La inverosímil historia de los Hombres G llega al cine: "En el siglo XXI nos están pasando cosas más increíbles que en el siglo XX"

Explica David Summers que cuando vio por primera vez 'Los mejores años de nuestra vida', el documental que resume la carrera de los Hombres G, lo primero que pensó fue: "Joder, macho, qué puta locura ha sido esto". La reacción es comprensible. La película, una producción de Movistar Plus+ dirigida por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega (responsables de títulos como 'Anatomía de un dandy', 'Raphaelismo' y 'Waldo'), pone en vibrantes imágenes una historia que no tiene equivalentes en la música pop española: la de cuatro amigos madrileños que montan un grupo sin pretensiones, consiguen un éxito descomunal con su primer elepé, inventan el 'haterismo' antes de que existan las redes sociales (sus detractores se organizaban para reventar sus conciertos a pedradas), se convierten en un fenómeno social, llenan estadios en América, se pasan una década sin apenas hablarse, vuelven a lo grande y continúan juntos al cabo de 45 años. Siempre los mismos: Summers (voz y bajo), Rafa Gutiérrez y Dani Mezquita (guitarras) y Javier Molina (batería).

"Queríamos que al ver la película la gente tuviera la sensación de estar en una montaña rusa en la que están pasando cosas continuamente", apunta Charlie Arnaiz. En esta historia no solo pasan muchas cosas sino que están muy bien documentadas, gracias, entre otras razones, a la videocámara de Mezquita, que desde muy pronto mostró interés en dejar testimonio de todos los pasos de la banda. "Llegamos a tener seis terabytes de material de archivo, que es una barbaridad -señala Arnaiz-. Eso nos daba muchas posibilidades, pero también nos lo ponía muy difícil porque, al final, comunicar es elegir, y ha sido muy doloroso dejar algunas cosas fuera".

De gira con Juan y Medio

Entre las imágenes que sí pasaron el corte, brillan con fuerza las del primer viaje a Perú, donde, en 1987, los Hombres G, acompañados del hoy popular presentador televisivo Juan y Medio (que en aquella gira ejercía de 'road manager' y "repartidor de condones"), descubrieron el nivel de devoción que el grupo suscitaba (y sigue suscitando hoy) en Hispanoamérica. "Siempre hemos deseado que la gente de España supiera lo mucho que nos ha querido la gente en América, porque muchas veces no llegaba esa información -cuenta Rafa Gutiérrez-. Y ahora, con todo ese contenido que muestra la película, sí van a poder ver las que liamos por allá y eso es algo muy gratificante".

Entre 1985 y 1992, los Hombres G publicaron siete álbumes de estudio, colaron un tema tras otro en las listas de éxitos -'Venezia', 'Devuélveme a mi chica', 'Marta tiene un marcapasos', 'Visite nuestro bar', 'El ataque de las chicas cocodrilo', 'Suéltate el pelo', 'Voy a pasármelo bien'...-, protagonizaron dos películas y se embarcaron en varias giras de dimensiones heroicas (solo en 1986 hicieron 138 conciertos). Ese ritmo salvaje les pasó factura: el agotamiento, físico y mental, dio al traste con la diversión y agrietó las relaciones entre los miembros de la banda. En el documental se incluye un fragmento de una entrevista hecha durante la promoción del elepé 'Historia de un bikini', de 1992, en la que se les pregunta qué mantiene al grupo unido. "Hacienda", responde Summers mientras sus compañeros miran hacia otro lado. Poco después, sin anuncios ni conciertos de despedida, tiraban la toalla.

Distanciamiento personal

"Necesitábamos parar, porque no éramos felices. Estábamos saturados de tanta actividad", comenta Rafa Gutiérrez. El parón supuso un distanciamiento personal del que a los músicos aún les cuesta mucho hablar. Lo han hecho para la película, tal vez por primera vez. "La parte de la separación es muy interesante, porque es algo que no ha trascendido nunca -relata Alberto Ortega-. Nosotros tuvimos la oportunidad de grabar entrevistas de muchísimas horas con ellos por separado y cuando tratamos este tema hablaron de cosas y de sentimientos que nunca habían compartido en público y quizá ni siquiera entre ellos. De hecho, creemos que es una herida abierta en el grupo; cuando hicimos el primer visionado, se hizo ahí un silencio sepulcral, porque estaban todos escuchando lo que decían los otros".

De izquierda a derecha, Alberto Ortega, Rafa Gutiérrez, Dani Mezquita, David Summers, Charlie Arnaiz y Javier Molina. / Jordi Cotrina

El paréntesis duró una década y cada uno lo capeó a su manera. Summers y Molina, los dos amigos de infancia que habían puesto en marcha al grupo, apenas tuvieron contacto en todo ese tiempo. La idea de un regreso empezó a forjarse después de que Mezquita descubriera una página web dedicada a Hombres G creada por un fan de Los Ángeles, pero el reencuentro estuvo al principio cargado de incertidumbre. "Lo más importante de este grupo ha sido siempre la amistad -afirma Summers-. El parón nos desconcertó un poquito y nos distanciamos, pero, visto ahora, fue una gran idea parar, porque eso nos permitió coger fuerza y volver con mucho más entusiasmo, con más energía. De hecho, la segunda parte del grupo es mucho más acojonante que la primera, que ya fue una pasada. Estamos tocando en los recintos en los que tocaban nuestros ídolos: el Radio City Music Hall, el Hollywood Bowl, el Estadio GNP de Ciudad de México... Nos están pasando cosas en el siglo XXI que son infinitamente más increíbles que las que nos pasaron en el siglo XX".

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La película, que se presentó la semana pasada en el marco del BCN Film Fest, llegará a las salas de cine el 8 de mayo; el estreno servirá de contundente prólogo a una nueva gira que entre el 16 de mayo y el 12 de diciembre pasará por 19 ciudades españolas (con parada en el Palau Sant Jordi el 3 de octubre), además de Milán, Ciudad de México, Guadalajara, Bogotá y Lima. Y para finales de año está prevista la publicación de un álbum con canciones nuevas. "En este tiempo ha cambiado todo, pero los Hombres G siguen estando ahí, los mismos cuatro gilipollas de siempre, con la misma ilusión y con las mismas ganas -dice Molina-. Y cada año viene más gente a vernos. Por eso decimos que estos son los mejores años de nuestra vida". "A este paso -remata Gutiérrez- vamos a durar más que Jordi Hurtado".