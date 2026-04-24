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Todos los detalles de la Feria del Libro de Castelló 2026: horarios, autores, firmas, actividades...

La cita se celebrará del 24 de abril al 3 de mayo en el Parque Ribalta, nueva sede de una edición que crece con más de 180 autores, 28 casetas, conciertos, talleres y actividades para todos los públicos.

Feria del Libro.

Feria del Libro. / Mediterráneo

Fede Navarro

Fede Navarro

Castelló

La 42ª Feria del Libro de Castelló se celebrará del 24 de abril al 3 de mayo con una gran novedad: este año se traslada al Parque Ribalta, donde gana espacio y músculo con una edición de crecimiento. El certamen contará con 28 casetas, récord de participación, más de 180 autores y una programación que combinará firmas, presentaciones, actividades familiares y música en directo. El horario será de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Entre los nombres más destacados figuran Juan del Val, Elsa Punset, Santiago Posteguillo, Eloy Moreno, Joana Marcús, Máximo Huerta, Blue Jeans, Sara Búho, Antonio Mercero, Carmen Amoraga, Víctor del Árbol o Luis Zueco, en una edición que refuerza además su proyección con librerías llegadas de otras ciudades. La inauguración oficial tendrá lugar el viernes 24 de abril a las 17.30 horas con la presencia de Eloy Moreno y Joana Marcús.

La feria sumará además conciertos gratuitos en el Templete, cuentacuentos, talleres infantiles, actividades escolares, bibliobús, biblioteca itinerante en hospitales, food trucks y una exposición dedicada al centenario del nacimiento de René Goscinny, creador de Astérix. Castelló busca así convertir el Ribalta en el gran escaparate de su primavera cultural y dar un salto de dimensión a una cita que mira ya más allá del ámbito provincial.

VIERNES 24

  • 17:30 h | Inauguración de la feria, con Eloy Moreno y Joana Marcús 📍Feria
  • 18:00 h | Firma de Los ecos de Jude, de Joana Marcús 📍Espacio de actividades y firmas
  • 18:00 h | Cuentacuentos 📍Espacio familiar
  • 18:30 h | Presentación de Si el mar no regresa, de Sara Búho, con Berta Llonch 📍Pabellón central
  • 18:30 h | Talleres infantiles: kamishibai, pasaporte lector, haikus exprés y taller de Los viajes de Gulliver 📍Espacio familiar
  • 19:00 h | Concierto de Ángela Furquet y Toni Porcar 📍Templete
  • 18:00 h | Firma de Carmen Amoraga, Susana Fortes y Mamen Monsoriu 📍Caseta Librería Argot
  • 18:00 h | Firma de La casa al carrer Sant Antoni, de Josep Usó, y FAR. Gol en las estrellas, de Raquel Tirado 📍Caseta Librería Babel
  • 18:00 h | Firma de Ana Borrás 📍Caseta Librería Plácido Gómez
  • 18:00 h | Firma de Historias de amor y desamor, El viacrucis de las rosas de papel y El vacío universal, de Benjamín Maceda 📍Caseta El Corte Inglés
  • 18:00 h | Firma de On és na Margalida?, de Laura Aba 📍Caseta Rincón de Duendes
  • 18:00 h | Firma de Antonio Arbeloa 📍Caseta La Pajarita Roja
  • 18:00 h | Firma de Marcos Navarro Buendía y Luz Ros 📍Caseta Vadoca Ediciones
  • 18:00 h | Firma de Los niños que nunca fuimos, de Alberto Porta 📍Caseta Unaria Ediciones
  • 18:00 h | Firma de Nacho Escuín, Jorge Martínez y Vicent Camps 📍Caseta Plataforma Poetas por Teruel

SÁBADO 25

  • 10:00 h | Talleres infantiles de Policán, pasaporte lector y haikus exprés 📍Espacio familiar
  • 10:30 h | Cuentacuentos Hola Monstruo 📍Espacio familiar
  • 11:00 h | Presentación de FAR. Gol en las estrellas, de Raquel Tirado 📍Espacio familiar
  • 11:00 h | Firma de El nuevo viaje de El Principito y libros de Anna Kadabra, con David Sierra Listón 📍Espacio de actividades y firmas
  • 11:00 h | Presentación y firma de La mar dins dels ulls, de Lluís Ferri Silvestre 📍Pabellón central
  • 11:30 h | Presentación y firma de Pepica Gra, de Irene Verdú y Gloria Celma 📍Pabellón central
  • 11:30 h | Cuentacuentos Els contes de la Lluna, con Rufo Torija y Pol Bonet 📍Espacio familiar
  • 12:00 h | Itinerario literario Una maleta cargada de historias 📍Espacio familiar
  • 12:00 h | Firma de Los tres mundos, de Santiago Posteguillo 📍Espacio de actividades y firmas
  • 12:00 h | Presentación y firma de El enigma del Papa Luna, de José Ángel Mañas 📍Pabellón central
  • 12:30 h | Presentación y firma de Tyrik, el príncep d'Ilercavònia, de Alfons Pérez Darás 📍Pabellón central
  • 13:00 h | Concierto de Luna Orleans Trío 📍Templete
  • 11:00 h | Firma de FAR. Gol en las estrellas, de Raquel Tirado 📍Caseta Librería Argot
  • 11:00 h | Firma de Si lo decidiste, habla con ella, de Rubén Benítez, y Musp y el Jardín Prohibido, de Sandra Sanjuan 📍Caseta Librería Babel
  • 11:00 h | Firma de Mónica Soldevila y Julio César Cano 📍Caseta Librería Plácido Gómez
  • 11:00 h | Firma de El dilema de Sofía y Las espías, de José Manuel González de la Cuesta 📍Caseta El Corte Inglés
  • 11:00 h | Firma de Rufo Torija y Pol Bonet Ferrer 📍Caseta La Pajarita Roja
  • 11:00 h | Firma de Cristina Tamarit Sáez, Luz Ros y Kamikaze de versos, de Francisco José Lozano Salcedo 📍Caseta Vadoca Ediciones
  • 11:00 h | Firma de Sylvia Pauner 📍Caseta Astromelia
  • 11:00 h | Firma de Les al·lucinants peripècies de l’inspector Camarassa, de Queta Ródenas, y Arrapats, quan la terra es porta al damunt, de Pere Duch 📍Caseta Unaria Ediciones
  • 11:00 h | Firma de Entre mis pensamientos y el papel estás tú, de Juan Gaspar Nebot 📍Caseta Batidora Ediciones
  • 11:00 h | Firma de Nacho Escuín, Javier Sancho e Ismael Cami 📍Caseta Plataforma Poetas por Teruel
  • 17:00 h | Talleres infantiles por el 175 aniversario de Frankenstein, pasaporte lector y haikus exprés 📍Espacio familiar
  • 17:15 h | Presentación de Plomo, de José Luis Sastre 📍Pabellón central
  • 18:00 h | Cuentaclásicos para niños 📍Espacio familiar
  • 18:00 h | Presentación y firma de Alas para volar, de Elsa Punset 📍Pabellón central
  • 18:45 h | Recital poético de la Plataforma Poetas por Teruel 📍Pabellón central
  • 19:15 h | Nit de la dansa, con Carla Escamilla 📍Templete
  • 18:00 h | Firma de Donde el mar nos lleve, de Sandra Segura, y FAR. Gol en las estrellas, de Raquel Tirado 📍Caseta Librería Argot
  • 18:00 h | Firma de Abel Rincón 📍Caseta Librería Babel
  • 18:00 h | Firma de José Manuel González de la Cuesta y José Ángel Mañas 📍Caseta El Corte Inglés
  • 18:00 h | Firma de Javier Palomo 📍Caseta La Pajarita Roja
  • 18:00 h | Firma de Cristina Tamarit Sáez, Luz Ros y Kamikaze de versos, de Francisco José Lozano Salcedo 📍Caseta Vadoca Ediciones
  • 18:00 h | Firma de Alma mater, de Pasqual Mas 📍Caseta Unaria Ediciones
  • 18:00 h | Firma de Cuquita y Cuquito, de Miguel Alayrach y Sergio Montal 📍Caseta Batidora Ediciones

DOMINGO 26

  • 10:30 h | Talleres infantiles de Policán, pasaporte lector y haikus exprés 📍Espacio talleres
  • 10:30 h | Presentación y firma de Lily Medialuna, de Xavier Bonet 📍Espacio de actividades y firmas
  • 11:00 h | Presentación y firma de El cautivo, de Emma Lira 📍Pabellón central
  • 11:00 h | Firma de las ediciones ilustradas de Harry Potter, con Xavier Bonet 📍Espacio familiar
  • 11:00 h | Presentación del Catálogo de construcción en piedra seca del término municipal de Costur 📍Espacio de actividades y firmas
  • 11:30 h | Presentación y firma del cómic Días sin escuela, de Elena Uriel y Sento Llobell 📍Pabellón central
  • 12:00 h | Firma de libros a cargo de Eloy Moreno 📍Espacio de actividades y firmas
  • 12:15 h | Presentación y firma de Islandia, de Manuel Vilas 📍Pabellón central
  • 13:00 h | Concierto de la Banda Municipal de Castelló 📍Templete
  • 11:00 h | Firma de Julio César Cano 📍Caseta Librería Argot
  • 11:00 h | Firma de Vidal esquina a Cardona, de Julià Esteban, y Estellés il·lustrat. Poemari, de Pilar Anglés 📍Caseta Librería Babel
  • 11:00 h | Firma de FAR. Gol en las estrellas, de Raquel Tirado 📍Caseta Librería Noviembre
  • 11:00 h | Firma de Regálate tu tiempo, de Julia Zurriaga, y En otoño también se puede ser feliz, de Elena Sebastiá 📍Caseta Librería Plácido Gómez
  • 11:00 h | Firma de Rafael Madrid 📍Caseta El Corte Inglés
  • 11:30 h | Firma de Xavier Bonet y Rossana Zaera 📍Caseta Rincón de Duendes
  • 11:00 h | Firma de Mari Carmen Edo 📍Caseta La Pajarita Roja
  • 11:00 h | Firma de M.ª Carmen Castillo 📍Caseta Unaria Ediciones
  • 11:00 h | Firma de Soledades, ausencias y otros encuentros, de Daniel Alonso 📍Caseta Batidora Ediciones
  • 11:00 h | Firma de Jorge Martínez 📍Caseta Plataforma Poetas por Teruel
  • 17:00 h | Talleres infantiles por el 175 aniversario de Frankenstein, pasaporte lector y haikus exprés 📍Espacio familiar
  • 17:00 h | Mesa redonda Diferents escriptures, diferents gèneres, con María Roca, Antonio Arbeloa, Pedro Paradís y Carlos Tosca 📍Pabellón central
  • 17:30 h | Presentación y firma de La maldición del sí quiero, de José Mola 📍Pabellón central
  • 18:00 h | Cuentaclásicos para niños 📍Espacio actividades y firmas
  • 18:00 h | Presentación de La habitación de la puerta azul, de Francisco Urbano 📍Pabellón central
  • 18:30 h | Presentación y firma de Alma mater, de Pasqual Mas 📍Pabellón central
  • 19:00 h | Recital poético de la Asociación ALCAP 📍Pabellón central
  • 18:00 h | Firma de Líbera, de Marta Pulido y José C. Altava, y Amor de hombre, de José Vilaseca 📍Caseta Librería Babel
  • 18:00 h | Firma de Rafael Madrid 📍Caseta El Corte Inglés
  • 18:00 h | Firma de Queta Ródenas y Carmen Gil 📍Caseta Librería Plácido Gómez
  • 18:00 h | Firma de José Antonio Agut 📍Caseta La Pajarita Roja
  • 18:00 h | Firma de Pan de mono e Ingràvids aleteigs, de Vicent Gascó, y Ombra de fulles, de Jesús Miralles 📍Caseta Unaria Ediciones

LUNES 27

  • 10:00 h | Actividades para escolares: cuentacuentos, visitas guiadas, oficio del librero y del editor, y búsqueda del tesoro literario 📍Pabellón central
  • 11:00 h | Firma de Solete y las gallinas y El ovillo que no quería ser jersey, de Marta Albiol 📍Caseta Librería Babel
  • 11:00 h | Firma de José Antonio Murgui 📍Caseta Librería Argot
  • 11:00 h | Firma de Eduard “Macameu”, temps de postguerra, de José Juan Sidro 📍Caseta Unaria Ediciones
  • 11:00 h | Firma de El gigante que aprendió a susurrar, de Claudine Bernardes 📍Caseta Batidora Ediciones
  • 11:00 h | Firma de Ángel Portolés 📍Caseta Plataforma Poetas por Teruel
  • 17:00 h | Talleres infantiles de marcapáginas y ex libris, pasaporte lector y haikus exprés 📍Espacio familiar
  • 17:00 h | Cuentaclásicos 📍Espacio actividades y firmas
  • 18:00 h | Presentación de Cartografia de Morella 1697-1890, Diplomatari Extravagant de Jaume I d'Aragó y Llibre de Privilegis de Morella, a cargo de Vicent Garcia Edo 📍Pabellón central
  • 18:30 h | Cuentaclásicos 📍Espacio actividades y firmas
  • 18:30 h | Presentación y firma de La pintora de piedras, de Miguel Torija 📍Pabellón central
  • 19:00 h | Presentación y firma de Palimpsesto, de Antonio Benetó 📍Pabellón central
  • 18:00 h | Firma de José Antonio Murgui y Sandra Bruce 📍Caseta Librería Argot
  • 18:00 h | Firma de Los hijos del vacío y Los ecos del vacío, de Laura Sebastiá 📍Caseta Librería Babel
  • 18:00 h | Firma de Antonio Benetó 📍Caseta La Pajarita Roja
  • 18:00 h | Firma de Pan de mono e Ingràvids aleteigs, de Vicent Gascó, y Deu noms abstractes i una bicicleta, de Salva Belenguer 📍Caseta Unaria Ediciones
  • 18:00 h | Firma de Jorge Martínez 📍Caseta Plataforma Poetas por Teruel

MARTES 28

  • 10:00 h | Actividades para escolares: cuentacuentos, visitas guiadas, oficio del librero y del editor, y búsqueda del tesoro literario 📍Espacio de actividades y espacio familiar
  • 10:00 h | XI Jornada de lectura fácil: Miguel Strogoff 📍Pabellón central
  • 11:00 h | Firma de Las malas costumbres, de José Ortega García, y firma de Mónica Mira 📍Caseta Librería Argot
  • 11:00 h | Firma de Rosemary y el mundo de la fantasía, de Rosa Soriano 📍Caseta Librería Babel
  • 11:00 h | Firma de Vicent Camps 📍Caseta Plataforma Poetas por Teruel
  • 17:00 h | Talleres infantiles de marcapáginas y exlibris, pasaporte lector y haikus exprés 📍Espacio familiar
  • 18:30 h | Presentación y firma de Reliquia, de Pol Guasch 📍Pabellón central
  • 19:00 h | Club de lectura fantástico Peter Darling 📍Espacio actividades y firmas
  • 19:00 h | Presentación y firma de La protegida, de Rafael Tarradas Bultó 📍Pabellón central
  • 18:00 h | Firma de Las malas costumbres, de José Ortega García, y Caminos de agua, de Fernando Peña 📍Caseta Librería Argot
  • 18:00 h | Firma de El secreto de la Máscara, de Alicia Miravet Castillo, y Reliquia, de Pol Guasch 📍Caseta Librería Babel
  • 18:00 h | Firma de Pasqual Mas 📍Caseta La Pajarita Roja
  • 18:00 h | Firma de M.ª Carmen Castillo 📍Caseta Unaria Ediciones
  • 18:00 h | Firma de Cristina Tamarit Sáez y Luz Ros 📍Caseta Vadoca Ediciones

MIÉRCOLES 29

  • 10:00 h | Actividades para escolares: cuentacuentos, visitas guiadas, oficio del librero y del editor, y búsqueda del tesoro literario 📍Pabellón central
  • 11:00 h | Firma de Las malas costumbres, de José Ortega García 📍Caseta Librería Argot
  • 11:00 h | Firma de Destinados, de Rosa Artíguez 📍Caseta Librería Babel
  • 11:00 h | Firma de Miss Pelma, “detectiva” de la naturaleza humana, de Teresa Ortells 📍Caseta Batidora Ediciones
  • 17:00 h | Talleres infantiles de marcapáginas y exlibris, pasaporte lector y haikus exprés 📍Espacio familiar
  • 17:00 h | Presentación y firma de Rascaparets, de Julià Guillamón 📍Pabellón central
  • 18:00 h | Cuentaclásicos 📍Espacio familiar
  • 18:30 h | Presentación y firma de Lo inesperado, de Pedro Simón 📍Pabellón central
  • 19:00 h | Firma de Mamá está dormida, de Máximo Huerta 📍Espacio de actividades y firmas
  • 18:00 h | Firma de Rascaparets, de Julià Guillamón, y firma de Sandra Bruce 📍Caseta Librería Argot
  • 18:00 h | Firma de Anys de batxillerat, de Francisco Mezquita Broch 📍Caseta Librería Babel
  • 18:00 h | Firma de Pilar Bellés 📍Caseta Librería Plácido Gómez
  • 18:00 h | Firma de M.ª Carmen Castillo y El desenterrador, de Mayeska Ilustración 📍Caseta Unaria Ediciones
  • 18:00 h | Firma de María Roca 📍Caseta La Pajarita Roja
  • 18:00 h | Firma de Anem al bosc, de Verónica Fabregat, y La bicicleta abandonada, de Germán Machado y Verónica Fabregat 📍Caseta Librería Noviembre
  • 18:00 h | Firma de El dilema de Sofía y Las espías, de José Manuel González de la Cuesta 📍Caseta El Corte Inglés
  • 18:00 h | Firma de Luz Ros 📍Caseta Vadoca Ediciones

JUEVES 30

  • 10:00 h | Actividades para escolares: cuentacuentos, visitas guiadas, oficio del librero y del editor, y búsqueda del tesoro literario 📍Pabellón central y espacio de actividades
  • 11:00 h | V Concurso de Microrrelatos 📍Pabellón central
  • 11:00 h | Firma de Sentipensem, de Laura Villalba, y Las Leyendas de Hesperia. El origen: Los Héroes del Oráculo, de Carmen Galvañ Bernabé 📍Caseta Librería Babel
  • 11:00 h | Firma de Marta Martín y Mónica Soldevila 📍Caseta Librería Argot
  • 17:00 h | Talleres infantiles por el 175 aniversario de Frankenstein, pasaporte lector y haikus exprés 📍Espacio familiar
  • 17:30 h | Presentación de novedades de la colección Biblioteca Potestas, con obras de Gaetano Giannotta, Víctor Mínguez y Juanjo Ferrer Maestro 📍Pabellón central
  • 18:15 h | Mesa redonda sobre novela histórica transatlántica, con Mónica Soldevila y Sandra Segura 📍Pabellón central
  • 19:00 h | Presentación y firma del cómic El diario de la Señorita Litgi, de Kim Aubert 📍Pabellón central
  • 19:30 h | Presentación y recital de Com si fos un paradís. Memòria de Sofia Salvador 📍Pabellón central
  • 18:00 h | Firma de Trece mil días a la sombra, de Enrique J. Vera, y firma de Juan Salvador Salom Escrivá 📍Caseta Plácido Gómez
  • 18:00 h | Firma de Las espías, de José Manuel González de la Cuesta 📍Caseta Librería Babel
  • 18:00 h | Firma de Pepelu Fernández 📍Caseta Astromelia
  • 18:00 h | Firma de Jorge Tejedor 📍Caseta La Pajarita Roja
  • 18:00 h | Firma de Caminos de agua, de Fernando Peña Rambla 📍Caseta Librería Noviembre
  • 18:00 h | Firma de Juan J. Lozano 📍Caseta Vadoca Ediciones
  • 18:00 h | Firma de El enigma verne, Pequeños juegos narrativos y Fragments d’un món inquiet, de Xavier Sebastià 📍Caseta El Corte Inglés
  • 18:00 h | Firma de Una casa en Manila, de Mónica Soldevila, y La verdad del caso de los hermanos Villar Lledías, de Pedro Tejada 📍Caseta Librería Argot
  • 18:00 h | Firma de la saga Lledó, de Miguel Alayrach, y Ombra de fulles, de Jesús Miralles 📍Caseta Unaria Ediciones
  • 18:00 h | Firma de Jorge Martínez y Ricardo Díez 📍Caseta Plataforma Poetas por Teruel

VIERNES 1

  • 10:00 h | Talleres infantiles de Policán, pasaporte lector y haikus exprés 📍Espacio familiar
  • 10:30 h | Presentación del libro de relatos ganadores del Concurso Relatos de Mujeres 2025 📍Pabellón central
  • 11:00 h | Presentación y cuentacuentos de Una piscina de mar, de Patricia Artero y Mónica González 📍Espacio familiar
  • 11:00 h | Presentación y firma de Els desastres de la guerra, de Pedro Montalbán-Kroebel 📍Pabellón central
  • 11:30 h | Mesa redonda Castellón escenario de novela negra, con Julio César Cano y Queta Ródenas 📍Pabellón central
  • 12:00 h | Presentación y firma de El juicio, de Luis Zueco 📍Pabellón central
  • 11:00 h | Firma de José Manuel González de la Cuesta 📍Caseta Librería Argot
  • 11:00 h | Firma de Del cielo al infierno y Ni ángeles ni demonios, de Cristina Torres 📍Caseta Babel
  • 11:00 h | Firma de Carlos Miralles 📍Caseta La Pajarita Roja
  • 11:00 h | Firma de Alma de Castilla, de Alan Pitronello, y El espíritu del lince, de Javier Pellicer 📍Caseta El Corte Inglés
  • 11:00 h | Firma de ¡Es un secreto!, de Amelia Díaz Benlliure 📍Caseta Unaria
  • 11:00 h | Firma de Les meues pors no em fan por, de Miguel Alayrach y Mónica González 📍Caseta Batidora Ediciones
  • 11:00 h | Firma de Laura Nahuel 📍Caseta Astromelia
  • 11:00 h | Firma de Juan Villalba y Marisol Julve 📍Caseta Plataforma Poetas por Teruel
  • 17:00 h | Talleres infantiles de Policán, pasaporte lector y haikus exprés 📍Espacio familiar
  • 17:30 h | Presentación y firma de Los 15 de Fosbury, de Blue Jeans 📍Pabellón central
  • 18:00 h | Presentación y lectura teatralizada de Leyendas de la frontera, de Juman González 📍Pabellón central
  • 18:00 h | Presentación y firma de Donde está la felicidad, de María Santamans García 📍Espacio familiar
  • 18:30 h | Cuentacuentos El muñeco que hace reír 📍Espacio familiar
  • 18:30 h | Mesa redonda de la Asociación de Autores y Autoras de Castellón 📍Pabellón central
  • 19:00 h | Concierto de Tesa 📍Templete
  • 18:00 h | Firma de Això és com tot…, de Anna Beltrán 📍Caseta Babel
  • 18:00 h | Firma de Juman González 📍Caseta La Pajarita Roja
  • 18:00 h | Firma de Juan J. Lozano y Luz Ros 📍Caseta Vadoca Ediciones
  • 18:00 h | Firma de la saga del Inspector Monfort, de Julio César Cano 📍Caseta El Corte Inglés
  • 18:00 h | Firma de Alberto Doblaré y Pascual Huedo, autores de Sar Alejandría 📍Caseta Librería Plácido Gómez
  • 18:00 h | Firma de Julio César Cano, José Manuel González de la Cuesta y Luis Zueco 📍Caseta Argot
  • 18:00 h | Firma de Hasta el gorro, de M.ª Carmen Castillo 📍Caseta Unaria
  • 18:00 h | Firma de Entre mis pensamientos y el papel estás tú, de Juan Gaspar Nebot 📍Caseta Batidora Ediciones
  • 18:00 h | Firma de Juan Villalba, Marisol Julve y Yohana Anaya 📍Caseta Plataforma Poetas por Teruel

SÁBADO 2

  • 10:00 h | Talleres infantiles de Policán, pasaporte lector y haikus exprés 📍Espacio familiar
  • 11:00 h | Presentación y firma de Las buenas intenciones, de Víctor del Árbol 📍Pabellón central
  • 11:00 h | Día Internacional contra el Acoso Escolar. Presentación del libro Stop Bullying 📍Espacio de actividades
  • 11:00 h | Cuentacuentos Don Domingo Barandingo, de Sandra Araguás 📍Espacio familiar
  • 11:30 h | Presentación y firma de Vientos de ira, de Mayte Magdalena 📍Pabellón central
  • 12:00 h | Presentación y firma de Está lloviendo y te quiero, de Antonio Mercero (Carmen Mola) 📍Pabellón central
  • 12:00 h | Itinerario literario Una maleta cargada de historias 📍Espacio familiar
  • 12:30 h | Concierto de Los Intensos 📍Templete
  • 11:00 h | Firma de La pintora de piedras, de Miguel Torija, y Vientos de ira, de Mayte Magdalena 📍Caseta Librería Argot
  • 11:00 h | Firma de Daniela Rotaru 📍Caseta Plácido Gómez
  • 11:00 h | Firma de La tempesta de Bulgàkov. Inventari d’un naufragi, de Montse Navarro 📍Caseta Librería Babel
  • 11:00 h | Firma de El legado, de Amadeo Peris 📍Caseta El Corte Inglés
  • 11:00 h | Firma de Luz Ros y Juan J. Lozano 📍Caseta Vadoca Ediciones
  • 11:00 h | Firma de Les meues pors no em fan por, de Miguel Alayrach y Mónica González 📍Caseta Batidora Ediciones
  • 11:00 h | Firma de Lola Robles 📍Caseta Astromelia
  • 11:00 h | Firma de Les al·lucinants peripècies de l’inspector Camarassa, de Queta Ródenas 📍Caseta Unaria Ediciones
  • 11:00 h | Firma de Juan Villalba, Amparo Sanz y Vicent Camps 📍Caseta Plataforma Poetas por Teruel
  • 12:00 h | Firma de Sombrero de nubes, de Arantxa Esteban 📍Caseta Librería Noviembre
  • 12:00 h | Firma de Sandra Araguás 📍Caseta Editorial Sin Cabeza
  • 12:00 h | Firma de Daniela Rotaru 📍Caseta La Pajarita Roja
  • 17:00 h | Talleres infantiles de Policán, pasaporte lector y haikus exprés 📍Espacio familiar
  • 17:30 h | Presentación y firma de El libro del invierno, de Francesc Miralles 📍Pabellón central
  • 18:00 h | Cuentaclásicos 📍Espacio familiar
  • 18:00 h | Presentación y firma de Bicho bola y Hasta el gorro, de M.ª Carmen Castillo 📍Espacio actividades
  • 18:00 h | Presentación de Guerra, victòria, demà, de Carles Fenollosa 📍Pabellón central
  • 18:30 h | Presentación y firma de Cuando dejó de llover, de Yago Gómez Duro 📍Pabellón central
  • 19:00 h | Poetry Slam 📍Templete
  • 18:00 h | Firma de Vientos de ira, de Mayte Magdalena, y Guerra, victòria, demà, de Carles Fenollosa 📍Caseta Librería Argot
  • 18:00 h | Firma de Javier Andrés y Ernesto Arroniz, autores de SAR Alejandría 📍Caseta Plácido Gómez
  • 18:00 h | Firma de I els camins no s’aturen, de Toni Royo 📍Caseta Babel
  • 18:00 h | Firma de Pedro Paradís 📍Caseta La Pajarita Roja
  • 18:00 h | Firma de El legado, de Amadeo Peris 📍Caseta El Corte Inglés
  • 18:00 h | Firma de Luz Ros y Juan J. Lozano 📍Caseta Vadoca Ediciones
  • 18:00 h | Firma de Les meues pors no em fan por, de Miguel Alayrach y Mónica González 📍Caseta Batidora Ediciones
  • 18:00 h | Firma de Lola Robles 📍Caseta Astromelia
  • 18:00 h | Firma de Arrapats, quan la terra es porta al damunt, de Pere Duch 📍Caseta Unaria Ediciones
  • 18:00 h | Firma de Sandra Araguás 📍Caseta Editorial Sin Cabeza

Noticias relacionadas y más

DOMINGO 3

  • 10:00 h | Talleres infantiles de Policán, pasaporte lector y haikus exprés 📍Espacio familiar
  • 11:00 h | Presentación y firma de Mónica y el hilo dorado, de María Pilar López Gresa 📍Espacio familiar
  • 11:30 h | Presentación de Ingràvids aleteigs, de Vicent Gascó 📍Pabellón central
  • 11:30 h | Firma de Vera, una historia de amor, de Juan del Val 📍Espacio de actividades y firmas
  • 12:00 h | El gatet diu mec y El gato dice cuac, de Fani Grande 📍Espacio familiar
  • 13:00 h | Concierto de la Unió Musical Sant Josep de Calasanz 📍Templete
  • 11:00 h | Firma de El secreto de la Máscara, de Alicia Miravet Castillo 📍Caseta Librería Argot
  • 11:00 h | Firma de El bufón de Tánatos, de Israel Quevedo; Nowheretown, de Jose Sanchis; y libros de Narciso Martín 📍Caseta Babel
  • 11:00 h | Firma de David Moreda 📍Caseta La Pajarita Roja
  • 11:00 h | Firma de El Triángulo de Hielo, de Marcos Nieto Pallarés 📍Caseta El Corte Inglés
  • 11:00 h | Firma de Cristina Tamarit Sáez 📍Caseta Vadoca Ediciones
  • 11:00 h | Firma de Laura S. Maquilón 📍Caseta Astromelia
  • 11:00 h | Firma de Hasta el gorro, de M.ª Carmen Castillo, e Ingràvids aleteigs, de Vicent Gascó 📍Caseta Unaria Ediciones
  • 11:00 h | Firma de Sandra Araguás 📍Caseta Editorial Sin Cabeza
  • 11:00 h | Firma de Juan Villalba, Jorge Martínez y Vicent Camps 📍Caseta Plataforma Poetas por Teruel
  • 17:00 h | Talleres infantiles de Policán, pasaporte lector y haikus exprés 📍Espacio familiar
  • 17:30 h | Tertulia Contar la Historia, con Rosario Raro y Pedro Cifuentes 📍Pabellón central
  • 18:00 h | Cuentaclásicos 📍Espacio familiar
  • 18:30 h | Presentación de La solitud del trapezista, de Vicent Nàcher, y Arròs a la cubana, de Vicent Sanxis y Aida Lastras 📍Pabellón central
  • 18:00 h | Firma de La solitud del trapezista, de Vicent Nàcher, y Arròs a la cubana, de Vicent Sanxis y Aida Lastras 📍Caseta Librería Argot
  • 18:00 h | Firma de autores de SAR Alejandría 📍Caseta Plácido Gómez
  • 18:00 h | Firma de En nombre del honor, de Yolanda Salcedo, y La leyenda del fuego en el cielo, de Olga Soto (Nina Durben) 📍Caseta Librería Babel
  • 18:00 h | Firma de El Triángulo de Hielo, de Marcos Nieto Pallarés 📍Caseta El Corte Inglés
  • 18:00 h | Firma de Ombra de fulles, de Jesús Miralles 📍Caseta Unaria Ediciones
  • 18:00 h | Firma de Sandra Araguás 📍Caseta Editorial Sin Cabeza
  • 18:00 h | Firma de Pedro Cifuentes 📍Caseta Abacus
  • 19:00 h | Firma de Rosario Raro 📍Caseta El Corte Inglés

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