Jurado

También desde la capital de la Plana, la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, mira hacia uno de los nombres más populares del thriller español actual: Juan Gómez-Jurado. Su recomendación principal es Reina roja (Ediciones B), aunque amplía la sugerencia al resto de títulos que orbitan en torno a ese mismo universo narrativo.

Con ello, Carrasco se alinea con una tendencia de lectura muy reconocible en el gran público: novelas de ritmo ágil, fuerte componente de intriga y capacidad de arrastre entre lectores muy diversos. En términos digitales, es además una recomendación con gancho inmediato por tratarse de una saga ampliamente reconocible.

Alejo Font de Mora suma otra mirada castellonense

A ese primer plano castellonense hay que añadir también a Alejo Font de Mora, portavoz de Cultura del Grupo Popular en Les Corts y nombre vinculado a la provincia. Su selección mira a dos autores de peso: por un lado, El año que nevó en Valencia (Anagrama), de Rafael Chirbes, ilustrado por Paula Bonet, que define como «una obra de arte encuadernada»; por otro, Los tres mundos, de Santiago Posteguillo.

La primera elección le permite poner el acento en una edición donde literatura e imagen dialogan con fuerza. La segunda introduce una lectura histórica que conecta el final de la república romana con una reflexión sobre el presente. Con Font de Mora, la pata castellonense del listado gana un matiz más literario y más volcado en la densidad narrativa.

Llanos Massó: lectura en paralelo entre Julia Navarro y Tomás Moro

La presidenta de Les Corts, Llanos Massó, explica que suele tener «dos libros en paralelo, uno más ligero y otro más complejo». En esa doble vía lectora se mueven sus últimas recomendaciones: La Biblia de barro (Plaza & Janés), de Julia Navarro, y Utopía, de Tomás Moro.

La combinación dibuja un perfil lector que alterna entretenimiento y reflexión, novela contemporánea y texto canónico. Es, de hecho, una de las selecciones más claramente escindidas entre dos ritmos de lectura distintos, algo con lo que muchos lectores pueden reconocerse en fechas como el Día del Libro.

Verònica Ruiz: de Carmen Mola a Maus

Desde Compromís, la portavoz de Cultura en Les Corts, Verònica Ruiz, presenta probablemente una de las selecciones más abiertas en géneros y registros. Acaba de leer La Bestia, de Carmen Mola, y está terminando Maus (Reservoir Books), de Art Spiegelman, una obra clave de la novela gráfica contemporánea.

A esa lista añade varios pendientes: Venim de lluny (Sembra Llibres), de Andrea Aguilar, Carme Bernat, Gemma Martínez y Laura Bellver; Memòria de l’oblit. La repressió franquista a la Safor (CEIC Alfons el Vell), de Eva Máñez; y Cómo mueren las democracias (Ariel), de Levitsky, Ziblatt y Deza.

'Maus', de Art Spiegelman, todo un clásico de la novela gráfica. / MEDITERRÁNEO

Su selección cruza ficción, memoria histórica y análisis político, y deja una imagen de lectura más pegada a debates contemporáneos como la calidad democrática, la violencia del pasado o la necesidad de repensar los relatos colectivos.

En segundo plano: Pérez Llorca, Baldoví y Diana Morant

Tras ese bloque principal con mayor interés para el lector de Castellón, aparecen otras recomendaciones destacadas del panorama político valenciano.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se inclina por dos títulos muy distintos: Noruega (Drassana), de Rafa Lahuerta, convertido ya en clásico reciente de la literatura valenciana, y La intriga del funeral inconveniente, de Eduardo Mendoza.

Rafa Lahuerta con un ejemplar de su premiada novela 'Noruega'. / MEDITERRÁNEO

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, explica que ha releído un libro que le «encanta», Veus, la mar (Grup 62), de Víctor Labrado. Además, anuncia que comenzará La península de las casas vacías (Siruela), de David Uclés, y que tiene pendiente a Irene Klein.

Por su parte, la ministra de Ciencia y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, recomienda Los surcos del azar (Astiberri), de Paco Roca, centrado en la memoria democrática y en la historia de La Nueve. La ministra adquirió este libro en una visita reciente a la feria del libro de Geldo (Castellón), un detalle que conecta su recomendación con la provincia. Además, recuerda al poeta Josep Piera, fallecido hace unos días, y propone también Órbitas (Sine Qua Non), de Sara García.

El resto de recomendaciones: del ensayo político a la narrativa valenciana

Más allá de ese núcleo principal, la lista se amplía con otras propuestas. La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, recomienda Ena (La Esfera de los Libros), de Pilar Eyre, y A prueba de fuego (Espasa), de Javier Moro. Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, aconseja La innombrable (Destino), de Lorenzo Silva y Noemí Trujillo; Antes todo esto era ciudad (Debate), de Pedro Bravo; y Plomo (Plaza & Janés), de José Luis Sastre.

El síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, se decanta por un libro de corte político, El arte de gobernar (Almuzara), de Mariano Rajoy. Y, finalmente, desde el PSPV, el portavoz socialista de Cultura, José Chulvi, reivindica tres títulos de autores valencianos: La promesa dels divendres (Drassana), de Rafa Lahuerta; Presentes (Alfaguara), de Paco Cerdà; y Estiu (Drassana), de Josep Vicent Miralles.