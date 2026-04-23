El videoanálisis de Eric Gras | El libro más allá de la industria

El mercado editorial español atraviesa un momento tan fascinante como contradictorio. Mientras los discursos más pesimistas se empeñan en anunciar una crisis perpetua cada temporada, los datos cuentan una historia radicalmente distinta: la de un sector robusto que no deja de crecer.

Las cifras más recientes son elocuentes. En el último año, la facturación del sector editorial superó los 3.000 millones de euros, registrando un crecimiento del 6,3%. Pero más allá del dinero, lo que realmente importa es el hábito: casi el 70% de la población mayor de 14 años lee libros, y un 66% lo hace estrictamente por placer. Contra todo pronóstico apocalíptico, el libro no solo sobrevive, sino que late con fuerza.

Sin embargo, esta vitalidad a veces convive con un profundo desconocimiento de su realidad. Lo hemos visto recientemente en la polémica surgida en redes sociales a raíz de un error televisivo sobre el IVA cultural. Se afirmó, con ligereza, que los libros tributan al 21%, cuando la realidad es que gozan del tipo superreducido del 4%. Este malentendido no es una anécdota irrelevante; es el síntoma de una tendencia a opinar sobre la cultura con una falta de rigor que no aceptaríamos en otros ámbitos de debate público.

Un gran escaparate

En este escenario de luces y sombras conceptuales, llega una de las citas más esperadas: la Fira del Llibre de Castelló. Del 24 de abril al 3 de mayo, el Parque Ribalta se convertirá en el epicentro de las letras con la presencia de más de 180 autores. Nombres de gran impacto mediático y literario como Santiago Posteguillo, Eloy Moreno, Elsa Punset, Juan del Val o Joana Marcús protagonizarán las esperadas firmas y encuentros.

Es innegable que el espectáculo, las colas y el escaparate comercial son parte del ritual necesario de cualquier feria. Pero no debemos olvidar lo esencial: el éxito de este evento no debería medirse únicamente por la «fotogenia» de sus autores estrella o el volumen de sus superventas.

Una feria del libro es, ante todo, un espacio para celebrar la curiosidad y la literatura misma. Porque el libro es mucho más que un producto industrial; es memoria colectiva, es pensamiento crítico y es el motor de nuestra conversación pública. Al pasear por el Parque Ribalta estos días, recordemos que el objetivo no es solo comprar libros, sino, como sociedad, demostrar que somos capaces de merecerlos.

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